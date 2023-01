¿Existen de verdad dietas détox?

Entendiendo por dieta todo aquel plan nutricional que controla o regula la cantidad y tipo de alimentos que toma una persona con un fin especifico, si podríamos afirmar que existen dietas détox que ayudan a nuestro organismo (que ya es capaz de depurarse por sí solo) a eliminar toxinas con más facilidad incorporando algunos alimentos específicos con propiedades que ayudan a esta depuración.

¿Y con esa pretendida “eliminación de toxinas”, se consigue también un efecto desinflamatorio y combatir la retención de líquidos?

Sí, en este tipo de planes los alimentos que se incluyen son los adecuados para este fin. Es decir hay que intentar que la dieta sea hipocalórica (baja en calorías) y además incluir alimentos con propiedades diuréticas, antiinflamatorias, antioxidantes y ricos en vitaminas, fibras y agua que entre otras cosas nos ayudan a mejorar nuestra microbiota y tránsito intestinal.

¿Durante cuánto tiempo hay que hacer esas dietas para que resulten efectivas?

Lo ideal sería hacerlas un tiempo limitado de entre 3 a 7 días. Se pueden indicar tras excesos alimentarios, tras la toma de antibióticos o analgésicos, como ayuda en los planes de pérdida de peso y bajada de colesterol y triglicéridos. Y hay otras indicaciones médicas que habría que valorar particularmente en cada caso.

Hay quien piensa que, además, adelgazan ¿es cierto?

Para mantener un adelgazamiento responsable, no están indicadas a largo plazo. Es verdad que por la disminución de calorías y selección de alimentos puede ayudar a desinflamar pero para adelgazar habría que hacer otro tipo de plan mucho más completo en cuanto a nutrientes se refiere y mantenerlo en el tiempo hasta alcanzar el peso saludable. Este tipo de planes como cualquier otro debe ser siempre supervisado por un profesional para su correcta prescripción y seguimiento.

Mas allá de las propias dietas, ¿existen alimentos detox que conviene incluir en la dieta habitual?

Sí por supuesto. Son muchos los alimentos que tenemos en nuestras despensas, que nos pueden ayudar día a día en esa tarea de depuración y anti inflamación, además de ayudarnos a equilibrar nuestras bacterias beneficiosas intestinales, que tras una enfermedad, tratamiento o excesos de comidas puede verse muy alterada y se la causa de patologías asociadas.

¿Y esos que incluyen azúcares refinados y que siempre conviene restringir en la dieta, estarían prohibidos en este periodo détox?

Si, absolutamente . En esta ayuda a la depuración del organismo los azúcares refinados , harinas y grasas saturadas, así como exceso de sal son los enemigos de nuestra salud. Hay que evitarlos a toda costa.

¿También la carne roja, el alcohol y los ultraprocesados, al ser inflamatorios, deberían estar restringidos o ser eliminados en una dieta detox?

En general el alcohol y los ultraprocesados estemos o no ante un plan depurativo deben ser evitados. En el caso de realizar un plan depurativo, el alcohol, los ultraprocesados desde luego no estarían indicados así como las carnes rojas que deben ser evitadas el tiempo que dure el plan. En cuanto a el consumo de carnes rojas tras el plan, si el paciente no tiene factores de riesgo, podrían ser consumidas con moderación y en el seno de un equilibrio nutricional.