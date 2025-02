Un avance español contra el envejecimiento, entre los hitos científicos de la década según la revista Cell

La revista Cell, una de las publicaciones más prestigiosas en biomedicina, ha incluido el estudio "In vivo Amelioration of Age-Associated Hallmarks by Partial Reprograming" entre las investigaciones más destacadas de la última década, desde 2014 a 2024. Este trabajo, publicado en 2016, cuenta con una importante participación española, liderada por el profesor Juan Carlos Izpisúa, y con la colaboración del doctor Pedro Guillén y la doctora Isabel Guillén, de la Clínica CEMTRO de Madrid, así como del Salk Institute de Estados Unidos, la Universidad Católica San Antonio de Murcia y el Hospital Clínic de Barcelona.

El estudio, financiado en parte por la Fundación Dr. Pedro Guillén, demostró que la reprogramación parcial de células aplicando los cuatro factores de Yamanaka (OSKM) es capaz de revertir los signos del envejecimiento en modelos animales. Mediante la aplicación de dosis controladas y pulsadas de estos factores en ratones, los investigadores lograron mejorar los síntomas asociados a este proceso sin inducir la aparición de tumores, como había pasado en experimentos anteriores.

Sus resultados mejoraron de forma significativa la regeneración de tejidos, logrando alargar la calidad de vida de los especímenes con progeria (un trastorno genético que acelera el envejecimiento) y mejorando la homeostasis (la capacidad de nuestro cuerpo para regular y mantener condiciones internas estables a pesar de procesos naturales) en los ratones más viejos.

"Ha sido una sorpresa muy agradable recibir la valoración que ha hecho la revista Cell de nuestro trabajo", manifiesta el Dr. Pedro Guillén, coautor del estudio publicado en 2016. A grandes rasgos, este trabajo corroboró que la reprogramación celular puede rejuvenecer tejidos sin los riesgos asociados a tratamientos previos.

"Se diseñó todo el experimento aplicando dosis pulsadas los fines de semana, y también con dosis bajas, a los ratones y se lograron los beneficios expresados sin la aparición de tumores. De este modo, se demostró que bajando la dosis no aparecían teratomas en los ratones", subraya el Dr. Pedro Guillén.

Resultados prometedores en modelos animales

A grandes rasgos, los principales hallazgos de la investigación fueron:

Que la reprogramación parcial elimina signos de envejecimiento en células de ratones y humanos.

Que la aplicación de los factores OSKM en ratones con progeria mejoró los signos de envejecimiento y prolongó su bienestar.

Que, en ratones silvestres de 12 meses, la reprogramación in vivo favoreció la regeneración tisular, aumentando su movilidad y estado general de salud.

Para constatar estos cambios, se estudiaron el bazo, la piel, el páncreas y el músculo, tanto en ratones con progeria como en ratones silvestres viejos. Tras el análisis se observó una mejora en la estructura histológica de los tejidos y un comportamiento más activo de los animales en las jaulas: parecían ejemplares más jóvenes.

Teniendo en cuenta que el envejecimiento es el mayor factor de riesgo para muchas enfermedades humanas, por lo que la aplicación de estas técnicas podría representar un gran avance en medicina regenerativa. Aunque aún queda un largo camino hasta su aplicación en humanos, este estudio marca un hito en la comprensión de los mecanismos moleculares del envejecimiento y abre la puerta a futuras estrategias para rejuvenecer tejidos y mejorar la calidad de vida en edades avanzadas.

Después de la publicación de la investigación, la reprogramación puede considerarse una herramienta experimental para estudiar el desarrollo y la diferenciación celular. Gracias a ello, el uso de esta técnica puede proporcionar conocimientos adicionales sobre los mecanismos del envejecimiento.

"Tras este trabajo de experimentación, se vislumbra que podemos rejuvenecer tejidos en personas", reitera Guillén. "Nuestros trabajos de investigación en animales de laboratorio (ratones con progeria y ratones silvestres viejos) cuando aplicamos OSKM, nos aproximan a un esperanzador futuro en el que se va a poder revertir el envejecimiento. Es decir, en tejidos de 80 años revertirlos a la edad de 40", señala.

"Todo lo cercano que esté este avance dependerá de que los próximos pasos investigadores se hagan al 'galope' y no tan lentos como en el pasado. Ah, pero para 'esprintar' en investigación se precisan medios y es conocido de siempre que al carro de la investigación le faltan las ruedas de la financiación. Pese a todo, no cejamos y en ello pondremos todo nuestro empeño", concluye el fundador de la Clínica CEMTRO.