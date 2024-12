Las seis enfermedades en las que tomar magnesio podría ayudar en gran medida

El magnesio es un mineral que interviene en muchos procesos corporales, como la absorción de minerales, la producción de energía, el funcionamiento de los músculos y lel sistema nervioso o la producción de ADN. Más de la mitad del magnesio del cuerpo se encuentra en nuestros huesos, mientras que el resto se encuentra en los tejidos blandos del cuerpo.

Nosotros no producimos magnesio de forma natural, por lo que es necesario consumirlo a través de la dieta o mediante suplementos. Algunos alimentos que contienen magnesio son verduras de hoja verde, como la lechuga o las espinacas; la avena, las semillas, los frutos secos o ciertos productos lácteos.

Se estima que más de la mitad de la población obtiene menos magnesio de lo recomendado. Tomar suplementos de magnesio puede ayudarte a satisfacer tus necesidades diarias de este mineral. El magnesio es útil en el tratamiento y control de muchos problemas de salud, incluidas enfermedades cardíacas, salud ósea y migrañas.

1. Enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos

El magnesio puede ayudar a regular y tratar varias enfermedades cardíacas. Actúa como vasodilatador, es decir, ensancha los vasos sanguíneos, lo que puede ayudar a reducir la presión arterial. Disminuir la presión arterial puede ayudar a reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

No obstante, las investigaciones muestran que el magnesio sólo reduce la presión arterial en una pequeña cantidad. Las personas con presión arterial alta (hipertensión) pueden ver un beneficio si toman magnesio, pero necesitarán otro tipo de suplementos para ver un cambio drástico en su salud. Cualquier alimento o suplemento que contenga magnesio y que afirme reducir la hipertensión debe proporcionar al menos 84 miligramos de magnesio por porción en el caso de los alimentos y no más de 350 miligramos en el caso de los suplementos.

A pesar de ello, algunos estudios también han demostrado que las personas con niveles más elevados de magnesio tienen un menor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, incluidas la muerte cardíaca súbita o el accidente cerebrovascular.

2. Niveles altos de azúcar en sangre y diabetes

Las dietas con altas cantidades de magnesio están relacionadas con un menor riesgo de diabetes, esto se debe probablemente a la función del magnesio en el metabolismo de la glucosa. Unos niveles bajos de magnesio también pueden empeorar la resistencia a la insulina, lo que puede llevar a aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Un estudio determinó que agregar 100 miligramos de magnesio por día a la dieta reduce el riesgo de diabetes en un 15 %. No obstante, esta evidencia no ha sido respaldada por otros estudios, los cuales no han encontrado una relación significativa entre el magnesio y los niveles de azúcar en sangre.

3. Estreñimiento

El magnesio es el ingrediente principal de muchos laxantes. Se utilizan varios tipos de magnesio para tratar el estreñimiento. Para evitar efectos secundarios adversos, utilice magnesio solo para el tratamiento ocasional del estreñimiento según sea necesario y tómelo con un vaso de agua.

La dosis inicial recomendada de magnesio para el estreñimiento es de 400 a 500 miligramos por día, según la respuesta de los síntomas y los efectos secundarios experimentados.

4. Salud ósea

El magnesio interviene en la formación de los huesos y en la regulación de su resistencia. Varios estudios han demostrado que las personas con niveles bajos de magnesio tienen un mayor riesgo de padecer osteoporosis y osteopenia.

El magnesio ayuda a reducir el riesgo de fracturas óseas y osteoporosis, especialmente en mujeres posmenopáusicas y mayores. Un estudio descubrió que las mujeres posmenopáusicas que consumieron suplementos de magnesio de al menos 290 miligramos diarios tuvieron una menor renovación ósea y una menor pérdida ósea general.

5. Migrañas

Los suplementos de magnesio pueden ayudar a reducir la frecuencia de las migrañas.

Es probable que esto se deba al reducir la constricción de los vasos sanguíneos y el flujo de neurotransmisores que causan las migrañas.

A pesar de que tampoco hay investigaciones concluyentes de si el magnesio puede prevenir o reducir la cantidad de migrañas, algunos estudios han descubierto que una dosis diaria de magnesio de hasta 600 miligramos reduce la frecuencia de las migrañas.

6. Salud del sueño

Recientemente, el magnesio se ha convertido en un suplemento popular para ayudar y mejorar la calidad del sueño en personas de todas las edades. El mineral puede ayudar a mantener el ritmo circadiano.

Algunos estudios han demostrado que el magnesio puede ayudar a controlar diversos factores relacionados con el sueño, como la somnolencia diurna, los ronquidos, el tiempo necesario para conciliar el sueño, la duración del sueño y el despertarse por la noche.

Riesgos del exceso de magnesio

A pesar de los numerosos beneficios que puede llegar a aportar este mineral, es necesario mantener unos niveles adecuados y tampoco superar estos. El límite máximo diario de magnesio en suplementos dietéticos y medicamentos para todos los adultos es de 350 miligramos, sin incluir el magnesio que se encuentra de manera natural en los alimentos.

Para evitar efectos secundarios adversos, no debes consumir dosis de magnesio superiores a este límite, a menos que sea bajo prescripción médica. Los efectos secundarios asociados al consumo excesivo de magnesio son la diarrea, náuseas, dolor abdominal, ritmo cardíaco irregular y hasta paro cardíaco. El riesgo de sufrir efectos secundarios es mayor en personas aquejadas de padecer una enfermedad renal.

