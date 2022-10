Estos son los medicamentos habituales más desabastecidos en España

Los problemas de suministro de medicamentos en las farmacias españolas cada vez son más preocupantes. Y, aunque no es necesario realizar acopio de medicamentos ni por parte de las boticas, ni de los pacientes, las farmacias comunitarias, a pesar de no ser las causantes de la situación actual, son las que están aportando las alternativas, como en la mayoría de las ocasiones. Y es que el verdadero problema llega cuando las boticas no pueden cumplir con su vocación de servicio al paciente, quien en muchas ocasiones pone en riesgo su adherencia a los tratamientos.

Entre la lista de los medicamentos con más problemas de suministros actualmente, según los datos arrojamos por la herramienta de LUDA Partners, en primer lugar se encuentra Ozempic, un medicamento que se prescribe para tratar a adultos con diabetes tipo 2 cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes. Ayuda a reducir el nivel de glucosa en sangre únicamente cuando este nivel está demasiado elevado y puede ayudar a prevenir enfermedades cardiacas. Sin embargo, ha saltado a los medios de comunicación por ser usado por diferentes rostros famosos para conseguir una pérdida rápida de peso. El segundo lugar del ranking lo ocupa Kreon, empleado para el tratamiento de la insuficiencia pancreática exocrina, un trastorno en el que la glándula del páncreas no produce suficientes enzimas para digerir los alimentos. Se produce con frecuencia, por ejemplo, en personas que padecen fibrosis quística, un raro desorden genético; inflamación crónica del páncreas (pancreatitis crónica); se les ha extirpado todo o parte del páncreas (pancreatectomía total o parcial) o que padecen cáncer pancreático.

En tercer lugar, el medicamento más buscado por las farmacias españolas es el Trankimazin, un medicamento utilizado en adultos para el tratamiento de los síntomas de ansiedad que son graves, incapacitantes o que causan gran angustia al paciente. En cuarto lugar, Rivotril, es un medicamento contiene clonazepam como principio activo, una benzodiazepina. El clonazepam tiene propiedades anticonvulsivantes. Se utiliza en la mayoría de las formas de epilepsia del lactante y del niño, especialmente, el pequeño mal y las crisis tónico-clónicas. Está igualmente indicado en las epilepsias del adulto, en las crisis focales y en el “status” epiléptico. En quinto lugar, el medicamento más dispensado tras haberse realizado la búsqueda a través de la herramienta digital es Pylera, un medicamento utilizado para tratar a pacientes adultos infectados con Helicobacter pylori que tienen o han tenido una úlcera.



Problemas de suministro en auge

Según LUDA Partners, los problemas de suministro de medicamentos son cada vez más habituales en España. En el primer semestre de 2022 -de enero a junio- se han incrementado las búsquedas de medicamentos en la herramienta en un 75% respecto al semestre anterior. De hecho, en este primer semestre de 2022 se han localizado más medicamentos que en todo el año 2021. Para frenar este problema existen soluciones digitales como la tecnología punta de LUDA Partners, una herramienta tecnológica para la localización de medicamentos con problemas de suministro. Esta aplicación que utilizan más de 2.400 farmacias a nivel nacional y con la que consiguen encontrar el 95% de las presentaciones buscadas, comunica los cinco medicamentos más localizados en los primeros nueve meses del año:

La necesidad de emplear este tipo de herramientas es real, ya que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha notificado que, en el primer semestre de 2022, se han identificado 1.105 presentaciones de medicamentos con problemas de suministro. Un 31% más que el semestre anterior -en el que se contabilizaron 842 presentaciones con dificultad de localización-. Este dato es aún mayor si se compara con el mismo semestre pero del año anterior; un incremento del 38%.

Desabastecimiento de medicamentos por comunidades autónomas

Las cinco comunidades autónomas con más problemas de suministro de medicamentos, según la herramienta de LUDA Partners, son la Comunidad de Madrid, ya que las farmacias madrileñas son las que más uso han hecho de la herramienta, habiendo ayudado en 2022 a más de 12.400 pacientes a localizar sus medicamentos. Ozempic, Kreon y Rivotril, en este orden, son los más buscados por las boticas de la capital. Le siguen las boticas de Andalucía, que es la que más farmacias tiene en su territorio. En las ocho provincias andaluzas los medicamentos más localizados con esta herramienta digital para farmacias son Kreon, Pylera y Rivotril. En tercera posición se encuentra la cuarta comunidad autónoma con más farmacias de toda España, 2.355 en total. En la Comunidad Valenciana, Ozempic, Trankimazin y Kreon son los medicamentos que más han necesitado buscar los farmacéuticos en los primeros meses de 2022.



¿Qué pueden hacer las farmacias frente a esta problemática?

Las farmacias tienen un sólido compromiso asistencial con sus pacientes, tal es así que son las primeras en lamentar los problemas de suministro de medicamentos y en sufrir estrés cuando no pueden dispensar el medicamento que necesita su paciente. Sin embargo, existe la posibilidad de poder localizar la farmacia más cercana que sí posee esa presentación y evitar así la incertidumbre causada por la situación. Así las cosas, las farmacias españolas pueden adherirse a la red digital de localización de medicamentos de LUDA Partners y unirse a más de 2.400 profesionales del sector. Todas ellas, trabajando de manera cooperativa, ya han conseguido ayudar a más de 40.000 pacientes a continuar con sus tratamientos, evitando así su peregrinaje sin éxito entre boticas.

Cuando un paciente entra a una farmacia tratando de localizar un medicamento en falta, la labor solidaria y colaborativa del sector farmacéutico cobra su máximo sentido, siendo fundamental para asegurar la adherencia a los tratamientos pautados. Con la herramienta de LUDA Partners, las boticas adheridas consiguen localizar el 95% de los medicamentos que se buscan.

Que los problemas de desabastecimiento de medicamentos son cada vez más numerosos en nuestro país, es una realidad. Pero, con este tipo de soluciones digitales no es necesario que farmacias o pacientes hagan acopio de medicamentos, aunque estos sufran problemas de suministro, ya que las boticas pueden estar conectadas digitalmente y tener la seguridad de que encontrarán lo que buscan inmediatamente.