No cometas este error al tomar la pastilla del colesterol: un cardiólogo lo aclara

Según los expertos, la aparición de colesterol en hombres comienza a hacerse notar entre los 20 y los 39 años de edad. Por lo general, las personas de este sexo tienen un mayor riesgo de contraer este lípido. Sin embargo, una vez pasada la menopausia, el peligro de esta amenaza se intensifica en las mujeres como consecuencia de la reducción de los niveles de hormonas que las protegen de este fenómeno, por lo que, nadie está exento del mismo. Otro dato a destacar en este sentido es el aumento de edad puesto que existe una tendencia palpable del aumento de los niveles de colesterol en personas con estas características. De hecho es la principal causa de su aumento.

Es relevante tomar ciertas medidas que sirvan como precedente para evitar que este problema aparezca en el organismo. El colesterol alto tiene un componente hereditario que puede ocurrir en núcleos familiares cerrados por lo que, si conoces casos previos de algún familiar cercano es necesario extremar la precaución con el fin de parar esta anomalía. Asimismo, otras afecciones de salud tales como diabetes, una enfermedad renal crónica, VIH y lupus pueden contribuir a la contracción de altos grados de colesterol. Del mismo modo, el registro de altos niveles lipídicos pone en riesgo la salud y al integridad física a largo plazo provocando ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares.

Para controlar el colesterol es necesario establecer su índice en torno a unas medidas determinadas. Se recomienda un nivel inferior a los 200 miligramos de azúcar por decilitro. Entre 200 mg/dl y los 239 mg/dl comienza a ser un grado elevado y es aconsejable reducirlo. En el caso de 240 mg/dl o más de colesterol, es considera un riesgo y una cantidad ciertamente alta por lo que es necesario tomar medidas sobre el asunto. Para ello, algunas medicinas ayudan a reducir o aumentar los niveles de colesterol, en relación a las necesidades de cada cual, entre ellas se encuentran las estatinas. Estas son un grupo de fármacos que bloquen la sustancia que produce esta alteración en el cuerpo denominada a nivel médico como HMG-CoA reductosa.

¿Qué precauciones debo tomar durante la medicación?

El efecto que se produce en las arterias es la aparición de ateroesclerosis, es decir un endurecimiento de las mismas como consecuencia de la deposición de altos grados de colesterol. En este sentido las estatinas contribuyen a la estabilización de la placa de ateroma. No obstante el uso de estos fármacos ha de ser contenido y medido. En primera instancia, hay que consultar ante un médico especialista en la materia la combinación de estos medicamentos con antivirales y antihipertensivos debido a que puede provocar en el organismo un desbarajuste. Otro sentido que hay que resaltar la no ingesta de ciertas frutas, una de ellas y la que más advierten de su precaución los expertos es el pomelo, tanto en zumo como en piezas.

Loe efectos secundarios de este tipo de sustancias aunque la mayoría son leves existen ciertos riesgos ha considerar. Dentro de los efectos más suaves están los dolores musculares, diarrea, mareos y dolores de cabeza, entre otros. Y en el caso de los más extremos se remarcan el daño hepático, problemas musculares graves, daño renal, perdida de la memoria, diabetes tipo 2 o confusión.

¿Qué puede pasar si duplico la dosis?

Hay quienes, cuando incumplen su calendario médico, aumentan su dosis para 'compensar' de alguna manera los días en los que no se ha producido la suministración de los fármacos en cuestión. De esta manera, hay que incidir en ciertas consideraciones que no se suelen tener en cuenta. Para ello, David Davidson, cardiólogo en el Endeavor Health NorthShore Hospitalno hay que hacer un uso inapropiado del medicamento aumentando la dosis, llegando incluso a duplicarla, si se te olvida tomarla un día. Este gesto puede suponer problemas hepáticos y riesgos de rabdomiolisis, enfermedades producidas por necrosis muscular que dan lugar a dolores intensos e incluso terminales. El olvido puntual de esta materia no supone un problema a largo plazo siempre y cuando no se convierta en una constante.