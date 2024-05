Claves para controlar el colesterol

La OMS define colesterol como una sustancia grasa natural presente en todas las células del cuerpo humano, necesaria para el normal funcionamiento del organismo. El colesterol es una grasa (lípido), que se forma en el hígado a partir de alimentos grasos.

1. ¿Qué tipo de tratamientos se utilizan para el control del colesterol?

La necesidad de tratamiento para reducir los niveles de colesterol debe individualizarse en cada persona y depende, en gran parte, del riesgo que exista de tener un evento cardiovascular (infarto o ictus). El tratamiento y la prevención de la hipercolesterolemia generalmente implican cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, es necesario también el uso de medicación.

2. ¿Qué cambios en el estilo de vida influyen positivamente en el control del colesterol?

Mantener un estilo de vida saludable, con una alimentación sana y la práctica regular de actividad física se asocia a un mejor control de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. La actividad física regular puede ayudar mucho, se recomienda practicar ejercicio de intensidad moderada, al menos 175 minutos a la semana. Perder peso también puede ayudar a reducir los niveles de colesterol, cuando la persona presenta sobrepeso u obesidad. Por último, es importante dejar de fumar. El tabaco puede disminuir los niveles de colesterol bueno (HDL) y aumentar los niveles de LDL (colesterol malo).

3. ¿Qué clase de dieta específica y qué alimentos hay que consumir?

Se debe llevar una dieta saludable que limite el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y grasas trans, como carnes rojas, alimentos procesados y fritos; y aumentar grasas saludables, incluyendo alimentos como aguacate, nueces, semillas y aceite de oliva. La dieta mediterránea ha demostrado tener un efecto beneficioso sobre el nivel de colesterol y triglicéridos y en la disminución de enfermedades cardiovasculares. Se necesita consumir alimentos ricos en fibra como frutas, verduras, legumbres y granos enteros.

4. ¿Y si realizamos todas las actividades mencionadas anteriormente y aún y así no obtenemos unas buenas cifras de colesterol?

En muchas ocasiones, en este punto, se inicia el tratamiento farmacológico. Existen varias estrategias farmacológicas para reducirlo.

5. ¿Cuáles son los tratamientos más conocidos?

Las estatinas son el tratamiento de elección y en la actualidad es el más utilizado. Dentro de este grupo hay diferentes compuestos y los dos más representativos son la simvastatina y la atorvastatina. La ezetimiba actúa reduciendo la absorción de colesterol en el intestino. Es un fármaco muy bien tolerado que se asocia a reducciones del colesterol LDL de un 15-20%. Los fibratos se usan sobre todo para reducir las cifras de triglicéridos, aunque pueden tener un efecto discreto o moderado de reducción del colesterol. Por último, las resinas son fármacos que actúan a nivel intestinal por lo que favorecen la eliminación de la bilis (muy rica en colesterol). En personas con enfermedades genéticas graves del colesterol y que tienen niveles muy elevados, se utiliza la aféresis, una técnica parecida a la depuración de la sangre. Esto se utiliza en pacientes en los que, a pesar de tomar tratamiento farmacológico habitual, no se consigue un control óptimo.

6. ¿Existe una vacuna para tratar el colesterol?

Pues como tal, no, ya que realmente no es una vacuna, si no un tratamiento similar a las vacunas que se administra pinchado y no oral, como el resto de medicación actual. El objetivo de este fármaco nuevo, Inclisiran, es el de evitar que las células del hígado produzcan una proteína que sube los niveles en sangre del colesterol malo. Es un medicamento que se inyecta de forma subcutánea, como muchos otros medicamentos, pero eso no lo convierte en una vacuna.

7. ¿Y a quién va dirigido?

Pues de momento solo está financiado a pacientes con hipercolesterolemia primaria (heterocigótica familiar y no familiar) o dislipidemia mixta.