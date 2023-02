¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna?

La leche de la mujer está adaptada específicamente a las características digestivas y metabólicas del humano y aporta las cantidades óptimas de nutrientes y otras sustancias que poseen funciones biológicas únicas e interacciones nutriente-nutriente (células vivas, enzimas digestivas, inmunomoduladores, factores de crecimiento, receptores análogos, anticuerpos y linfocitos).

1. ¿Cuánto tiempo tarda en «subir» la leche materna tras un parto?

Lo normal es que sea entre el segundo y el cuarto día de vida del recién nacido.

2. ¿Cada cuánto tiempo hay que poner al niño al pecho?

Los bebés necesitan alimentarse con frecuencia. La leche se digiere rápidamente, a veces hasta en 60 minutos, y las pequeñas cantidades son perfectas para un estómago diminuto. Un recién nacido debería alimentarse al menos entre 8 y 12 veces en un periodo de 24 horas, dejándolo al pecho hasta que lo suelte o se quede completamente dormido. Ten en cuenta que algunos bebés «juntan las tomas», o sea, que maman con mucha frecuencia durante algunas horas y luego duermen varias seguidas. La cantidad de veces que toma el pecho en 24 horas es más importante que el tiempo entre una sesión y otra. Pasados los primeros 15 días podrá tomar aproximadamente seis-ocho tomas al día. El pecho se ofrece a demanda del bebé, no existe horario establecido, cada bebé dependiendo de muchos factores tomará pecho con más o menos frecuencia.

3. ¿Hasta qué mes/edad puedo amamantar a mi hijo?

Todas las organizaciones nacionales y mundiales recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé, y mantener la lactancia materna, complementada con otros alimentos saludables y adecuados, hasta un mínimo de dos años y durante tanto tiempo como madre e hijo así lo deseen.

4. ¿La madre tiene que seguir una alimentación especial durante la lactancia?

No, la alimentación debe ser variada y sana, los requerimientos nutricionales de la madre pueden aumentar en unas 500 calorias y medio litro de agua.

5. ¿Cómo puedo conservar y almacenar la leche materna extraída?

Cualquier recipiente limpio para uso alimentario (llevará el símbolo de una copa y un tenedor) es válido para conservar la leche materna. Si el recipiente es de plástico es importante que no contenga BPA (puedes ver los símbolos de plástico que no lo contienen junto a este texto). Los recipientes lavados con agua y jabón, fechar el recipiente y poner la cantidad en el mismo, especialmente si va a ser congelada. Se puede descongelar la leche en el frigorífico y usarla en las 24 horas siguientes. Pasado ese tiempo debería ser descartada. También introduciéndola en un cuenco con agua caliente, no se recomienda el microondas ni calentar al fuego. Una vez calentada deberá ser consumida en las siguientes una o dos horas como máximo. Para acordarse de los tiempos me gusta la regla del cinco: cinco horas a temperatura ambiente, cinco días en el frigorífico y cinco meses en el congelador (si no es puerta independiente, solo dos semanas).

6. ¿Hay que darle agua al bebé que toma el pecho?

Los bebés sanos no necesitan tomar suero glucosado, ni leche artificial, ni ningún otro líquido porque llenan al bebé y disminuye su interés por mamar.