«Los problemas de suministro de los medicamentos son un lastre muy común»

Con más de 30 años de experiencia a sus espaldas, Ana de Jorge reconoce que actualmente «hay que hacer encaje de bolillos para lograr la satisfacción del paciente por culpa de un problema ajeno a nosotros pero que marca nuestro servicio». Ana se refiere al desabastecimiento y a los problemas de suministro, «un lastre para el que no tenemos solución si no fuera por herramientas digitales como LUDA Partners, que nos ha facilitado mucho la labor asistencial. Sin plataformas así nuestro trabajo diario no saldría, pues de cada cinco medicamentos que nos piden, actualmente dos tienen problemas de abastecimiento», confiesa.

En este Día Mundial, Ana alza la voz para reclamar mayor unidad entre sus compañeros: «O nos unimos, o esto irá a peor. Nos estamos reinventando a base de nuestro esfuerzo, pero vemos que la Administración va por otro lado. Debemos trabajar juntos nosotros para ser más fuertes y dar mayores beneficios para el paciente, que es nuestro principal fin. Si todas las boticas formaran parte de una red como la de LUDA sería la bomba para el paciente. No se trata de que el farmacéutico de unas calles más allá sea tu competencia, sino que se convierte en tu ayuda. La experiencia que tenemos es buenísima y hay que fomentar más este tipo de iniciativas».