La enfermedad de Lyme: ¿Qué es?, ¿qué síntomas tiene?, ¿cuál es su tratamiento?, ¿es contagiosa?

Aunque se trata de una patología poco frecuente, menos de 2.000 afectados, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) la ha incluido en su lista de aquellas sujetas a vigilancia epidemiológica por ser considerada una enfermedad emergente. Y es que el alcance de la misma en los últimos años es revelador, el número de hospitalizaciones por este motivo se ha incrementado la sorprendente cifra de un 192% en los últimos 15 años.

Por regla general, las picaduras de garrapata suelen ser inofensivas, pero pueden derivar en algunas enfermedades crónicas y peligrosas, como la enfermedad de Lyme, la ehrlichiosis, la anaplasmosis y la tularemia.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

Lyme, garrapata FOTO: La Razón La Razón

La enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que se transmite a los humanos por la picadura de una garrapata infectada tras alimentarse de ciervos, pájaros o ratones infectados y debe estar presente en la piel humana alrededor de 36/48 horas para transmitir la infección.

La enfermedad de Lyme se reconoció por primera vez en la ciudad de Old Lyme, Connecticut, en 1975 y es la enfermedad transmitida por garrapatas más común en Europa y los Estados Unidos. Las personas que viven o pasan tiempo en áreas boscosas conocidas por la transmisión de la enfermedad tienen más probabilidades de contraer esta enfermedad. Además, las personas con animales domésticos que visitan áreas boscosas también tienen un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Lyme.

Síntomas

Síntomas Lyme FOTO: Tania Nieto

Las personas con la enfermedad de Lyme pueden reaccionar de manera diferente y los síntomas pueden variar en severidad. Aunque la enfermedad de Lyme se divide comúnmente en tres etapas (localizada temprana, diseminada temprana y diseminada tardía), los síntomas pueden superponerse. Asimismo, algunas personas pueden estar en una etapa posterior de la enfermedad sin tener síntomas de la etapa anterior. Estos son algunos de los síntomas más comunes de la enfermedad de Lyme:

Erupción plana y circular que parece un óvalo rojo o una diana en cualquier parte del cuerpo

Fatiga

Dolor e hinchazón en las articulaciones

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Fiebre

Ganglios linfáticos inflamados

Trastornos del sueño

Latido cardíaco irregular

Dificultad para concentrarse

Dificultad para respirar

Entumecimiento y hormigueo

Inflamación del cerebro y la medula espinal

Si tiene alguno de estos síntomas, obtenga atención médica de inmediato.

Síntomas en niños

Niño con la enfermedad de Lyme FOTO: La Razón (Custom Credit)

Los niños generalmente experimentan los mismos síntomas de la enfermedad de Lyme que los adultos. No obstante, según un estudio realizado en 2019 por “Trusted Source”, algunos padres informaron de los siguientes problemas psicológicos en sus hijos al padecer la enfermedad de Lyme:

Ira o agresividad

Cambios de humor

Depresión

Pesadillas

Si su hijo parece estar actuando de manera diferente y no puede explicar por qué o qué siente, es importante que hable con su médico, ya que estos cambios pueden ser un signo de muchas afecciones, incluida la enfermedad de Lyme.

Tratamiento

Picadura de garrapata 2007 James Gathany FOTO: La Razón (Custom Credit)

La enfermedad de Lyme se trata mejor en las primeras etapas. El tratamiento para la enfermedad localizada temprana consta de un simple tratamiento de 10 a 14 días de antibióticos orales para eliminar la infección. Los medicamentos utilizados para tratar la enfermedad de Lyme incluyen: doxiciclina, amoxicilina o cefuroxima, que son tratamientos de primera línea en adultos y niños, mientras que la cefuroxima y la amoxicilina, que se usan más para tratar a las personas que están amamantando. Asimismo, los antibióticos intravenosos (IV) se usan para algunas formas de la enfermedad de Lyme, incluidas aquellas con afecciones cardíacas o del sistema nervioso central.

¿Es contagiosa?

Una garrapata en un laboratorio, en una imagen de archivo

No hay evidencia de que la enfermedad de Lyme sea contagiosa entre las personas. Además, según el Centro de Control de enfermedades (CDC), no hay informes de que la enfermedad de Lyme se transmita a través de la leche materna. Aunque estas bacterias se encuentran en los fluidos corporales, no hay evidencia de que la enfermedad de Lyme pueda transmitirse a otra persona al estornudar, toser o besar. Tampoco hay evidencia de que la enfermedad de Lyme pueda transmitirse sexualmente o a través de una transfusión de sangre.