La AEMPS ordena la retirada de un lote específico de este popular inhalador para el asma

Con fecha del 10 de mayo de 2024, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ordenó la retirada de todas las unidades distribuidas del lote 070V002C del medicamento Budesonida Aldo Unión en el formato de 200 microgramos/pulsación. Se trata de una suspensión para inhalación en envase a presión para el tratamiento del asma. La medida responde al descubrimiento de un error en la fecha de caducidad indicada en el estuche del producto, cuya fecha de caducidad original era el 31 de enero de 2026.

¿Qué debo hacer si tengo un inhalador en mi poder?

El producto afectado es un medicamento para inhalación de la marca Budesonida Aldo Unión. Este se presenta en un envase que contiene un inhalador con 200 dosis. El medicamento tiene asignado el Número de Registro 61664 y el Código Nacional 799015. El fabricante es el laborario Aldo-Unión, S.L., cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en Esplugues de Llobregat, Barcelona.

El error que se produjo en este caso tiene que ver con un problema en la impresión de la fecha de caducidad del medicamento en su estuche, lo que podría llevar a las personas a usar el medicamento después de su periodo de máxima efectividad. A pesar de que este error no supone un peligro inmediato para la salud de los pacientes, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha decidido retirar el producto del mercado.

Las autoridades han activado un protocolo de seguimiento para asegurarse de que el retiro sea efectivo en todas las farmacias y en todos los puntos de dispensación involucrados en la cadena de distribución. Además, se ha pedido a las comunidades autónomas realizar un seguimiento detallado de la retirada.

El medicamento Budesonida Aldo Unión en el formato de 200 microgramos/pulsación es una suspensión para inhalación en envase a presión para el tratamiento del asma LABORATORIO ALDO-UNIÓN, S.L.

En cuanto a los inhaladores que ya se han vendido y que están en posesión de usuarios, se ruega a los pacientes asiduos de inhaladores de la marca Budesonida Aldo Unión, que revisen el etiquetado de los inhaladores que tengan en su poder, en busca del código 070V002C, correspondiente al lote retirado. Los pacientes que posean un inhalador de este lote específico deberán devolverlo a la farmacia, para que pueda ser sustituido por otro y evitar así interrupciones en su tratamiento.

Es importante recordar que el defecto que ha llevado a la retirada del lote no es peligroso. El uso de un medicamento después de su fecha de caducidad puede reducir su efectividad. Sin embargo, esto no significa que vaya a ser perjudicial. No obstante, eso no implica que no sea importante reemplazarlo por un inhalador efectivo. En situaciones de emergencia, la efectividad del inhalador puede marcar la diferencia entre una crisis manejable y una situación potencialmente peligrosa.