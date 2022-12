¿Para que sirve el medicamento más caro del mundo? (3,5 millones la dosis)

US

La humanidad trata de solucionar todos aquellos problemas que surgen. Las enfermedades, por ejemplo, son uno de los más comunes debido a que ponen en riesgo la salud de las personas. Como se pudo observar a raíz de la pandemia de covid, incluso, pueden poner en jaque el planeta y su funcionamiento.

Los medicamentos juegan, así, un papel esencial en la sociedad actual. Gracias al avance en el campo médico en las últimas décadas han aparecido gran cantidad de nuevos remedios que han logrado salvar la vida a millones de personas.

El caso más reciente es el de las vacunas para la covid. En un tiempo récord investigadores de todo el mundo lograron encontrar unos viales que con el paso de los meses han logrado demostrar su efectividad reduciendo de una forma muy destacada las muertes. Así, la prevención o el remedio para enfermedades se ha convertido en una pieza clave para la sociedad.

Aunque los medicamentos hayan conseguido mejorar la vida de muchas personas evitando enfermedades y muertes también existen criticas hacia su uso extendido. Algunos profesionales recomiendan no abusar de ciertas sustancias encontrando la solución de ciertas dolencias en los cambios de hábitos.

3,5 millones por dosis

Sin embargo, para poder conseguir que estos medicamentos lleguen a todo el mundo en muchas ocasiones es necesario años de investigaciones y subvenciones públicas para abaratar sus costes. No obstante, esto no siempre ocurre como en el caso del medicamento más caro del mundo, el Hemgenix.

Cada dosis de este medicamento cuesta alrededor de 3,5 millones de euros. Así, se convierte en el más caro del mundo y sirve para tartar la hemofilia B que se cura con la administración de un solo vial. Cabe destacar que esta enfermedad solamente afecta a una de cada 40.000 personas debido a un déficit de una proteína esencial que favorece el factor de coagulación IX.

Esta enfermedad hace que la sangre no se coagule y, por lo tanto, las heridas no acaben de cerrarse. Por ello, se deben administrar varias inyecciones semanales para evitar que un simple corte no suponga todo un problema de salud.

Ahora, tras dos años de investigación en ensayos clínicos el medicamento ha sido aprobado en Estados Unidos. Según la BBC, la empresa encargada ha invertido más de 450 millones en su desarrollo por lo que espera generar beneficios inminentes con su venta en los próximos años. Incluso, la propia farmacéutica argumenta que otros medicamentos son mucho más caros por la acumulación de dosis mientras que el Hemgenix necesita solamente una.