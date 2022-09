Desciende la valoración del estado de salud de los españoles por segundo año consecutivo

Aunque, en general, los españoles valoran su estado de salud de manera positiva -le dan un notable- esta valoración desciende por segundo año consecutivo pasando del 7,13 de 2021 al 7,02 en 2022 (en una escala de 0 a 10). Así se recoge la quinta edición del Estudio de Salud y Estilo de Vida. realizado por la aseguradora Aegon.

El informe analiza los cambios en los últimos cinco años en materia de salud física y emocional, estilo de vida, hábitos y conductas relacionadas con la salud y el bienestar de los españoles. Entre ellas, cabe destacar aspectos como la influencia de la imagen para los españoles, así como los niveles percibidos de estrés, ansiedad o depresión. También analiza cómo cuidan los españoles su salud, destacando el uso de las tecnologías para la salud y la tendencia de automedicación en España. Por otro lado, el estudio arroja datos sobre las actividades de ocio de los españoles y el tiempo en familia y con los círculos más cercanos.

Los encuestados que valoran de manera negativa su salud este último año mencionan el estrés, la ansiedad, la tristeza y la depresión como los principales motivos, una proporción que aumenta de manera notoria respecto al año anterior. Además, cabe destacar que, dentro del histórico de este estudio, esta edición ha sido la que menor cantidad de evaluaciones “sobresalientes” ha registrado el estado de salud general, con un 20,1% de españoles calificándolo por encima del 9, frente al 25,3% acumulado en 2020.

Las mujeres y las personas entre 56 y 65 años son las que más críticas se muestran respecto a su estado de salud. También se aprecia una relación entre el estado de salud y la situación económica y laboral, pues quienes no trabajan, han perdido su trabajo o han estado en ERTE y aquellos que consideran que su situación económica ha empeorado hacen valoraciones más negativas.

Por otro lado, aunque en la mayoría de los casos no ha habido cambio de hábitos en los últimos 12 meses, sí se observan tres áreas en las que ha habido algunas modificaciones: ha aumentado la cifra de españoles que afirma dormir menos (26,7% en 2022 vs. 24,6% en 2021), se ha reducido el porcentaje los que declara hacer menos ejercicio que antes (26,7% en 2022 vs. 32,3% en 2021) y casi la mitad mantiene sus niveles de consumo de alcohol respecto a 2021 (49,9% en 2022 vs. 47,2% en 2021).

La salud psicológica de las mujeres, un 11% peor

La valoración media del estado de salud emocional en el último año es de 6,78 puntos, en una escala del 1 a 10, una puntuación similar a la del pasado año. Más del 61% de los encuestados puntúa su bienestar psicológico igual o por encima del 7. Por otro lado, la mayoría piensa que su bienestar psicológico no ha variado en el último año. No obstante, cabe resaltar que el 30,8% de los españoles considera que su salud mental ha empeorado en los últimos 12 meses, y únicamente el 11,3% señaló una mejoría en su salud psicológica.

Asimismo, con respecto a 2021, el estudio observa un descenso de cinco puntos porcentuales en el número de encuestados que cree que su estado emocional ha empeorado en el último año.

Analizando la evolución del estado de salud emocional según el sexo, el estudio advierte que las mujeres piensan en mayor medida que su salud psicológica ha empeorado en el último año, un 11,6% más que los hombres. En relación con la edad, aquellas personas entre los 26 y 40 años, seguidos de aquellos entre los 18 y 25, fueron lo que refirieron un mayor empeoramiento de su salud psicológica, representando a un 37,8% y un 36,8% de los encuestados pertenecientes a ambos rangos de edad.

El estudio advierte que casi el 90% de los encuestados afirma haber sufrido algún síntoma de depresión y ansiedad en el último año. Además, tanto en los casos probables de ansiedad como de depresión, estos síntomas han interferido algo (52,1%) o mucho (13,9%) en su vida cotidiana. A pesar de este contexto, casi siete de cada diez encuestados afectados no ha tomado ninguna medida para resolver este malestar. Cabe destacar que el riesgo de ansiedad se posiciona como el más elevado entre los españoles (27,9%), mientras que el riesgo de depresión (22,9%) o la ideación suicida (21,9%) obtienen cifras algo más bajas.