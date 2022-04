Casi un 60% de los sanitarios no recibe seguimiento médico tras sufrir covid persistente

“Solo el 43,22% del personal sanitario contagiado por covid está teniendo un seguimiento de su enfermedad. Es decir, un 56,7% de los profesionales no ha recibido ningún tipo de seguimiento sobre su enfermedad tras la vuelta al trabajo, lo que denota un abandono y un déficit de atención por parte de nuestra administración”, denuncia Fernando Hontangas, presidente del sector de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Estos datos se extraen de la encuesta realizada por CSIF entre un millas de empleados públicos de centros sanitarios del país. Se trata por tanto de números “aproximativos”, no absolutos, pero que reflejan la desprotección que están sufriendo estos profesionales dos años después del inicio de la pandemia.

Y lo que es más grave: un 49% del personal encuestado denuncia que su contagio por Covid-19 no ha sido catalogado ni como accidente laboral ni como enfermedad profesional.

“Solo el 13,27% de los sanitarios contagiados han sido reconocidos como accidente de trabajo. Es decir, de los 217.987 sanitarios que se han contagiado según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, solo unos 28.940 han sido reconocidos como accidente de trabajo pese al Real Decreto que tenemos”, denuncia Encarna Abascal, secretaria nacional de Prevención del sindicato, que incide en la infradeclaración de covid como accidente de trabajo que se está produciendo.

Por todo ello, CSIF vuelve a exigir que la covid persistente sea considerada enfermedad profesional para el personal sanitario y que se realice su seguimiento. El tratamiento y la atención que están recibiendo no es el correcto, ya que solo se consigue el reconocimiento del contagio como enfermedad profesional por covid por la vía judicial y las recaídas no se consideran accidente de trabajo sino enfermedad común.

Algo esencial, ya que “las investigaciones sobre covid concluyen que entre el 10 y el 13% de los pacientes contagiados por el SARS-CoV-2 al final desarrollan un covid persistente. Es decir, que se puede afirmar que hasta 22.000 sanitarios en España tendrían covid persistente”, añade Encarna Abascal.

La encuesta, realizada entre noviembre de 2021 y abril de 2022, revela que un 46,2% tuvo algún tipo de recaída tras su incorporación.

Además, un 54% de las personas contagiadas afirmaron -en el momento de responder a la encuesta- que habían sufrido síntomas vinculados a la covid más de seis meses después de recibir el alta.

El sindicato destaca, además, el alto porcentaje de trabajadores contagiados que ha permanecido de baja más de un año -un 17,2%- lo que refleja la grave repercusión que tiene el virus en el estado físico de muchos de estos profesionales.

En cuanto al perfil del personal sanitario contagiado, la mayoría de los casos se produjo en mujeres (en un 82,4% de los casos) y las principales categorías que se han contagiado fueron: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs), -con un 29,1% de contagios-; enfermería -con un 22,6%-, celadores -10,8%- y facultativos -9,3%-.

Las unidades con más contagios entre su personal son las de hospitalización (37% de casos); unidades especiales -Urgencias, UCIS, quirófanos, etc.- (20,7%) y Atención Primaria, con un 14,7% de incidencia.

Tras la presentación de la encuesta, y al ser preguntados sobre la opinión de CSIF de la eliminación de la mascarilla en interiores, los asistentes recordaron que se deja en mano del ciudadano la responsabilidad de ponerse la mascarilla si tienen covid, “ya que puedes ir al trabajo si no tienes síntomas pero has de ir con mascarilla” y recuerdan que “el Real Decreto afirma que se tiene que garantizar la ventilación y las distancias y si no hay que ponerse la mascarilla. Por eso, el mensaje del CSIF es de precaución porque la pandemia sigue ahí”

