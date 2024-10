Así es el chequeo de salud que puede hacer con los farmacéuticos de Madrid

Anticiparse a la osteoporosis, prevenir el desarrollo de la diabetes, detectar a tiempo una tensión arterial alta o saber interpretar cuál es la composición corporal son sólo algunas de las posibilidades que tienen a su alcance los ciudadanos de la Comunidad de Madrid gracias a la última iniciativa puesta en marcha por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM).

Bajo el lema de «¿Sabes todo lo que el farmacéutico hace por tu salud?», el COFM arrancó el pasado miércoles una campaña de información y promoción de la salud que, con el título «Aquí hay un farmacéutico… en marcha», recorrerá algunos de los municipios y ciudades de la región con el objetivo de acercar a los ciudadanos algunos de los servicios farmacéuticos prestados en la red de oficinas de farmacia madrileña y que pueden contribuir a un mejor abordaje de los desafíos del sistema sanitario actual, como la prevención, la cronicidad y la polimedicación, entre otros.

Alcobendas fue la ciudad elegida para iniciar esta saludable gira que durante octubre también hará parada en las ciudades de Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada. «Acaban de revisarme cómo está mi circulación y parece que puedo volver tranquila a casa», cuenta Rosario, una vecina de Alcobendas que, a sus 78 años, se mantiene muy activa. «Ahora me van a hacer una prueba para ver si tengo riesgo de diabetes», relata Lali, quien a sus 67 años confiesa que «empiezo a tener achaques y me preocupa desarrollar diabetes porque mi madre y mi hermana lo han sufrido». Y de la mano, su vecina, Aurora, a quien le interesa especialmente la revisión que le van a hacer de su piel, «porque tengo algunas manchitas en la cara que no me gustan nada y que este verano se han puesto un poco feas», asegura.

Rocío García, alcaldesa de Alcobendas, también chequeó su salud junto a Manuel Martínez del Peral ALBERTO R. ROLDÁN LA RAZÓN

Revisión completa

De una forma sencilla y bajo la explicación de los profesionales farmacéuticos voluntarios, todos los interesados en hacerse una completa revisión solo tienen que subir los peldaños que dan acceso a la caravana que ha diseñado el COFM en colaboración con Sandoz y con el apoyo de CaixaBank. En concreto, los ciudadanos interesados pueden realizarse una prueba de detección precoz y prevención del riesgo de diabetes a través del test de Findrisk, de determinación de glucemia o medición de hemoglobina glicosilada y de la presión arterial.

Otras pruebas que se ponen al alcance de la población son la medición del retorno venoso, a partir de la comprobación del buen funcionamiento de la circulación sanguínea, y de composición corporal mediante el perfil lipídico y concentración de triglicéridos. Y no solo eso, ya que en la unidad móvil también se mide la densidad ósea del calcáneo y se estudia la pérdida de masa ósea y el riesgo de padecer osteoporosis. Con todo ello, los farmacéuticos entregan al ciudadano un informe de resultados supervisado por un médico por si fuera necesario derivar. «Los farmacéuticos madrileños nos hemos puesto en movimiento para acercar a la población nuestros servicios sanitarios y trabajar en la prevención y el cuidado de la salud, además de en el buen uso de los fármacos», aseguró Manuel Martínez del Peral, presidente del COFM, durante la inauguración de la campaña.

Labor asistencial

Lo cierto es la labor del farmacéutico va mucho más allá de la dispensación de medicamentos y su valor como agente sociosanitario resulta crucial en una sociedad como la actual, cada vez más envejecida y más polimedicada. «Muchas veces la población solo conoce la actividad asistencial de las farmacias comunitarias relacionada con la dispensación del medicamento, pero los farmacéuticos comunitarios, además de la proximidad, tenemos conocimientos para prestar muchos más servicios», aseguró Martínez del Peral, quien insistió en que «con esta campaña queremos poner en valor el papel del farmacéutico para prevenir enfermedades, detectar precozmente patologías y colaborar con el resto de los profesionales sanitarios para promover estilos de vida saludable y conseguir resultados en salud para los ciudadanos y el propio sistema sanitario».

Así, además de revisar algunos de los parámetros más importantes de la salud, los farmacéuticos hacen, además, hincapié en la importancia que tiene mantener una buena adherencia del tratamiento prescrito y el cumplimiento terapéutico a través de los sistemas personalizados de dosificación (SPD), algo que la nueva ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid propone extender. Además, inciden en el buen manejo de los inhaladores y en la prevención del tabaquismo para tener una buena salud respiratoria.