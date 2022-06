Mosquito, araña, garrapata, avispa... Cómo identificar las diferentes picaduras de insectos

Durante los meses de verano, la presencia de insectos aumenta notablemente. Y con ellos, inevitablemente también aumentan las molestas picaduras. Ahora bien, estas picaduras no afectan a todo el mundo por igual. Debido a la colusión de diversos factores (entre ellos la genética), algunas personas parecen ser un foco de atención permanente para todos los bichos, mientras que otras parecen pasar absolutamente desapercibidos para sus “radares”. Pero en cualquiera de estos casos, siempre es interesante conocer cuáles son las secuelas que deja cada insecto tras de sí. Porque si conocemos el origen del picotazo, tendremos más posibilidades de acertar con el tratamiento.

La picadura de un mosquito tigre causa del contagio

Lo primero que solemos observar después de cada picotazo -independientemente del bicho que lo haya provocado- es la inflamación, el enrojecimiento y el picor. Por eso, en algunas ocasiones es francamente complicado diferenciar qué tipo de picadura tenemos delante. Sin embargo, hay algunos elementos que sí pueden ser bastante esclarecedores:

Mosquito:

Esta es la picadura más habitual y también la menos preocupante. Su síntomas son los comunes. Es decir, la inflamación, el enrojecimiento y el picor. Alrededor del picotazo suele aparecer un pequeño bulto redondeado, que se endurecerá y que será más claro o más rojizo que la piel circundante.

En algunas ocasiones, pueden aparecer otras reacciones adversas, como el dolor de cabeza y otros dolores en el cuerpo e -incluso- puede aparecer la fiebre. Si este es el caso, no debemos dudar en acudir al médico. Algunas personas sufren lo que se conoce como el “síndrome del mosquito”, que hace que las picaduras se conviertan en ronchas dolorosas e hinchadas. Los mosquitos conllevan el riesgo de contraer ciertas enfermedades como el virus del Nilo Occidental y el Zika. Por lo que hay que vigilar los síntomas de resfriado o gripe después de una picadura.

Avispas

Al igual que ocurre con las picaduras de los mosquitos, las de las avispas son especialmente frecuentes durante el verano. Y al igual que ocurre con el resto de picaduras, generarán una leve inflamación y enrojecimiento. Pero, como carácter distintivo podemos señalar la aparición de una ligera roncha alrededor de la picadura y una sensación de dolor y ardor que pasará después de unas horas. En general, la picadura de la avispa no tiene otras consecuencias más allá. Sin embargo, hay algunas personas alérgicas, que tendrán una reacción mucho más adversa. En estos casos, la hinchazón será mucho más grande y podrán aparecer las urticarias, los mareos y las nauseas.

Macrofotografía de un ejemplar de avispa asiática / Foto: Efe

Abejas

La picadura de la abeja no es siempre igual y le afectará de una forma diferente a cada persona. En algunos casos, solo aparece una mancha clara y de poco tamaño, mientras que en otros casos aparecerá una mancha roja de mayor tamaño. Por eso, la picadura de la abeja no es fácilmente identificable a simple vista. Lo que distingue a este picotazo es que el aguijón se quedará clavado en la piel. Esto hace que las abejas solo puedan picar una vez, lo que no ocurre igual -por ejemplo- con las avispas. Este aguijón seguirá expulsando su veneno mientras que permanezca alojado en la piel. Por eso, lo que debemos hacer es retirarlo cuánto antes echando mano de unas pinzas.

Al igual que ocurre con la picadura de las avispas, el dolor y las secuelas que produce acabarán por desaparecer pasadas unas horas en la gran mayoría de los casos, aunque también pueden tener lugar reacciones alérgicas de gravedad. Si este es el caso y notas que te cuesta respirar o que la inflamación se ha extendido más allá del lugar del picotazo, es importante que te pongas en contacto con los servicios de emergencia para que te puedan asesorar.

Arañas

En rigor, las arañas no son insectos propiamente dichos. Aunque pertenecen a la misma familia y pueden mordernos igualmente. Algunas especies de arañas son extremadamente peligrosas para los humanos. Sin embargo, esto no ocurre con las especies a las que estamos expuestos en nuestro país. La mordedura de estas arañas pueden llegar a provocar dolor, una ligera hinchazón y marcas rojas levemente descoloridas. Es fácil detectarlas porque podremos observar las dos pequeñas marcas que han dejado sus colmillos en nuestra piel. La picadura de la araña tarda más tiempo en curarse que la de otros insectos. Pero si lavamos la zona con agua y jabón, y colocamos sobre ella una compresa de hielo durante 5 o 10 minutos, conseguiremos reducir la inflamación y el dolor.

Garrapatas

Un estudio del Centro Nacional de Epidemiología ha evidenciado que en los últimos 15 años se han multiplicado el número de hospitalizaciones hasta en un 192%. Por regla general, las picaduras de este parásito suelen ser inofensivas, pero también pueden derivar en algunas enfermedades crónicas y peligrosas, como la enfermedad de Lyme, la ehrlichiosis, la anaplasmosis y la tularemia.

Cuando encontramos una garrapata en nuestra piel, es importante que no intentemos retirarla nosotros

Sus picaduras se diferencian porque son de un rojo intenso, pueden provocar erupciones y sensación de ardor y dolor. Y a veces, también pueden aparecer ampollas o la dificultad para respirar. A veces podemos encontrar al bicho todavía pegado a nuestra piel. Si este es el caso, es importante acudir al médico para que nos extraiga la garrapata con seguridad. Porque en muchas ocasiones, los afectados retiran de golpe al insecto y seccionan la cabeza, quedándose esta en el interior de nuestra piel... lo que sí podría ser peligroso.