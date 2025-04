«Buscar un mentor en algún momento de tu carrera es un gran acierto»

En su opinión y desde su experiencia, ¿el talento es una capacidad innata o es algo que podemos desarrollar a medida que evolucionamos en nuestra carrera profesional?

Se ha hablado mucho sobre esto y sin duda y en mi opinión, el talento incluye habilidades innatas, pero también se puede desarrollar. A veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos esa habilidad. Y por supuesto, el desarrollo de una capacidad que a priori pensamos que no tenemos o la mejora de nuestra capacidad que conocemos es posible.

¿Y cómo se puede conseguir maximizar el talento?

En mi experiencia requiere práctica, dedicación y aprendizaje continuo. Para ello, hay una parte más teórica que incluye formarse para obtener herramientas y conocimiento y otra más práctica, ganar experiencia y hacer. Es importante exponerse, colaborar con otros, salir de la zona de confort. La motivación es muy importante, tener curiosidad. Si algo te gusta, se te suele dar mejor ya que dedicas más tiempo y esfuerzo y el resultado es diferencial. Yo he sido muy afortunada. He tenido muchas posiciones a lo largo de mi carrera dentro de la compañía en la que estoy. Gracias a esto, he podido trabajar con muchos equipos diferentes, en posicionas diversas para proyectos variados y con múltiples compañeros y personas a las que reportaba y de todo ello siempre he aprendido y he desarrollado capacidades que tenía y también otras que desconocía. Muchas veces son otros los que ven más allá y nos animan a probar. Estas oportunidades son únicas y un regalo.

¿Algún consejo más para los que buscan potenciar su talento?

Hay una cosa que suele ser más complicada, pero que es altamente recomendable: ser capaz de pedir y recibir feedback. La crítica constructiva puede ayudar a identificar áreas de mejora y a perfeccionar nuestras habilidades. Esta parte no es fácil, pero es necesaria también. Además, la orientación personalizada puede marcar una gran diferencia en el desarrollo del talento. Buscar un mentor en algún momento de tu carrera es un gran acierto.

¿Cómo ve el talento joven en la actualidad?

Gracias a la oportunidad de dar clases en Talento-Ephos, tengo la suerte de poder compartir tiempo con los jóvenes que se incorporan al mundo laboral. En mis clases, veo estudiantes con muchas ganas de aprender y tener éxito: se preparan en la parte teórica y experimentan gracias a las prácticas en empresas farmacéuticas que el máster proporciona. Como hemos comentado, son los ingredientes perfectos y nada puede fallar para llegar dónde ellos quieran.