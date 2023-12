Así funciona la pomada española para bebés que se ha convertido en un producto único en el mundo

Los padres y madres con bebés en España seguramente conozcan los productos de la firma Suavinex. Laureada por sus innovaciones en el ámbito de la puericultura, la compañía dispone de una amplia gama de productos de lactancia, succión, alimentación infantil, textil y cosmética destacados por aunar lo natural con lo tecnológico. ¿Su última proeza? El lanzamiento de una nueva línea de pomadas para bebés única en el mundo por su formulación.

Años de investigación en los laboratorios alicantinos de la marca han dado origen a un nuevo producto que, asegura, "se convertirá en un básico de las familias españolas". Se trata de la Pomada Protectora Reparadora, diseñada para tratar uno de los problemas más acuciantes en bebés: la dermatitis del pañal, que afecta a la mayoría de los peques.

Ya disponible en farmacias, la pomada cuenta con un 92% de ingredientes de origen natural. La pomada destaca por estar testada clínicamente bajo control pediátrico y dermatológico, con un sutil aroma y agradable textura para estimular sus sentidos. Pero el secreto de su eficacia se esconde en su formulación, basada en la patente que une dos activos de acción antienzimática y reparadora que trabajan casi de forma milagrosa en el tratamiento de la dermatitis del pañal.

La combinación une los efectos del IEP (Inhibidor Enzima Proteasa, un extracto natural de Solanum tuberosum, derivado de la patata) y el Pantenol, provitamina B5. El primero neutraliza las enzimas responsables de la irritación, mientras que el Pantenol refuerza la epidermis, colaborando en el proceso natural de regeneración cutánea. La conjunción de ambos en esta asociación patentada aporta una solución real a la dermatitis del pañal.

"Sin duda, una de las mejores [pomadas para bebés] que he probado hasta la fecha, su formulación es excelente y algo que lo hace diferenciador es su textura, es muy fluida, por lo que facilita mucho su aplicación y a nivel sensorial es un plus diferenciador", afirma Cristina Batres, creadora de Farmacia 1,2,3 (@123_farmacia), madre, y una de las farmacéuticas con más influencia en redes sociales.

"Es una pomada ideal para reparar y prevenir, además me gusta para tener en el botiquín para que lo use toda la familia, por ejemplo para rozaduras de cualquier tipo, como las ocasionadas entre las caras internas de los muslos", añade.

No es la única farmacéutica que ha aplaudido la eficacia de la Pomada Protectora Reparadora de Suavinex. Aurora Muñoz (@auromuoz) cuenta que lo que más le ha sorprendido ha sido su textura: "Habitualmente suelen ser bastante densas, pero ésta es especialmente fácil de absorber por la piel del bebé. Además, es muy efectiva, desde el mismo primer día de uso ya se va notando la mejoría de la piel en la zona del pañal".

Por su parte, Rocío Escalante, del Centro Rocío Escalante Beauty y Arbosana Farmacia (@rocioescalante_terron), subraya lo fluido de su textura cremosa "que nutre, pero es fácil de retirar en los cambios de pañal". A nivel formulación, destaca que le "guata muchísimo" su fórmula porque "hidrata y aunque cambies el pañal muy a menudo aún con piel sensible de bebé no aparecen irritaciones en la misma. Incluso en la época de rotura de dientes, que segregan los bebés más saliva ácida, es increíble lo bien que ha reaccionado la piel del bebé, desde que la estoy utilizando no ha tenido ni una irritación".

Ataca de raíz la dermatitis del pañal

La clave de la Pomada Protectora Reparadora, revelan desde Suavinex, es que ha conseguido un producto que actúa en la raíz del problema. La dermatitis del pañal es una reacción inflamatoria aguda de la piel en el área perianal provocada por el uso de éste. El causante principalmente de esta afección son las enzimas proteasas, presentes en las heces. Las proteasas que se hallan en el duodeno son enzimas proteolíticas que permiten digerir las proteínas de la comida, que generalmente con neutralizadas en el tránsito a través del colon.

Sin embargo, debido al sistema digestivo aún inmaduro de lactantes y bebés, no son anuladas del todo y siguen conservando su actividad proteolítica al excretarse en las heces, dañando la piel perianal, extremadamente vulnerable a las enzimas proteasas. El resultado de este proceso altera el ph de la piel del niño, produciendo inflamación, irritación y erupción.

Línea de productos cosméticos para bebés Suavinex Suavinex

Hasta ahora, la mayoría de artículos del mercado contenían diferentes moléculas con acción antiséptica, emoliente y/o astringente, ayudando en el tratamiento de la dermatitis del pañal, pero no solucionando el problema real derivado de la enzimas proteasas, las que dañan la delicada piel del bebé. Para conseguirlo, Suavinex ataja el problema desde su origen, inhibiendo la actividad de las enzimas proteasas, que se encuentran en las heces.

Ligeramente perfumada, la Pomada Protectora Reparadora cuenta con numerosas ventajas en su aplicación, como el hecho de que no es oclusiva (deja transpirar la piel), se retira de forma fácil (destacable sobre todo cuando la zona está dolorida), no mancha y además puede ser utilizada por adultos con problemas relacionados con este tipo de afecciones o incluso niños en cuerpos con muchos pliegues en su piel, no sólo en el área del pañal.

La Pomada Protectora Reparadora viene a completar la línea de pañal de Suavinex, uniéndose a la Crema del Pañal y a la Pomada Intensiva del Pañal, dos productos ampliamente reconocidos ya en el cuidado del bebé. En definitiva, un producto absolutamente único en el mundo de la puericultura de una marca referente, que además es miembro del Comité Europeo 'Child Use and Care Articles', el organismo encargado de elaborar la normativa para los artículos de puericultura.