¿Debemos echar la sal antes o después de cocinar una receta?

La sal es una sustancia indispensable a la hora de cocinar la mayoría de platos y recetas. Siempre ha existido el debate de cuando echar sal a una comida, si antes de estar cocinada o después y, aunque parezca un detalle sin importancia alguna, es todo lo contrario, ya que saber el momento perfecto para echar la sal es fundamental para que la comida tenga el sabor adecuado.

La sal es un elemento que no puede faltar en cualquier comida y independientemente del gusto de cada persona, te puede gustar más salado o menos, el momento de echarla no es indiferente. En ocasiones es mejor echarla antes, en otras después y en otras, durante el proceso de elaboración de la receta. Con todo esto, hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, recomiendo no sobrepasar el consumo de más de 5 gramos de sal diarios ya que puede provocar enfermedades cardiovasculares.

Cuándo echar la sal en una comida

El momento de echar la sal en una comida dependerá de lo que se está cocinando, ya que no con todos los alimentos se debe echar en el mismo momento del proceso de cocina. En alimentos como la carne, lo más recomendable es echarla una vez se haya cocinado el plato ya que si se echa antes o durante el proceso, absorbe los líquidos. Por ello, es mejor salar la carne después de cocinarla.

Otra situación de cocina que causa distintas opiniones, es en recetas en las que hay que poner agua a hervir. Cuando se trata de cocer alimentos como pasta, lo más recomendable es echarla una vez el agua comience a hervir ya que si lo haces antes se retrasa el proceso de ebullición. Por contra, si se trata de un salteado o un sofrito, se debe ir probando según se vayan añadiendo ingredientes. Se recomienda añadirla poco a poco por si se debe rectificar el punto. Si se trata de un cocido o guiso, hay que añadir la sal una vez esté el plato terminado, antes de servir.