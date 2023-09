Begoña Barragán: «Seguimos esperando terapias ya aprobadas en Europa»

Con motivo del Día Mundial del Linfoma, celebrado el pasado viernes, A TU SALUD habla con la presidenta de la Asociación Española de Afectados por Linfomas, Mielomas y Leucemias (AEAL).

¿Qué es el linfoma?

Es un tipo de cáncer hematológico que se desarrolla cuando se produce un fallo en la forma de actuar de los linfocitos, que son las células principales de los ganglios linfáticos. Los linfocitos cancerosos pueden crecer en distintas partes del cuerpo, incluyendo ganglios, nódulos linfáticos, medula ósea, sangre, etc. El linfoma no es una sola patología, son un grupo muy complejo de enfermedades, y se pueden diferenciar dos grandes grupos principales: el linfoma no-Hodgkin y el linfoma de Hodgkin.

¿Cómo valora la situación en España de estos pacientes?

Tenemos grandes profesionales para el tratamiento de los linfomas y somos un país pionero en investigación. No obstante, en nuestro país no somos pioneros en el acceso a los tratamientos innovadores y los recursos que se dedican a investigación deberían ser mayores.

¿Qué habría que mejorar?

Además de dotar de más recursos a la investigación, tendríamos que cambiar los procesos de aprobación y financiación de los tratamientos porque, en la actualidad, se llega a tardar más de 600 días en aprobar muchos de ellos. De hecho, algunos de los fármacos que se aprueban lo hacen con restricciones con respecto a las indicaciones que aprueba la Agencia Europea del Medicamento (EMA). En ocasiones tenemos fármacos que tienen aprobado su uso en España, pero nuestra Sanidad no los financia lo que hace que solo puedan acceder a ellos algunas pocas personas con muchos recursos pero no la mayoría de los pacientes que los necesitan.

Uno de los problemas que señala son los problemas de acceso a los medicamentos innovadores. ¿Cómo les afecta eso?

Muchos de los tratamientos innovadores se aprueban para pacientes que han tenido recaídas o tienen mal pronóstico. Son personas que si no tienen acceso a los medicamentos que necesitan están condenados a muerte, ya que los pacientes con linfomas resistentes y en etapas avanzadas de la enfermedad no pueden esperar, su vida depende de la aprobación y financiación de los tratamientos.

¿Cuáles son las cifras de este problema? ¿Y la situación de España respecto a Europa?

Llama la atención la situación en la que nos encontramos con la espera en algunas aprobaciones de terapias CAR-T. Por ejemplo, en el linfoma de células del manto la aprobación EMA fue diciembre del 2020, hace más de 32 meses y está disponible en 13 países europeos, pero no en España. No se puede entender esta situación cuando se sabe que los pacientes que la necesitan tienen unas expectativas de vida de pocos meses y, en casi cuatro años, el 50% de los pacientes tratados con la terapia CAR-T siguen vivos. En la misma situación se encuentra la aprobación de la terapia CAR-T en segunda línea de tratamiento para pacientes con linfoma difuso de células B grandes, una nueva indicación que tuvo aprobación EMA en noviembre de 2020 y no está financiada aquí. Está aprobada en ocho países europeos. Para el tratamiento del linfoma folicular en cuarta línea, llevamos esperando la aprobación de la terapia CAR-T desde junio de 2022, estando aprobado en siete países de Europa. Es una realidad muy triste. La incongruencia de vivir en un país que es de los mejores del mundo en investigación, pero cuando tiene que llevar la innovación investigada a los pacientes tarda tanto y lo hace con tantas limitaciones que muchos no llegan a tiempo de poder recibirla.