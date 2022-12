Todas las mujeres vivirán la etapa de la menopausia y más de un 70% de ellas con síntomas. Los expertos coinciden en que éstos no la convierten en una enfermedad aunque sí pueden afectar a la calidad de vida. Lo cierto es que cada una de ellas lo vive de manera distinta y en los últimos años ha habido muchos avances que pueden paliar esta circunstancia y un aumento de la concienciación sobre la atención sanitaria y la información que deberían recibir al respecto.

El doctor Santiago Palacios, reconocido y prestigioso especialista que ha desarrollado su vida profesional en base al estudio e investigación del climaterio y la menopausia, afirma que un 25% de ellas va a tener síntomas severos. Este dato hace aún más importante esa atención, que para este experto es «una obligación científica, social y moral: Hay que informar a las mujeres menopáusicas sobre todas las posibilidades que existen de tratamiento», insiste.

Más de 50 años

Esto es difícil en la medida en que coinciden dos fenómenos: falta una formación específica a profesionales, al menos en España, y la población mundial de mujeres posmenopáusicas va en aumento porque hay más en la franja de los 50 años. Según recoge la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel global, en 2021, las adultas de edad igual o superior a 50 representaba el 26% de toda la población femenina, mientras que diez años antes esta proporción solo alcanzaba el 22%. A ello añade que «actualmente la vida de las mujeres se ha alargado. A nivel mundial, en 2019 una mujer de 60 años podría esperar vivir, de promedio, 21 años más».

A su juicio, se impone un cambio sobre cómo se piensa acerca de la menopausia «porque realmente en los últimos años ha habido una explosión de investigaciones que ha hecho que sepamos mucho más. Entonces, habría que olvidarse de antiguos conceptos que no tienen nada que ver con la realidad», subraya.

Empezando por el principio: no es lo mismo climaterio que menopausia. «La menopausia incluye el concepto de última menstruación, y eso solo se puede decir siempre que haya pasado más de un año. Es decir, siempre es retrospectivo», explica.

En cambio, «el climaterio, que en griego significa escalón, va desde la época reproductiva hasta la posmenopausia, y puede durar entre cuatro o cinco años –hasta 15 según la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)–: desde los dos años antes a la última menstruación, cuando ya empiezan los desórdenes, y hasta un año después. Es el periodo en el que se producen la mayoría de los cambios», señala. Una vez que distinguimos estos dos términos es importante saber que existe la menopausia precoz, cuando se presenta antes de los 40 años de edad, y tardía, a partir de los 55.

Si comparamos la situación de España en lo que a información y tratamiento se refiere con la del norte de Europa, el doctor Palacios reconoce que en nuestro país «el sistema no facilita para nada el tratamiento preventivo y terapéutico de las no patologías, por decirlo de alguna manera, porque tener sofocos no es una enfermedad, es una alteración por tener bajos los estrógenos. Esta filosofía tiene que cambiar e introducirse un concepto muy bonito que es el de la calidad de vida».

¿Engorda o no?

En este sentido resulta vital desterrar mitos. El primero y muy importante en la vida de una mujer: el peso. Palacios aclara que se calcula que se cogen cinco kilos y que aumenta la grasa corporal y la abdominal, específicamente: «En general, el metabolismo disminuye, entonces comiendo lo mismo y haciendo el mismo ejercicio sí se engorda», asegura el doctor Palacios. Por eso, subraya que hay que tener más cuidado si cabe que antes si este aumento de peso se quiere evitar. Si se siguen manteniendo los mismos hábitos de vida sí se engorda.

Según detalla a A TU SALUD, los síntomas de la menopausia se dividen en dos grandes grupos. Los síntomas a corto plazo son los primeros en aparecer, como las alteraciones del sueño, con una gran prevalencia, los sofocos, los sudores y los cambios de humor entre los que destacan la irritabilidad o la ansiedad. Después, al cabo de dos o tres años, empieza a aparecer la sequedad vaginal, que es un problema importante cuando quedan por delante treinta años de vida y cuando es crónico progresivo».

Al respecto, avanza que «en unos años va a aparecer una cantidad enorme de diferentes tratamientos farmacéuticos para la sintomatología de la menopausia». También tratamientos para reducir los sofocos, hormonales y no hormonales.

El uso de las hormonas en el tratamiento de la menopausia ha ocupado muchas páginas de estudios y de investigaciones a lo largo de los últimos 20 años. Palacios manifiesta que no está a favor o en contra: «Hay que prescribir hormonas a quien lo necesite. No es una cuestión de hormonas buenas y hormonas malas, sino de si lo manda el ginecólogo o no». En general, recomienda seguir el concepto de los tres pasos: dieta y ejercicio, complementos alimenticios y medicamentos.

Para profundizar más en todas estas temáticas, investigarlas y divulgarlas, claves para que las mujeres puedan saber qué tratamientos hay y si sus síntomas responden a los estadios del climaterio reconocidos por los profesionales sanitarios, ha nacido en España la primera Cátedra sobre Climaterio y Menopausia que se pone en marcha a nivel mundial. Funciona desde el pasado mes de septiembre y es el resultado de la colaboración del Instituto Palacios y de HM Hospitales, con el patrocinio de Theramex España y bajo la dirección del doctor Palacios.

Tal y como explica el experto, responde a la misión de recordar a las pacientes que todos los centros de HM Hospitales van a estar pendientes de la menopausia y que todos sus servicios de ginecología van a poner a disposición de las mujeres todos los recursos técnicos que tienen con unos protocolos comunes, ejemplo de que lo más importante es cuidar a la propia paciente. En su seno, y con el fin de mejorar la asistencia, se va a crear un Observatorio de la Menopausia. Los datos que registre orientarán a todos los especialistas que participan a la hora de hacer nuevas investigaciones y protocolos.

Además, Javier Carpintero, director general de Theramex para España, Italia y Portugal, explica que una de las primeras actividades que se pondrán en marcha será una formación médica continuada a personal sanitario para reforzar la información, el conocimiento y la divulgación de los síntomas de la menopausia. A su juicio, «las mujeres requieren de un abordaje integral durante este periodo, que les permita hablar abiertamente de cómo pasan y procesan esta etapa de sus vidas, para que podamos brindarles una atención y cuidados adaptados a sus necesidades. Ser atendidas por profesionales formados y especializados, competentes en salud de la mujer es fundamental para obtener un diagnóstico certero, con una recomendación y prescripción adecuados y para que se pueda involucrar de manera activa en su propio tratamiento. En definitiva, hacerles vivir una vida mejor, más productiva y saludable».

En Theramex, tal y como añade Carpintero «tenemos un foco claro en la salud de las mujeres, y perseguimos empoderarlas para que puedan tomar decisiones conscientes e informadas para gestionar cada una de las etapas de su vida». La menopausia es una de ellas y el problema es que solo un 39% conoce la existencia de tratamientos específicos.

Observatorio de la Menopausia para profundizar en este momento vital

En el seno de la Cátedra de Climaterio y Menopausia, y 100% centrado en fomentar la divulgación y consulta de los resultados de estudios con pacientes reales, se ha creado el Observatorio de la Menopausia. A partir de esta iniciativa se pretende fomentar las actividades de investigación y divulgación alrededor de esta etapa de la vida, para servir de fuente de información tanto para los medios de comunicación como para las instituciones públicas involucradas en la mujer y su salud. Tal y como nos confirma el doctor Santiago Palacios, director del Instituto Palacios, «dado el enorme número de mujeres que estará aportándonos datos reales sobre su vivencia de la menopausia, su situación clínica y sus necesidades durante esta etapa, será fácil contestar a las preguntas que la sociedad se hace. Será una fuente de datos continuos».