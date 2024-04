Así es Lisa, la primera persona del mundo sometida a un trasplante combinado de bomba cardiaca y riñón de cerdo

Lisa Pisano se ha convertido en la primera mujer viva sometida a un xenotrasplante. También es la primera persona del mundo que recibe un trasplante de órgano de cerdo y otro de diferente tipo. Por último, también es el primer caso documentado de un paciente con una bomba cardiaca mecánica (un dispositivo cuya función es ayudar al corazón a latir) que recibe un trasplante de órganos de cualquier tipo. A sus 54 años, Lisa ha cruzado al menos tres fronteras de la medicina moderna.

Todo a través de una intervención pionera en su género, a través de la cual esta enferma terminal se ha convertido en el primer paciente en someterse a un trasplante combinado de riñón de cerdo modificado genéticamente y a la implantación quirúrgica de una bomba cardiaca mecánica. Se trata de una estrategia de trasplante pionera, nunca antes probada.

Los cirujanos de NYU Langone Health, en Nueva York, realizaron la operación en dos pasos: el primero fue la implantación de la bomba cardiaca. La segunda tuvo lugar días después, con el trasplante de un riñón de cerdo modificado genéticamente. Esto convierte a Lisa en el segundo caso de un riñón de cerdo modificado genéticamente que se trasplanta a una persona viva, pero también la granjea otra nueva marca: es la primera persona que recibe un riñón con la glándula timo del cerdo (que fabrica glóbulos blancos para ayudar al sistema inmunitario a combatir enfermedades) para ayudar a prevenir el rechazo.

Pero ¿quién es Lisa Pisano? ¿Por qué ha batido tantos récords? Lisa es natural de Nueva Jersey. Se enfrentaba a una insuficiencia cardiaca y una enfermedad renal en fase terminal, según informó el miércoles la NYU Langone. Debido a varias enfermedades crónicas, entre ellas la diálisis, no era candidata a un trasplante tradicional de corazón o de riñón, según el hospital.

Además, Pisano tiene altos niveles de anticuerpos nocivos para el tejido humano que dificultarían encontrar un donante compatible para un trasplante de riñón humano, afirma el hospital. Sin embargo, estos anticuerpos no eran dañinos para los órganos de cerdo editados genéticamente. Por no hablar de la falta general de órganos de donantes en Estados Unidos.

Lo que quiero es la oportunidad de tener una vida mejor

«Cuando se me presentó la oportunidad, pensé: ''Tengo que intentarlo''», manifestó Pisano, en una rueda de prensa celebrada el miércoles, desde su cama en la unidad de cuidados intensivos. «Lo he intentado todo y he agotado todos los demás recursos», explica, con la esperanza de «pasar tiempo con mis nietos y jugar con ellos».

«Todo lo que quiero es la oportunidad de tener una vida mejor», expresó después, en un comunicado. «Tras ser descartada para un trasplante humano, supe que no me quedaba mucho tiempo. Mis médicos pensaron que podría haber una posibilidad de que me aprobaran recibir un riñón de cerdo editado genéticamente, así que lo comenté con mi familia y mi marido».

El primer caso de trasplante de riñón de cerdo a una persona viva se produjo el mes pasado, cuando un equipo quirúrgico del Hospital General de Massachusetts conectó los vasos sanguíneos y el uréter del riñón de cerdo con los de Richard Slayman, un hombre de 62 años que padecía una enfermedad renal terminal. El hospital informa de que sigue recuperándose bien.

Las dos intervenciones de Pisano fueron realizadas por equipos quirúrgicos distintos con unos nueve días de diferencia. La primera, el 4 de abril, consistió en la inserción quirúrgica de un dispositivo denominado dispositivo de asistencia ventricular izquierda (DAVI), que ayuda a bombear sangre desde la cavidad inferior izquierda del corazón al resto del cuerpo.

Según el NYU Langone, este dispositivo se suele utilizar en pacientes que esperan un trasplante de corazón o que no cumplen los requisitos para recibirlo. El hospital añadió que a Pisano sólo le quedarían días o semanas de vida sin el DAVI. Aunque la insuficiencia renal terminal suele impedir que los pacientes reciban un DAVI, la novedosa estrategia de utilizar un riñón de cerdo modificado genéticamente ayudó a que se aprobara el procedimiento, según los médicos.

Trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente con timo el 12 de abril de 2024, en el Pabellón Kimmel de NYU Langone Health Joe Carrotta

«Sin la posibilidad de un trasplante de riñón, no habría sido candidata a un DAVI debido a la elevada mortalidad de los pacientes en diálisis con bombas cardiacas», declaró el Dr. Nader Moazami, jefe de la división de trasplantes de corazón y pulmón y asistencia circulatoria mecánica del departamento de cirugía cardiotorácica de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU, uno de los médicos que llevaron a cabo la intervención quirúrgica del DAVI.

«Este enfoque único es la primera vez en el mundo que se realiza una intervención de DAVI en un paciente en diálisis con un plan posterior de trasplante de riñón. La medida del éxito es la posibilidad de mejorar la calidad de vida y dar a Lisa más tiempo para estar con su familia», continuó Moazami.

Modificación genética del riñón de cerdo

Los xenotrasplantes son trasplantes de órganos de animales a personas. Para algunos médicos son cruciales para resolver la escasez de órganos. La edición genética modifica con precisión el ADN del cerdo para evitar que el cuerpo humano reconozca los órganos del animal como extraños y los rechace.

Los cirujanos explican que el riñón de cerdo tiene una única modificación genética, para «eliminar» el gen que produce un azúcar conocido como alfa-gal. Los estudios han demostrado que eliminar el alfa-gal ayuda a prevenir el rechazo de órganos xenotrasplantados.

«Al utilizar cerdos con una única modificación genética, podemos comprender mejor el papel que un cambio estable clave en el genoma puede tener a la hora de hacer del xenotrasplante una alternativa viable», declaró en un comunicado el Dr. Robert Montgomery, que dirigió la operación de trasplante y es jefe del departamento de cirugía y director del Instituto de Trasplantes Langone de la NYU.

«Dado que estos cerdos pueden criarse y no requieren clonación, como otras modificaciones genéticas más complejas, se trata de una solución sostenible y escalable a la escasez de órganos. Si queremos empezar a salvar más vidas rápidamente, la respuesta será utilizar menos modificaciones y medicamentos», afirma Montgomery.

En la actualidad, más de 100.000 hombres, mujeres y niños están en la lista de espera para trasplantes, según la administración estadounidense. En España, a 31 de diciembre de 2023, la lista de espera se situaba en 4.790 pacientes. De ellos, 75 eran niños.

«Es increíble considerar los logros científicos que nos han permitido salvar la vida de Lisa, y lo que nos esforzamos por hacer como sociedad por todos los que necesitan un órgano que les salve la vida», declaró Montgomery. Sin embargo, los órganos editados de animales plantean dudas sobre si funcionarán a largo plazo, si son seguros y si es ético criar animales para trasplantes de órganos humanos.

El procedimiento en dos pasos de Pisano requirió la autorización de la junta de revisión institucional de NYU Langone y de la FDA (el equivalente al Ministerio de Sanidad). El xenotrasplante se realizó el 11 de abril y Pisano sigue recuperándose bien, según el hospital.

Según los médicos, le queda «un largo camino por recorrer», pero «su riñón funciona de maravilla [...]. Su corazón está mucho mejor». Ahora, los médicos están pendientes de problemas como el rechazo y la infección. Prevén al menos otro mes de rehabilitación antes de darle el alta.

Según Pisano, antes de la intervención tenía problemas para caminar: «No podía levantarme ni respirar. No podía hacer nada». , afirma. Ahora, dice, «me siento lo mejor que me he sentido en mucho tiempo. «En el peor de los casos, si no funciona, puede que funcione para la siguiente persona».