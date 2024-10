La OCU dicta sentencia, estas son las mejores bebidas de frutas

Las bebidas de fruta son un recurso muy socorrido para los desayunos y las meriendas de los más pequeños de la casa. La facilidad en el transporte y en la conservación las han convertido en imprescindibles en la mochila de los niños. Además, que en su composición contengan zumos de fruta da una falsa sensación de alimento sano.

Sin embargo, según un estudio llevado a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) muchas de estas bebidas con frutas son básicamente agua y el atractivo de su sabor se debe en gran parte a un aporte excesivo de azúcar, natural o añadido que, en muchos casos, se combina además con aditivos poco recomendables.

Bebidas saludables

Tras analizar 131 de estos productos, solo el 22% de las bebidas de frutas seleccionadas aprueban la Escala Saludable de OCU.

Desde el punto de vista nutricional las peor paradas son las mixtas, que están elaboradas con abundante agua, un poco de leche en polvo y una limitada cantidad de zumo (17% de media). En ellas, además de azúcar (5,5 g/100 ml de media) es habitual encontrar aditivos como edulcorantes y acidulantes. Entre estas, según la OCU solo una aprueba la Escala Saludable de OCU: Pascual Bifrutas tropical, con un contenido en azúcar aceptable y sin aditivos.

Según denuncia la OCU, el aporte nutricional de néctares y otras bebidas refrescantes tipo Disfruta no es mucho mejor. El agua sigue estando muy presente, aunque incorporan más fruta (néctares un 55% y bebidas refrescantes un 43% de media) por lo que su aporte de azúcar es también más elevado; y no es rara la presencia de aditivos. Eso sí, un producto destaca por sus buenos resultados en la Escala Saludable de OCU: Néctar de manzana de Hollinger, sin aditivos y con una cantidad limitada de azúcares.

Los mejores zumos

En general, los zumos de naranja 100% exprimida son la mejor opción, según la OCU, aunque ningún producto puede considerarse especialmente saludable.

Pocos incorporan aditivos, pero la cantidad de azúcar suele ser alta, especialmente en los zumos de piña (12,9 g/100 ml de media), uva (12,2 g/100 ml), los multifrutas (11,6 g/100 ml) y los de melocotón (11,5 g/100 ml). Entre todos ellos la mejor valoración es para el Zumo de Naranja Carrefour Bio, por su menor contenido de azúcar (8,7 g/100 ml).

Según recomiendan los consumidores, este tipo de bebidas solo deben tomarse de manera ocasional e idealmente en envases pequeños. Mejor un brik de 125 mililitros que otro de 330 mililitros. En los envases más grandes es más fácil que se superen los 25 gramos de azúcares libres, que equivalen al 5% de la ingesta calórica, el límite recomendado por la Organización de Mundial de la Salud.

Tipos de zumos

En cuanto a los zumos que se venden en los supermercados y grandes superficies se pueden encontrar cuatro categorías diferentes:

1- Zumos.Los zumos exprimidos son lo más parecido a los zumos caseros: no llevan aditivos, solo fruta exprimida. En el grupo de zumos también se encuentran los zumos procedentes de concentrado: se elaboran añadiendo agua a un concentrado de zumo; no llevan aditivos, pero la mayoría añade vitamina C.

2- Néctares de fruta. Se elaboran a partir de un mínimo de fruta (alrededor de un 50% del producto, porcentaje diferente según la fruta en cuestión), más agua. Casi siempre llevan azúcar o edulcorantes, más otros aditivos y vitaminas.

3- Bebidas refrescantes a base de zumo. Son bebidas parecidas a los néctares, pero con un poco menos de fruta o con algún añadido que les impide denominarse néctares.

4- Bebidas a base de zumo y leche. Un poco de zumo, un poco de leche en polvo y mucha agua, más aditivos y vitaminas.