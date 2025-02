Solemos pensar que, entre nuestras cuatro paredes, rodeados por el gris paisaje de asfalto y hormigón, estamos completamente aislados del mundo exterior. Pero ni mucho menos: la naturaleza siempre se abre paso, y acaba encontrando alguna vía para seguir subsistiendo entre nuestros espacios artificiales. Nuestros hogares, por muy herméticos que nos puedan parecer, son frecuentados a menudo por otras especies 'visitantes'.

Hemos de guardar cuidado con dejar restos de comida o algún alimento descongelando en el alféizar de la ventana porque puede llegar algún ser alado más espabilado que nosotros y devorar nuestra 'merienda' (o las migas). No es raro que, por algún ligero despiste, nuestro hogar se vea de repente infestado por un riachuelo de hormigas golosas o una pandilla de moscas que vinieron en busca de algo y luego no supieron salir.

Especialmente si vivimos cerca de un parque o de una zona verde, las expediciones de estos insectos dentro de nuestros hogares en busca de comida serán más frecuentes. Para evitarlo, suele bastar con ser responsable y no dejar fuera del congelador o el armario algún resto de alimento que les atraiga. Sin embargo, hay casos en los que, por mucho cuidado que se tenga, las hormigas terminan por convertirse en un problema crónico.

Las hormigas producen ácido fórmico que puede matar el hongo, pero necesitan entrar en el cuerpo de la pupa para que realmente funcione. / Christopher Pull larazon

Existen muchos productos químicos en el mercado capaces de repeler a estos insectos, incluso matarlos, pero no siempre tienen por qué ser lo más conveniente. Hay quienes, especialmente los que tienen mascotas o niños pequeños en casa, prefieren apostar por remedios caseros y naturales. Hoy hablaremos de uno de los métodos más efectivos y no invasivos para que las hormigas no vuelvan a entrar en nuestras casas.

Nada de químicos: el 'cóctel' natural perfecto para evitar tener hormigas dentro de casa

Hay varios productos que desprenden fuertes olores capaces de alejar a las hormigas que han sitiado una casa, aunque algunos son más efectivos que otros. El vinagre blanco, por ejemplo, puede ser un gran aliado en esta lucha, pero puede provocar daños en el mobiliario por su acidez o la humedad que genera. Lo mismo sucede con el limón.

La famosa mezcla de bicarbonato de sodio (el rey de los 'trucos caseros') y azúcar sirve para matarlas, pero también puede acabar atrayendo a otros insectos, como moscas o incluso cucarachas. Espolvorear canela o tierra de diatomeas repele muchos insectos, pero puede provocar manchas que después son muy difíciles de eliminar.

Una de las combinaciones más efectivas para expulsar a las hormigas de nuestras casa consta de tres sencillos ingredientes que se encuentran en cualquier cocina española: ajo, menta y café.

Ajo. Su olor fuerte actúa como barrera natural para evitar que las hormigas ingresen.

Su olor fuerte actúa como barrera natural para evitar que las hormigas ingresen. Menta. Su aroma intenso interfiere con el sistema de comunicación de las hormigas y las aleja.

Su aroma intenso interfiere con el sistema de comunicación de las hormigas y las aleja. Café. Los residuos de café alteran su sentido de orientación y pueden actuar como tóxico para algunas especies.

Un grupo de hormigas argentinas ataca a un ejemplar de anfibio juvenil en Doñana. ELENA ANGULO ELENA ANGULO ELENA ANGULO

Por separado funcionan bien, pero si se utilizan juntas de algunas de las diferentes posibles maneras que explicaremos a continuación, harán que estos insectos abandonen el interior del hogar en cuestión de días.

Infusión repelente. Para fabricarla deberemos hervir en un litro de agua cinco dientes de ajo machacados, diez hojas de menta fresca y tres cucharadas de café molido durante unos 20-30 minutos. Se debe dejar reposar durante un día o colar la mezcla para obtener solo el líquido, que se puede rociar en marcos de puertas, ventanas y zonas donde haya hormigas.

Pasta muy potente. En un mortero, se deben machacar bien todos los ingredientes (misma cantidad que en el método anterior) hasta obtener una consistencia uniforme. Esta especie de pasta se puede aplicar en los marcos de puertas y ventanas, pero es la forma menos higiénica y molesta de hacerlo.

Sobres de aluminio. Esta es quizá la forma más 'limpia' de repeler hormigas. En un pedazo grande de papel de aluminio, se deben colocar los ajos, hojas de menta y restos de café y aplastarlos un poco para que suelten sus aromas. A continuación, bastará con fabricar una especie de 'sobre' con el papel y hacerle un par de agujeros para que pueda salir el olor. Estas bolsas caseras de repelente de hormigas son súper efectivas si se dejan en los accesos a la casa.

Este método no solo es efectivo, sino que también es ecológico y seguro para mascotas y niños, ya que disminuye el riesgo de que se intoxiquen. De todas formas, siempre se aconseja la vigilancia de un adulto cuando se han colocado esta clase de trampas en casa. Con este remedio casero, podrás mantener tu hogar libre de hormigas sin recurrir a pesticidas dañinos.