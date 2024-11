Los ejercicios de pecho que no estás haciendo y puede que sean los mejores

Tonificar el cuerpo es uno de los objetivos principales de las personas que hacen deporte. En el gimnasio, o en casa, son muchos los ejercicios tanto de fuerza y levantamiento de pesas como de cardio que nos ayudan a tener un cuerpo definido, bajar de peso y perder grasa, a la vez que conseguimos ganar masa muscular.

Cuando nos apuntamos al gimnasio y decidimos comenzar una rutina para nuestro día a día, en ocasiones esto se puede convertir en una odisea. Aunque muchas veces pensamos que estamos haciendo los mejores ejercicios por las sensaciones que nos dejan, puede que no sean los que maximicen el beneficio. Por esto, es mejor escuchar a los expertos para conocer cuales son los mejores para las zonas que queremos trabajar y cuales son los peores aunque no lo parezcan.

¿Qué ejercicios son buenos para el pecho?

Aunque el press banca es uno de los mejores ejercicios que podemos hacer para fortalecer tanto brazos como pectorales, machacarte a realizar este ejercicio todos los días puede llegar a hacerla aburrida, pesada e incluso lesiva. Sin embargo, existen otros ejercicios, a parte del clásico, que son dinámicos, amenos y tienen casi el mismo efecto sobre nuestros músculos.

Según Ebenezer Samuel, director de acondicionamiento físico de Men's Health investigando numerosos entrenamientos por redes sociales encontró que muchas personas estaban siguiendo rutinas incorrectas. Por esto, decidió realizar una lista de los mejores ejercicios, en este caso, para trabaja el pectoral de la manera más óptima posible.

Algunos de los mejores ejercicios de pecho que puedes realizar son el fly de pecho con cable, press con mancuernasy banda elástica y press inclinado individual (de forma unilateral) respectivamente. Son eficientes pues, cada uno de ellos te permite tener un rango de movimiento bastante amplio para poder contraerlos y hacer que crezcan. Esto se contrapone al Prayer press, conocido por sujetar un disco con las dos manos como si se fuese a rezar y tumbado acercarlo al pecho y volver a estirar los brazos.

Este ejercicio no tiene mucho rango de movimiento por lo que estamos entrenando más los brazos que el propio pectoral. Por esto, cuando tengamos que elegir movimientos para añadir a nuestro entrenamiento, debemos fijarnos en cuánto estimulan la abducción, pues si no es mucho, no son los más óptimos.

¿Cómo quitar la grasa del pecho?

El exculturista profesional y entrenador personal Lee Labrada en su cuenta profesional Labrada Nutrition ofrece trucos, consejos y ejercicios para tener un buen entrenamiento, en este caso, para quitar la grasa del pecho. Para esto, el experto se basa en tres pilares fundamentales: