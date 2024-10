Un año de medicina personalizada y cercana en el abordaje del cáncer

El Hospital Ruber Internacional, líder en Oncología en España por sus tratamientos vanguardistas, investigación clínica, medicina personalizada y centro de referencia en Europa, cuenta, desde hace un año, con un renovado Servicio de Oncología Médica integrado por representantes de reconocimiento académico e investigador en cada una de las disciplinas implicadas. Guiado por la excelencia asistencial, la innovación y la investigación, el equipo está a la vanguardia de los avances médicos en todos los tipos de cáncer.

El Servicio de Oncología Médica ofrece una atención de calidad a través de numerosas especialidades, como la Unidad de Tumores de Mama. Liderada por el Dr. José Ángel García Sáenz, pone a disposición de los pacientes «un tratamiento integral para humanizar la atención, tanto terapias personalizadas como tratamientos de soporte como gorros hipotérmicos para prevenir la alopecia; guantes fríos para reducir la neurotoxicidad en las manos; un entrenador personal, la posibilidad de tener un gimnasio y el deseo de promover el ejercicio para minimizar los efectos tóxicos; consejos nutricionales; soporte de oncología de guardia 24/7, así como un equipo de hospitalización que permite la transversalidad». Además, desde la renovación del servicio, el experto destaca que «hemos abierto ensayos clínicos en adyuvancia de cáncer de mama y hemos reforzado la Unidad de Investigación con la incorporación de excelentes profesionales para el soporte de investigación». Desde un punto de vista profesional, añade, «apostamos por la Medicina de Precisión, la biopsia líquida y la búsqueda de biomarcadores selectivos para prestar una asistencia excelente y de calidad, y por la humanización de la atención médica».

En este primer año de actividad, el Dr. César Gómez Raposo, responsable de la Unidad de Tumores Ginecológicos, resalta los comités de tumores, que «siempre se recomiendan, pues son un estándar de calidad, una reunión entre los distintos especialistas. En este caso, suelen ser los radiólogos, patólogos, ginecólogos, cirujanos plásticos, oncólogos radioterapeutas y oncólogos médicos; es decir, todos los expertos que participan en el tratamiento del paciente, ya sea en la fase diagnóstica, radiológica, terapéutica…». Dichos comités, añade, «están compuestos por personal altamente cualificado y tanto el nivel como la implicación de sus profesionales son muy altos».

Otras de las áreas clave son la Unidad de Tumores Digestivos, que lideran los doctores Cristina Grávalos e Ismael Ghanem, y la Unidad de Tumores Torácicos/Pulmón, encabezada por el Dr. Antonio Calles, quien asegura que, en su primer año de andadura, esta unidad «ha consolidado un enfoque multidisciplinario y de vanguardia en el manejo de pacientes, colaborando estrechamente con los servicios de Radiología, Oncología Radioterápica, Cirugía Torácica, Neumología y Unidad de Soporte para ofrecer una atención integral».

El experto sostiene que la Unidad de Cáncer de Pulmón, en la que también está presente la Dra. María Cruz Martín Soberón, está a la vanguardia de las terapias dirigidas y de la inmunoterapia: «Es el tumor donde más avances ha habido y somos los que más años llevamos tratando a pacientes con terapias dirigidas y con inmunoterapia», afirma. Además, la unidad ha tratado «casos de alta complejidad, brindando acceso a una tecnología de vanguardia tanto en diagnóstico como en tratamiento, y se ha marcado un hito con la apertura de su primer ensayo clínico fase III, que permite a los pacientes participar en las terapias más avanzadas en la lucha contra el cáncer de pulmón».

Por otro lado, el Servicio de Oncología Médica del hospital madrileño pone a disposición del paciente la Unidad de Tumores Genitourinarios, con los doctores Enrique González-Billalabeitia, Teresa Alonso, Guillermo de Velasco y Jorge Esteban al frente. Por su parte, la Unidad de Tumores del sistema nervioso, la Unidad de Sarcomas y Tumores de partes blandas cuenta con la Dra. María Ángeles Vaz, quien asegura que, en este año «se ha trabajado en una valoración multidisciplinar tanto de los sarcomas como de los tumores cerebrales, de manera que se realizan reuniones periódicas del Comité de Tumores». Además, subraya que el área ha implementado TTFields como un tratamiento novedoso en glioblastoma, «una terapia basada en un dispositivo que ha demostrado eficacia a través de campos eléctricos alternantes». La Dra. María Cruz Martín Soberón, que también integra la Unidad de Tumores de Cabeza y Cuello, asegura que el centro cuenta con un Comité Multidisciplinar de Tumores de Cabeza y Cuello, en el que «los especialistas valoran la aproximación terapéutica más adecuada según el estadio tumoral, la situación basal y los deseos del paciente».

Humanización

La Unidad de Oncohematología, liderada por la Dra. Pilar Llamas, inició su andadura en el Servicio hace unos meses y, desde entonces, está atendiendo, «de forma integral, patologías hematológicas tanto benignas como malignas, es decir, linfomas y mielomas. Además, el equipo de Oncohematología está entrando en el terreno de los ensayos clínicos, «pues está pendiente de la aprobación de uno de ellos y, antes de que acabe el año, arrancaremos con otros», puntualiza. La especialidad, añade, tiene un componente humano y holístico que no se puede olvidar, «porque no tratamos enfermedades, sino personas». En ese sentido, según el Dr. José Ángel García Sáenz, «en un cambio de era en el que tenemos al alcance la IA, las herramientas de algoritmos de divisiones terapéuticas, nuestro objetivo es alcanzar una medicina clínica y ‘clínica’ significa mirar a los ojos a la gente, es decir, no perder el contacto humano del manejo de problemas o de enfermedades que son duras, tener empatía».

Por su parte, el área de Coordinación Asistencial tiene por objetivo que los pacientes reciban la mejor asistencia desde el punto de vista humano. «Nos preocupa dar el mejor tratamiento, pero también que el paciente se encuentre a gusto, acogido, tranquilo y en un ambiente cordial», reconoce su responsable, el Dr. Dionisio César Mendiola.

El Servicio de Oncología Médica también cuenta con una Unidad de Tumores Neuroendocrinos, integrada por los doctores Teresa Alonso y Jorge Esteban, y una Unidad de Hospitalización Oncológica, a cargo de la Dra. María Celia Miralles. Para completarlo, el servicio cuenta con otras unidades de apoyo con una atención integral multidisciplinar, centrándose en la persona y su entorno. Todos los profesionales altamente cualificados trabajan en conjunto para garantizar el mejor cuidado y atención a cada paciente. Además, buscan la humanización de la medicina y de la asistencia «más allá de la prestación clínica. Damos la oportunidad a las personas con las que intentamos superar la enfermedad, el tratamiento de soporte queda alrededor», concluye el Dr. José Ángel García Sáenz.