Las tres actividades que debes incluir en tu rutina para reducir tu riesgo de muerte prematura

Siete de cada diez personas mueren de forma prematura (entre los 30 y los 70 años) en el mundo. Las causas principales suelen ser las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer o enfermedades respiratorias crónicas, y el factor más determinante para provocar esta forma de morir, el estilo de vida. El sedentarismo, la ingesta de alcohol y tabaco o malos hábitos alimenticios conllevan a que aumente el riesgo de muerte.

Según un estudio del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, el cáncer sigue siendo “un reto importante para la salud pública” y fumar, el principal factor de riesgo. Además, el informe, publicado por la revista científica The Lancet, explica que existen factores de riesgo clave que se pueden identificar a tiempo si se desarrollan estrategias dirigidas a reducirlos.

“La prevención primaria del cáncer a través de la erradicación o mitigación de factores de riesgo modificables es nuestra mayor esperanza para reducir la futura carga del cáncer”, indicaron Diana Sarfati y Jason Gurney de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda (dos expertos mencionados por el IHME pero que no están vinculados con el estudio.

Asimismo, la salud de mujeres y hombres es diferente y en algunos casos, desigual, ya que existen factores biológicos que se manifiestan de forma distinta en la salud, u otros factores relacionados con el género.

En cualquier caso, los expertos coinciden en que, para conseguir una vida más larga y saludable, se debe elegir una actividad que nos haga disfrutar y, sobre todo, que nos permita movernos. Algunos de los ejemplos que más se practican en el mundo son la natación, correr o andar en, la bicicleta. Pero en concreto, hay tres actividades que son las más beneficiosas para reducir el riesgo de muerte.

¿Cuál es el deporte que ayuda a evitar la muerte prematura?

Todas las actividades de ocio pueden reducir el riesgo de muerte prematura, ya esté o no asociada a la enfermedad cardiovascular o al cáncer, según otro estudio del Instituto Nacional del Cáncer, publicado en la revista JAMA Network Open. Le estudio analizó las respuestas de más de 272.000 personas de edades que oscilaban entre los 59 y los 82 años.

Por otra parte, los investigadores del estudio siguieron a los participantes durante alrededor de doce años y analizaron los registros de salud en busca de muertes por cáncer o enfermedades cardíacas, entre otras. Se concluyó que la actividad aeróbica realizada durante la cantidad de tiempo recomendada por semana se asoció con un 13% menos de riesgo de muerte.

“La participación en cualquiera de las actividades se asoció con una mortalidad más baja en comparación con aquellos que no participaron en cada actividad, incluidas las actividades de intensidad moderada”, escribió la autora del estudio Eleanor Watts, becaria postdoctoral en epidemiología en el Instituto Nacional del Cáncer, tal y como recoge el medio.

Practicar deportes de raqueta tuvo el mayor rendimiento en problemas cardiovasculares, ya que se detectó una reducción del 27% en el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca y una reducción del16% en la muerte prematura. Asimismo, la mayor reducción en el riesgo de cáncer, un 19%, se asoció con correr, mientras que, según el informe, redujo en un 15% el riesgo de muerte prematura. Por otra parte, caminar como ejercicio fue lo más beneficioso para reducir el riesgo de muerte prematura después de los deportes de raqueta y correr.