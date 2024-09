¿Cuánta proteína debemos tomar al día? La recomendación de Blanca Nutri

Un viejo y sabio refrán castellano reza que "no solo de pan vive el hombre", y esto es algo muy presente en una de las tendencias alimentarias más de moda, la llamada 'dieta keto', que trata de disminuir todo lo posible el consumo de carbohidratos. Antes de comenzar cualquier clase de régimen, es fundamental consultar antes con un dietista experto para que nos guíe en el proceso para aumentar al máximo el rendimiento y el bienestar.

Pero de la misma manera que "pan con pan es comida de tontos", podemos afirmar que también sería cierto que "no solo de proteínas se alimenta el deportista". Estos compuestos son fundamentales a la hora de generar masa muscular y ayudar en la generación de nuevas células, pero un consumo excesivo también puede derivar en problemas de salud.

Lo ideal, como descubriría Arquímedes, al que tanto le deben los levantadores de peso, es encontrar un punto de equilibrio (para 'mover el mundo'). Los excesos siempre son malos, pero a diferencia de los azúcares o las grasas polinsaturadas, que todo el mundo sabe que se deben tomar en muy bajas proporciones, con otros compuestos fundamentales para el organismo, como las proteínas, es más complejo calcular la cantidad necesaria de consumo para cada persona.

Las proporciones pueden variar mucho dependiendo del sexo, la altura, el peso o el metabolismo de cada uno, por no hablar de quienes padezcan enfermedades relacionadas con la alimentación o de otra índole. Aún así, existe un consenso medianamente asentado para calcular la cantidad de proteína diaria que debería consumir una persona, especialmente si realiza ejercicio habitualmente.

La recomendación de Blanca Nutri sobre la ingesta diaria de proteína

Hace muchos siglos, cuando solos los más ricos podían comer carne todos los días, a la gota se la conocía como 'la enfermedad de los reyes'. Es una forma de artritis, y realmente se debe a muchos otros factores, donde la ingesta habitual y desmedida de alcohol también juega un papel importante. Produce hinchazón, sensibilidad y ataques fuertes de dolor en las articulaciones, con especial agudeza en el dedo gordo del pie.

Una dieta sana y equilibrada debería seguirse por todo el mundo, no solo por deportistas, ya que ayuda a mantener un cuerpo en buenas condiciones y hace menos probable la aparición de afecciones en el cuerpo. La nutricionista más famosa de las redes sociales, Blanca Nutri, compartía hace algunas semanas algunos consejos para ingerir la cantidad adecuada de proteínas.

Según la experta, es más fácil quedarnos cortos de esta sustancia que pasarnos de largo, especialmente si no llevamos ningún control sobre lo que comemos. La clave siempre reside en practicar una 'alimentación consciente'. Igualmente, muchas personas que acuden al gimnasio tratan de perder peso sustituyendo una comida por un batido de proteínas bien cargado. Pero ya lleve este dos o cuarenta 'scoops' de polvo proteico, siempre será insuficiente, y solo una comida variada y bien armada puede ayudarnos en nuestro cometido.

Un consejo que daba la experta era pesar durante los primeros días la cantidad de proteína que se iba a ingerir, para ir haciéndose a la idea de forma natural. No es necesario obsesionarse con hasta la última patata frita o microgramo de pollo que comamos, pero sí es muy recomendable aprender a formarnos un criterio aproximado sobre qué cantidad de cada nutriente consumimos.

Cómo calcular fácilmente las proteínas diarias

Blanca Nutri compartía unos ratios de la proteína que debería tomar cada persona, pero muy importante, teniendo en cuenta la cantidad y tipo de ejercicio que realicen normalmente. Por cada kilogramo que pese una persona, lo ideal sería que se consumiese entre 1,2 y 2 gramos diarios de proteína diariamente. Como dijimos anteriormente, también influyen la altura, el sexo u otros factores, pero este sería un buen valor aproximado.

En base al tipo de ejercicio realizado, la nutricionista aconsejaba las siguientes medidas:

Si se hace ejercicio muy intenso, entre 1,8 y 2 gramos de proteína por kilo de peso. Para una persona de 70 kilos, lo ideal serían unos 126-140g diarios.

Si se hace ejercicio moderado-intenso, en torno a 1,5 gramos de proteína por kilo de peso. Para una persona de 70 kilos, lo ideal serían unos 105g diarios.

Si no de hace ejercicio o se practica de forma muy moderada, con 1,2 gramos de proteína por kilo de peso sería suficiente. Para una persona de 70 kilos, lo ideal serían unos 84g diarios.

Otras claves para un mejor rendimiento

Otra de las claves para verse mejor y lograr de forma más sencilla los objetivos que nos hayamos impuesto que, por supuesto han de ser realistas, es que el cálculo de proteínas y otros nutrientes deben realizarse, según Blanca Nutri, en base al peso que queremos alcanzar, y nunca tomando el actual. Una dieta, sea del tipo que sea, debe implantarse como un hábito que continuar en el tiempo, y nunca como una restricción extrema a corto plazo.

El bienestar no es un objetivo a alcanzar, sino un fin en sí mismo, que repercute en el resto de aspectos de nuestra vida. Por ello, no podemos tratar de 'ganar Zamora en una hora': es mejor y más efectivo ser constante e ir cumpliendo pequeñas metas poco a poco y no de golpe. Blanca Nutri, para aquellas personas que sufran ansiedad por la comida, aconseja incluir una gran cantidad de proteínas en el desayuno, ya que así será más saciante y reducirá el apetito durante buena parte del día.