Como si de un elefante en una cacharrería se tratara, la irrupción del SARS-CoV-2 hace ahora casi tres años no solo paralizó el mundo que conocíamos, sino que, además, trastocó el escenario epidémico a nivel global. La llegada del virus que desencadena la Covid-19 ha acorralado durante las dos últimas temporadas de otoño-invierno al tradicional microorganismo infeccioso hegemónico de esas fechas, la influenza humana, causante de la gripe estacional. Hasta ahora, pues todo apunta a que durante los próximos meses la gripe recuperará el tiempo y el espacio perdido desde aquel fatídico enero de 2020.

Y para muestra, un botón, pues apenas unos días después de haber arrancado el otoño, el virus de la influenza ya ha adelantado por la derecha al SARS-CoV-2 en nuestro país, tal y como demuestra el último informe publicado por el Sistema de Vigilancia centinela de Infección respiratoria aguda del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. En concreto, de las 560 muestras de SARS-CoV-2 analizadas desde atención primaria se consigue una tasa de positividad del 10,4%, mientras que de las 555 estudiadas de gripe, el nivel de positividad asciende hasta el 13,3%, lo que confirma que la influenza ya campa a sus anchas y vuelve a dominar su reino. «Es la muestra de que la gripe está ganando el terreno perdido. Ya lo estamos viendo en los servicios de urgencias con el goteo de nuevos casos que se van confirmando», asegura Juan del Castillo, coordinador de infecciones en urgencias de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes).

Covid y gripe FOTO: Antonio Cruz

Una percepción que también tienen otros profesionales que divisan el horizonte desde la consulta especializada, ya que «poco a poco se va notando la llegada, sobre todo a urgencias, de pacientes con el diagnóstico de gripe», reconoce Francisco Sanz, neumólogo y secretario del Área de Tuberculosis e Infecciones Respiratorias de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ). Sin embargo, tal y como coinciden ambos expertos, todavía es temprano para hablar del inicio de la nueva temporada de gripe, «en especial en aquellas regiones donde las condiciones atmosféricas y de temperatura resultan todavía favorables», apunta Sanz.

La temporada más larga y severa desde 2018

Aunque los casos actualmente son casi anecdóticos, los expertos coinciden en que «estamos ante la que será la epidemia de gripe más larga y más severa de los últimos cinco años, pues se espera que los picos de incidencia comiencen a notarse mucho antes de lo habitual, que suele ser entre los meses de diciembre y enero, con mayor número de casos y también con un pronóstico más grave», avanza Del Castillo. Además, según adelanta Sanz, «la impresión generalizada (y las posibilidades también) es que este año sea una campaña intensa de gripe, que sea además un virus predominante durante el invierno y que también regrese a su comportamiento clásico de pico de casos en las semanas invernales».

Covid y gripe FOTO: Antonio Cruz

La razón de ese negro horizonte es que «durante la pandemia, la influenza ha circulado muy poco y, gracias a las medidas de protección y al aislamiento, apenas se ha generado contacto con este virus estacional, por lo que ahora mismo tenemos a casi toda la población con una inmunidad muy baja, lo que nos hace más frágiles frente a la enfermedad, algo que nos preocupa mucho», advierte Del Castillo. En este sentido, Sanz hace hincapié en que «es muy posible que exista un número elevado de casos de gripe en nuestro país porque el sistema inmunitario de las personas hace tiempo que no ha sido expuesto a la influenza, por lo que todos estamos en una situación más vulnerable para ser infectados. Esta circunstancia extrapolada a pacientes con enfermedades crónicas puede ser de riesgo para la descompensación de las mismas o el desarrollo de insuficiencia respiratoria en pacientes con enfermedades crónicas cardio-respiratorias».

Si las personas con patologías de base se convierten en el blanco perfecto para sufrir una gripe grave, los niños tampoco se quedan atrás, sobre todo a la hora de contagiarse. De hecho, los datos del último informe de vigilancia confirman que son los menores de 14 años los más afectados y con mayor índice de incidencia. «Este año la temporada ha sido muy atípica y estamos viendo afectados fuera de lo habitual y de manera muy sostenida en el tiempo», asegura Cristina Calvo, presidenta de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP), quien avanza que en el ámbito infantil también «se espera una temporada intensa, con muchos casos y posiblemente más graves, porque los menores están sin inmunidad para enfrentarse tanto a la gripe como a otras infecciones».

Convivencia de covid y gripe

Mientras el virus de la influenza parece volver a hacerse fuerte entre nosotros, el SARS-CoV-2 se mantiene al pie del cañón, lo que hace que ambos patógenos coexistan de forma sostenible. «Esta convivencia es algo que ya vemos en nuestro entorno. Circulan los virus gripales, parainfluenza, el virus sincitial respiratorio y los rinovirus», asegura José María Eiros-Bouza, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc).

Covid y gripe FOTO: Antonio Cruz

Ante ese panorama, los expertos no descartan que puedan darse picos que lleguen a saturar el sistema sanitario, sobre todo si la cobertura de vacunación no alcanza las cifras oportunas. «Lo deseable sería que, como mínimo, el 75% de los mayores de 65 años y de las personas con patologías de base, así como los profesionales sanitarios se vacunen frente a la gripe. No debemos olvidar que los sanitarios tenemos al enemigo en casa, así que hay debemos actuar», afirma Inmaculada Cuesta, enfermera y secretaria de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (Anenvac).

Covid y gripe FOTO: Antonio Cruz

Y una vez que se produzca el contagio, Del Castillo insiste en que la clave para evitar la saturación del sistema será «hacer un diagnóstico diferencial de ambos virus para dar tratamientos específicos en cada caso. Ese análisis será útil si nos sirve para tomar una decisión, por lo que en el contexto de gripe y covid en pacientes jóvenes y sin comorbilidades se optará por el aislamiento».

Vacunación simultánea

Ante la amenaza de una epidemia de gripe más duradera y grave, el mejor antídoto es la vacunación. «Ante la falta de inmunidad actual, este año resulta especialmente importante la vacunación de personas de edad avanzada, con comorbilidades pulmonares, cardiacas o inmunodeficiencia. Todos ellos deben anticiparse por lo que pueda llegar», afirma Ángela Domínguez, coordinadora del Grupo de Vacunación de la Sociedad Española de Epidemiología (SEI), quien confirma que «la vacuna de la gripe puede ponerse también a la vez que la segunda dosis de recuerdo de la covid. No hay ninguna contraindicación tanto si se ponen juntas como por separado».