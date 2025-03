El antibiótico común que puede ser clave en el tratamiento de una rara forma de alopecia

Un nuevo estudio dirigido por investigadores del sistema de salud universitario NYU Langone Health, en Nueva York (EEUU), sugiere que dosis bajas de doxiciclina, un antibiótico de uso frecuente con propiedades antiinflamatorias, son igual de eficaces que las dosis altas para tratar la alopecia cicatricial linfocítica.

Se trata de una enfermedad poco común que se divide en varias, como la alopecia frontal fibrosante que se da, sobre todo, en mujeres. Sea cual sea su tipología este tipo de «calvicie» puede afectar gravemente al bienestar psicológico del paciente al provocar la pérdida permanente del cabello. El enfoque que propone este trabajo podría reducir los efectos secundarios asociados a la medicación que se usa en la actualidad.

Hasta ahora, el tratamiento estándar ha consistido en dosis elevadas de doxiciclina administradas durante largos períodos de tiempo. Sin embargo, este fármaco puede causar molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas y otros efectos adversos que llevan a muchos pacientes a abandonar el tratamiento.

Más allá del impacto clínico, las investigadoras destacan la carga emocional y psicológica que puede acarrear la alopecia. «Puede tener un efecto devastador en la imagen de uno mismo y llevar al juicio social, la depresión y la ansiedad», añade la doctora Kristen Lo Sicco, coautora principal del estudio y profesora del Departamento de Dermatología de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU.

«Por lo tanto, los estudios que avanzan en el tratamiento de estas afecciones son fundamentales para abordar no sólo la pérdida de cabello en sí, sino también las consecuencias psicológicas y sociales que la acompañan», expresa Sicco, para quien el diagnóstico y tratamiento oportunos de este tipo de alopecias resultan de gran relevancia.

Cómo puede ayudar este antibiótico

La alopecia cicatricial linfocítica es un trastorno crónico, en el que las células inmunitarias atacan los folículos pilosos, generando inflamación, caída del cabello y cicatrices irreversibles en el cuero cabelludo.

Los investigadores analizaron los casos de 241 hombres y mujeres tratados por diversas formas de esta afección y compararon la eficacia de distintas dosis de doxiciclina. Los resultados, publicados en Journal of the American Academy of Dermatology, mostraron que tanto las dosis altas (100 mg dos veces al día) como las bajas (20 mg dos veces al día) fueron igual de efectivas en la reducción de la inflamación del cuero cabelludo, la percepción de la gravedad de la caída del cabello y otros parámetros clínicos como la densidad capilar y el diámetro del tallo piloso.

Sin embargo, los efectos secundarios fueron notablemente menores en el grupo que recibió dosis reducidas. Mientras que el 23% de los pacientes que tomaron la dosis alta experimentaron molestias como náuseas y vómitos, este porcentaje descendió al 12% en el grupo de dosis baja. Además, solo el 16% de los pacientes con dosis bajas abandonó el tratamiento debido a problemas gastrointestinales, en comparación con el 25% de los que tomaban dosis más altas.

«Nuestros hallazgos sugieren que los médicos pueden recetar dosis más bajas de doxiciclina a los pacientes con alopecia cicatricial linfocítica sin comprometer la eficacia y los beneficios antiinflamatorios del tratamiento», afirma Carli Needle, coautora principal del estudio y estudiante de medicina en la Facultad de Medicina Grossman de la NYU.

Menos dosis, mejor microbiota

Otra ventaja de reducir la dosis de este antibiótico es la protección de la microbiota intestinal. La doxiciclina puede alterar el equilibrio de bacterias beneficiosas en el sistema digestivo, afectando la respuesta inmunitaria del organismo. Según Needle, «dosis del fármaco inferiores a 40 miligramos son menos arriesgadas para los microbios beneficiosos».

El estudio también destaca el impacto de este hallazgo en el contexto de la administración de antibióticos, una estrategia clave para combatir la resistencia bacteriana a estos fármacos. «Nuestros resultados ofrecen otra vía para que los profesionales sanitarios protejan a los pacientes de los daños causados por el uso innecesario de antibióticos y aborden el aumento de cepas de microbios resistentes a los fármacos», explica Anna Brinks, coautora principal y estudiante de Medicina en la Facultad de Medicina Grossman de la NYU.

Ahora, las investigadoras planean ampliar su estudio en una cohorte más diversa, ya que la mayoría de los participantes eran de ascendencia caucásica. Asimismo, se proponen explorar los factores desencadenantes de la alopecia cicatricial linfocítica, que aún no están completamente comprendidos.

Las causas de este problema pueden ser físicas (una herida mal curada, una quemadura profunda que afecte a los folículos pilosos), infecciones, tumores y su tratamiento (una metástasis) o genéticos.