Las lecciones de Bill Gates para evitar más pandemias

A los que no hayan elegido aún sus lecturas para este verano les recomiendo «Cómo evitar la próxima pandemia», el último libro de Bill Gates. A lo largo de sus 379 páginas, el multimillonario analiza algunos de los grandes errores cometidos en la mayor parte del mundo en la lucha contra la Covid-19 y formula soluciones factibles que, por desgracia, los gobiernos tardarán mucho en implementar porque ya se sabe que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.

Tras desmentir las teorías de la conspiración y las leyendas urbanas que le involucran en el control de la humanidad por medio de las vacunas y otras naderías, el fundador de Microsoft reconoce su obsesión por las enfermedades transmisibles y recuerda que el «exceso de mortalidad» es probablemente el mejor indicador para evaluar si un territorio ha actuado de forma correcta o no para contener el virus. Aunque no cita a España, conviene recordar aquí que nuestro país no sale bien parado.

Gates enumera mejoras factibles para evitar que la historia se repita, pero hay una especialmente deseable: la creación de un equipo mundial de respuesta y movilización ante epidemias (GERM) –así le llama–, ligado a la OMS y con una dotación de 3.000 expertos en epidemiología, sistemas de datos, genética, medicamentos y hasta logística. El modelo en el que ha de basar su funcionamiento ya existe a pequeña escala: fue el que se empleó en la erradicación de la poliomielitis. En 1980 se registraban 350.000 infectados al año en 125 países. En 2021, se contabilizaron menos de una decena y la enfermedad sólo existe en Afganistán y Pakistán. Este modelo se basa en centros de emergencias estatales y su coste sería de 1.000 millones anuales, una milésima parte del gasto mundial en Defensa.