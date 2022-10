«La kombucha puede ser una alternativa para los refrescos menos saludables con mayor contenido en azúcar o alcohol»

1. ¿Qué es la kombucha y para qué sirve?

La kombucha es una bebida tradicional de origen asiático que se obtiene a partir de la fermentación de la mezcla del té con azúcar por la acción de una colonia simbiótica de bacterias y levaduras (SCOBY: Simbiotic Culture Of Bacteria and Yeast). Se utilizaba por sus supuestas propiedades terapéuticas al tratarse de una bebida estimulante, aunque actualmente se ha popularizado por el hecho de ser una bebida fermentada que podría contener bacterias beneficiosas para nuestra salud intestinal considerándose una bebida probiótica.

2. ¿Qué beneficios tiene?

En estos momentos la literatura científica no es suficiente para respaldar los supuestos efectos que se le están atribuyendo (como antioxidante, antimicrobiano, anticancerígeno o antidiabético), así que se debe seguir investigando para entender bien la actividad biológica de la kombucha y disponer de una evidencia clara sobre sus beneficios y contraindicaciones.

3. Entonces, ¿conviene tomarlo todos los días?

La bebida que conviene beber todos los días y que debemos priorizar y recomendar es el agua. La kombucha puede ser una buena alternativa para sustituir en aquellas situaciones en las que tomaríamos otros refrescos menos saludables con mayor contenido en azúcar o alcohol.

4. ¿Cuál es la cantidad diaria recomendada?

No hay una cantidad diaria máxima recomendada para esta bebida, pero hay que tener en cuenta que al ser un té fermentado contiene algo de cafeína; azúcar, cuya cantidad dependerá de su proceso de elaboración; y que el alcohol, producido en durante la fermentación, puede estar entre el 0,5 y 2%.

5. ¿Y desde que edad se puede tomar? Supongo que al tener un mínimoporcentaje de alcohol no estará recomendado para menores, ¿no?

Esta bebida no debería ofrecerse a menores de 4 años. Además, si queremos que consuman alimentos probióticos tenemos otros fermentados como son los yogures naturales, el kéfir, los quesos o sus alternativas vegetales más indicados para este grupo de población.

6. ¿Y tiene alguna otra contraindicación para los demás?

No se recomienda su consumo en mujeres embarazadas al ser un producto no pasteurizado que además puede contener hasta un 2% de alcohol. Por otra parte, hay que tener especial cuidado si la kombucha no se ha elaborado siguiendo unas correctas prácticas de higiene y seguridad alimentaria, ya que existe el riesgo de que se desarrollen microorganismos patógenos que contaminen el té durante su preparación. Por lo tanto, su consumo está desaconsejado también en personas cuyo sistema inmunológico esté debilitado.

7. ¿En cuánto tiempo se empiezan a ver los beneficios de tomar Kombucha?

No tenemos evidencia de que vayamos a experimentar beneficios concretos al tomar kombucha más allá del placer que nos pueda producir su sabor y de que contribuya a hidratarnos por su elevado contenido en agua. Si logramos mantener un estilo de vida saludable, siguiendo una dieta variada con alimentos frescos y de temporada, obtendremos una microbiota sana y diversa.