Realidad virtual para entender la vida de los pacientes con asma

El asma es una enfermedad crónica de la que todos hemos oído hablar. De hecho, resulta tan común en nuestro país que afecta a más de un 5% de la población adulta, cifra que se duplica hasta el 10% cuando se trata de menores de edad. Y, a pesar de esa presencia tan alta, lo cierto es que sigue siendo una patología muy desconocida para la gran mayoría. O, al menos, se trata de una enfermedad mal entendida, «ya que suele infravalorarse, restándole la importancia que realmente tiene, pues, si no se realiza un tratamiento adecuado y constante, puede provocar consecuencias muy graves para la salud», advierte Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, con motivo del Día Mundial del Asma, que se celebró este pasado martes 3 de mayo.

Para romper con esa desinformación, en el marco de esta celebración y con el aval de la Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (Fenaer) AstraZeneca ha puesto en marcha la campaña «Cero barreras». Esta iniciativa persigue ayudar a acabar con la desinformación actual en torno al asma, animar a la población a acudir a un especialista ante cualquier síntoma y ayudar a los pacientes a tomar el control de su patología informándose sobre ella y siguiendo los consejos de su profesional de referencia.

En primera persona

Como no hay nada mejor que vivir la experiencia en primera persona para entender lo que pueden llegar a sufrir los pacientes con asma, la realidad virtual se ha convertido en el cauce para que los ciudadanos puedan sentir qué supone esa situación. Agobio, angustia, limitación... Son los sentimientos que transmite el vídeo de realidad virtual titulado «rompiendo barreras en asma grave» que ha podido verse con motivo del Día Mundial del Asma y que está disponible en la web de AstraZeneca para concienciar sobre la gravedad de los síntomas de la enfermedad, ya que puede producir crisis frecuentes e importantes limitaciones en la función pulmonar.

Hasta un 63% de los pacientes asmáticos no está bien controlados y la mitad no tiene una correcta adherencia a su tratamiento, lo que se asocia a un aumento de la morbimortalidad. De ello bien sabe Moreno, ya que, además de su labor profesional en la compañía farmacéutica, convive con el asma desde hace años: «El desconocimiento en torno al asma grave es una cuestión que afecta no solo a la población general, sino a los propios pacientes y su entorno más cercano. A pesar de estar tratados, alrededor del 40% de ellos sigue sin estar controlado, lo que puede incrementar la gravedad y los síntomas de la enfermedad. De hecho, los episodios de empeoramiento de los síntomas, conocidos como exacerbaciones, pueden poner en riesgo nuestra vida».

Al tratarse de una patología crónica, el asma requiere una evaluación integral para diagnosticarla de forma precoz y asegurar un tratamiento y seguimiento apropiado. En este sentido, Moreno insiste en que «el diagnóstico precoz y el abordaje rápido resultan claves para que los resultados sean exitosos y más eficientes». Y para ello es imprescindible que «quienes notan síntomas como falta de aire o fatiga acudan a los especialistas, ya que se trata de una enfermedad infradiagnosticada que, de no tratarse correctamente, puede mermar notablemente la calidad de vida de quien la padece», advierte Mariano Pastor, presidente de Fenaer, quien hace hincapié en que «uno de los principales motivos de la baja adherencia terapéutica es la desinformación. Por eso, con la campaña ‘’Cero Barreras’' perseguimos acabar con ella».

Abordaje multidisciplinar

Ante un diagnóstico de asma, resulta esencial su abordaje en unidades multidisciplinares con un impacto positivo en la calidad de vida de estos pacientes porque mejoran el conocimiento de la enfermedad y favorecen la adhesión al tratamiento y el control de la enfermedad. «Se ha demostrado que la educación y la información son claves para mantener la adherencia terapéutica de los pacientes, un factor crítico para alcanzar y mantener el control de la enfermedad», asegura Pastor, quien hace hincapié en que «manteniendo el asma bajo control se reducen las crisis, lo que permite poder hacer vida normal».

La Ciencia también avanza para mejorar la vida de estos pacientes y «la medicina de precisión es esencial, porque ayuda a individualizar patogénicamente a los sujetos y a encontrar la terapia más adecuada en cada caso», advierte Moreno.

La campaña «Cero Barreras» se integra dentro de la plataforma web «En Asma el Cero Cuenta», de AstraZeneca, un espacio de apoyo a los pacientes con información clara y contrastada sobre el asma, con recursos para ellos y su entorno, testimonios de profesionales, consejos para llevar una vida saludable, etc., además de evitar problemas como el desconocimiento, la desconfianza, las visitas a urgencias o el mal control de la enfermedad, así como visibilizar la patología entre la población general.