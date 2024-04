Muhammad, el médico que trasplanta corazones de cerdo a humanos: «Pronto será una realidad clínica»

El nombre de Muhammad A. Mohiuddin quizá no le suene, pero la hazaña que realizó en 2022 cruzó el mundo de punta a punta. Ese año, el cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland en Baltimore (UMSOM), Estados Unidos, logró trasplantar por primera vez el corazón de un cerdo modificado a un humano. Nadie se había atrevido a hacerlo antes.

El paciente, David Bennett, fue operado el 7 de enero. Vivió casi 60 días con el órgano del animal, más de lo que la comunidad médica esperaba. Un año después, en 2023, sometió a un procedimiento similar a Lawrence Fawcett, otro paciente de 58 años diagnosticado con una enfermedad cardiaca terminal, que también consiguió vivir poco más de dos meses y falleció el pasado marzo.

Muhammad, nacido en Pakistán, ha declarado hoy en la Reunión anual y Congreso científico de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón (ISHLT, por sus siglas en inglés), celebrada en Praga, que el xenotrasplante es «el futuro del trasplante de órganos» y que «está a punto de convertirse en una realidad clínica en los próximos años».

El doctor, que tras graduarse en medicina se mudó a Estados Unidos, ha dedicado su vida a los xenotrasplantes. Del griego xenos, que significa extraño o extranjero, los xenotrasplantes son trasplantes de órganos entre especies distintas. Por ejemplo, entre cerdos y humanos. Fueron propuestos hace algo más de 30 años, con el objetivo de solucionar la falta de órganos que necesitan las personas que siguen en lista de espera.

Por la misma época, en 1992, Muhammad se interesó por los xenotrasplantes. Decidió especializarse en el corazón humano y estudió cuatro doctorados relacionados en la Universidad de Pensilvania. Durante el ciclo de conferencias, Mohiuddin, profesor de cirugía y director del programa de xenotrasplante cardíaco de la UMSOM, puso de relieve que si un riñón falla, quedan opciones como la diálisis. «Pero, si tu corazón se detiene, te mueres».

Las cifras son claras: «Cada 80 minutos, una persona en lista de espera para un nuevo corazón muere en todo el mundo», afirmó en el congreso. «No todo el mundo va a recibir un trasplante de corazón». Por eso, considera que las personas más se pueden beneficiar por los xenotrasplantes son las que requieren un trasplante de corazón.

El Dr. Mohiuddin ha implantado varios cientos de corazones de cerdo modificados genéticamente en animales y en personas fallecidas a lo largo de sus tres décadas de carrera. Esto, dice, le preparó para hacerlo con pacientes vivos. Los avances en clonación y edición genética allanaron el camino para el gran avance del xenotrasplante humano, que se realizó en el marco del programa de acceso ampliado de la FDA estadounidense.

Para tratar de engañar al sistema inmunitario del humano, su equipo realizó antes varias modificaciones genéticas en las células del animal donante. De esta manera, el cuerpo humano creerá que las células del cerdo son humanas. «Con esta opción esperamos salvar millones de vidas», aseguró el Dr. Mohiuddin, quien subrayó que «los corazones de cerdo modificados genéticamente pueden ampliar el conjunto de órganos de donantes disponibles para trasplantes».

Los órganos de los cerdos son anatómicamente similares a los de los humanos, y las válvulas cardiacas porcinas se han utilizado durante décadas para sustituir válvulas cardiacas humanas enfermas. Un cerdo modificado genéticamente de un año puede soportar un peso humano de hasta 90 kilos. La esperanza de vida del cerdo es de 20 años.

«Tuvimos la oportunidad de aprender mucho de nuestros [dos] pacientes humanos», continuó Mohiuddin, ante a los asistentes. «Encontramos obstáculos adicionales que esperamos poder superar», reveló. Además, durante su presentación, Mohiuddin compartió una hoja de ruta para el futuro de los xenotrasplantes y la satisfacción de la creciente necesidad de órganos.

«Queremos llegar al punto de que la misma inmunosupresión que se utiliza en los trasplantes de corazón humano pueda también prolongar el corazón porcino», dijo. «La ventaja de utilizar la modificación genética es que podemos modificar al donante, lo que, por supuesto, no puede hacerse con un corazón de donante humano».

España duda sobre el xenotrasplante por motivos éticos

En España, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha querido alejar la posibilidad de xenotrasplantes en España por motivos éticos. El pasado 23 de abril, su directora general, Beatriz Domínguez-Gil, quiso hacer «una llamada a la cautela» al ser preguntada por el primer trasplante de riñón de un cerdo modificado genéticamente a un paciente de 62 años afectado de una enfermedad renal en etapa terminal en el Massachussets General Hospital de Boston (EE UU), durante la XIX Reunión Nacional de Coordinadores de Trasplantes y Profesionales de la Comunicación.

Domínguez-Gil recordó que se realizaron hasta 69 modificaciones genéticas para mejorar la compatibilidad del órgano del cerdo. Por una parte, admitió que esta noticia «vuelve a refrendar» que la factibilidad del xenotrasplante como realidad clínica cada vez está más cerca. Por otro, le suscita «cuestionamientos éticos» en cuanto a los criterios que tiene que cumplir el paciente para que su opción no sea el trasplante convencional, «con todas las incógnitas que hay al alrededor» del xenotrasplante. No obstante, en el caso de un órgano vital como el corazón, dijo que «se puede entender que un paciente en una situación clínica muy deteriorada, para el que no se espera recibir un órgano a tiempo, pueda ser planteable».