El uso de test covid cae en picado: las ventas bajan un 70% respecto a junio

Aunque los termómetros siguen registrando temperaturas más típicas del verano que de estas fechas, la incidencia por covid empieza a repuntar en nuestro país. No así el uso de test covid. «Se hacen test solo si convivimos o vamos a visitar a algún familiar o ser querido en riesgo. El resto, si los síntomas no son severos, prefiere no saberlo, ya que va a tener que seguir trabajando y saberlo o no realmente no implica ningún cambio», explica Lorenzo Armenteros del Olmo, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Los datos avalan este desplome. En lo que va de año, desde el 3 de enero al 25 de septiembre, se han vendido 101.704.635 test covid en farmacia, según los datos facilitados a este periódico por la consultora Iqvia. Es decir, 383.791 pruebas cada día de media. Sin embargo, del 19 al 25 de septiembre, únicamente se han vendido 644.232. Es decir, solo 92.033 al día o lo que es lo mismo una caída del 76,02% en las ventas diarias. Y eso que las ventas en esta última semana se han incrementado en un 16% al pasar de 553.770 unidades vendidas en farmacia entre el 12 y el 18 de septiembre a las 644.232 citadas.

No es el único dato que demuestra el desplome. Así, en lo que va de año, las ventas de test se han desplomado en un 91,93% al pasar de casi ocho millones de unidades vendidas del 3 al 9 de enero a las citadas en la última semana de septiembre.

Por comunidades, Navarra es la región en la que más han caído las ventas de test durante esas semanas, con un -96,26%. Le siguen Comunidad de Madrid (-94,8%); Cantabria (-94,44%) y Cataluña (-92,57). De hecho, Murcia es la región en donde menos han descendido las ventas y el porcentaje lo dice todo: -84,33%.

Y si bien, no es lo mismo una época que otra, dada las fiestas y las diferentes oleadas, las ventas a nivel estatal esta última semana de septiembre también son un 70,05% menores que las registradas del 13 al 19 de junio, cuando España estaba en la séptima ola. Urge cambiar esta tendencia, ya que a medida que la incidencia acumulada en mayores sube se incrementará en toda la población y la OMS ya ha avisado del repunte de casos de coronavirus y gripe que habrá en Europa.

Mascarilla si uno tose

«Se debería seguir identificando si es o no covid también en caso de síntomas leves, ya que a la época que vamos podría ser necesario ver cómo evoluciona la pandemia y diferencia de otros virus», hace hincapié Armenteros.

«El mercado de los test está calmado a nivel de demanda. El efecto del buen tiempo es un factor a tener en cuenta, a lo que se une que el número de contagios covid ha remitido de forma notoria. La previsión para el otoño es que habrá una gripe fuerte y la escasa diferenciación de síntomas entre los provocados entre la gripe y el covid puede contribuir a que la demanda de test vuelva a coger velocidad en el último trimestre del año», estiman desde Cofares.

Además, se da el problema de que al no hacerse pruebas, los potenciales contagiados no se ponen la mascarilla, salvo en el transporte público y eso con suerte. «La cultura de la prevención no ha calado. La gente en el trabajo está tosiendo no ya sin protegerse sino sin proteger a los demás porque no se pone la mascarilla. Y eso se debe a que si desde la autoridad sanitaria se quiere olvidar la enfermedad, a la sociedad le pasa igual. Es un error», concluye Armenteros.

¿Se puede usar tras vencer la fecha de caducidad?

Los test pueden caducar desde los cuatro hasta los 19 meses según el fabricante, tal y como publica la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) al final de esta página web.

Tras vencer la fecha que aparece en el embalaje, la FDA no recomienda su uso, salvo que se haya autorizado la ampliación de este plazo, ya que «puede haber una pérdida de la sensibilidad y calidad del resultado, por lo que habría que dejarlo en el punto Sigre», explica María Jesús Escribano, directora técnica profesional del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM). Además, ha de haber estado conservado a temperatura ambiente, en condiciones secas y sin exponerlo al calor.