Amarin refuerza su compromiso con la salud cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad y uno de los principales motivos de discapacidad. Todo esfuerzo es poco para visibilizar estas dolencias y concienciar a la población de que un estilo de vida saludable puede prevenir y enlentecer la progresión de la enfermedad. La campaña «Que no se vuelva a repetir», lanzada por Amarin el pasado 14 de marzo (coincidiendo con el Día Europeo para la prevención del riesgo cardiovascular), que contó con la participación de varias sociedades científicas y muchas caras conocidas, ha tenido un impacto muy positivo sobre la población.

«El balance de esta campaña es muy bueno. Hemos contado con más de cien impactos en los medios de comunicación y la colaboración de rostros de rostros populares de primera línea de nuestra sociedad, como Antonio Resines, Mario Picazo, Isabel Jiménez, etc. a los que agradecemos de corazón su participación. Además, nuestros compañeros en Europa están haciendo uso de nuestro spot y ello nos hace sentir doblemente orgullosos. No podemos estar más satisfechos con el resultado», destaca Salvador López, director general de Amarin España.

Este reconocimiento viene a poner el broche de oro a esta acción: «Es un honor recoger este premio a la mejor campaña de prevención del riesgo cardiovascular por nuestro spot. Supone un reconocimiento al trabajo del equipo de Amarin en España en los últimos meses. El esfuerzo sin descanso de los colaboradores de la compañía por hacer visible la enfermedad vascular aterosclerótica (EVA) ha culminado con el premio que ahora recibimos por nuestra campaña #quenosevuelvaarepetir», agradece.

Los datos no son nada alentadores. Según los últimos informes disponibles en el año 2020, los eventos cardiovasculares crecieron un 20% con respecto al año anterior. Transmitir este mensaje y conseguir que cale hondo en la población es una necesidad y Amarin está consiguiendo avances importantes en este terreno. «Teniendo en cuenta que el riesgo cardiovascular y las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, para nosotros es importante concienciar a la sociedad y fomentar hábitos de vida saludables y acudir regularmente a nuestras revisiones médicas».

Según la compañía, es fundamental poner el foco en dos aspectos: la enfermedad coronaria de origen arteriosclerótico -la más frecuente-, así como en los pacientes que ya han sufrido algún evento cardiaco o cardiovascular. Las publicaciones científicas confirman que entre el 25-50% de dichos eventos ocurren en personas que ya los han sufrido. 1 de cada 2 pacientes repite evento con posterioridad y, en algunos casos, varias veces. «Dentro de las afecciones cardiovasculares, la patología más frecuente es la enfermedad coronaria de origen arteriosclerótico que lleva a un espectro de síndromes isquémicos, como el infarto de miocardio que, dependiendo de su magnitud, puede terminar en el fallecimiento del paciente o la pérdida de función del músculo cardíaco que nos traslada hacia el campo de la insuficiencia cardiaca. Sensibilizar a la población de la importancia en la prevención del riesgo cardiovascular es una prioridad para Amarin, sobre todo cuando un paciente ya ha sufrido un evento. Debemos evitar que cualquier episodio se vuelva a repetir insistiendo en la importancia de acudir puntualmente a las revisiones y adoptar hábitos sanos», expone Salvador López.

En este sentido, Amarin insiste en que controlar el colesterol no es suficiente. También hay que vigilar los triglicéridos, hacer deporte, tomar una dieta equilibrada y baja en sal, tomar la medicación y no dejar de acudir a las revisiones médicas. Todos estos tips se recogen en la campaña «Que no se vuelva a repetir», unidos por supuesto, a renunciar a hábitos poco saludables, como el tabaco, el alcohol o la vida sedentaria.

Trabajar en prevención con herramientas farmacológicas y no farmacológicas no solo es importante para salvar vidas, sino también para reducir y retrasar el coste sanitario. Campañas de prevención como la de esta compañía garantizan la calidad de vida de los pacientes que han sufrido un evento cardiovascular y contribuye positivamente a la sostenibilidad del sistema de salud.

Para materializar su compromiso con la prevención, Amarin trabaja continuamente para poner en marcha nuevas estrategias y abordar esta problemática de la forma más eficaz. «Es indiscutible que tenemos que implementar estrategias diferentes si queremos obtener resultados diferentes, desde el uso de la tecnología, las pruebas de diagnóstico y el uso de datos de la historia clínica para identificar a los pacientes con mayor riesgo; pasando por la coordinación telemática entre la atención primaria y la especializada, la toma de consciencia del paciente de su enfermedad y los cambios de hábitos que tiene que realizar; así como la utilización de herramientas farmacológicas que ataquen a las causas de la Eva (inflamación, oxidación, trombosis y estabilidad de la placa de ateroma). Nuestra prioridad es salvar vidas y nuestro desembarco en España viene a concienciar y mejorar la vida de los pacientes con estas patologías», añade el director de Amarin España.