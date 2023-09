Carmen Ibeas: «La obra me ha enseñado que hay que seguir siempre hacia delante»

El Teatro Fígaro, de Madrid, acogió el martes 19 «Aquellas migas de pan», de la multipremiada autora norteamericana Jennifer Haley. Vuelve con un evento solidario con motivo del Día del Alzheimer, que se celebra hoy, para concienciar y visibilizar sobre la experiencia vital de las personas con esta enfermedad y sus cuidadores. Tras la representación teatral un coloquio contó con la participación de la presidenta de la Fundación Alzheimer España, Micheline Antoine Selmes; David Pérez Martínez, jefe de Neurología del Hospital 12 de Octubre y la directora de la obra, Inma Cuevas, así como sus protagonistas, Mónica Bardem y Carmen Ibeas, que también ejerce como productora de la misma y con quien hablamos sobre la experiencia. La recaudación irá destinada a la Fundación Alzheimer España, que organiza este evento especial en colaboración con la Fundación Smedia.

Estrenan «Aquellas migas de pan», con la que busca sensibilizar sobre el alzhéimer. ¿Sobre qué aspectos cree que es más necesario hacerlo?

Es muy necesario concienciar acerca del diagnóstico precoz, ya que es una patología que se suele detectar cuando está más avanzada, y los pacientes pueden ganar en calidad de vida y autonomía cuanto antes se empieza a abarcar la enfermedad.

Tras la obra, celebran un coloquio con el público y con expertos en el campo de las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo surgió la idea?

El pasado mes de mayo tuvimos temporada de la obra de teatro en Madrid, y la Fundación Alzheimer España nos acompañó en varias ocasiones en los coloquios con el público. Entonces vimos lo necesarios que eran y la gran acogida que tenían en el público. Se convertían en un espacio en el que compartir experiencias y de alguna manera, los espectadores salían «aliviados», se sentían menos solos.

¿Qué es lo que más le ha costado de esta obra?

Estructuralmente, es una obra muy interesante, son dos líneas temporales que se van entrecruzando, y para Mónica Bardem y para mí, es como hacer dos personajes cada una ¡Y con cambios de segundos para pasar de un personaje a otro! Eso ha sido un gran reto. Y el otro gran reto ha sido estrenarme como productora con nuestra primera producción bajo el nombre de Varsovia Producciones.

¿Y la mejor enseñanza que se lleva?

Me llevo muchas enseñanzas. La obra es muy completa y tiene tantas temáticas que me llevó la «mochila llena». Pero, sobre todo, el personaje de Beth («la cuidadora») me ha enseñado lo importante que son la paciencia, el amor y la valentía como valores, y que hay que seguir siempre hacia delante. No rendirse.

La demencia, la soledad y la búsqueda de identidad son los temas centrales de esta obra. ¿Cómo consiguen abordar asuntos tan «oscuros» desde un punto de vista «luminoso»?

Tenemos la suerte de que el texto de Jennifer Haley está muy bien escrito, sabe mezclar muy bien momentos más ligeros o de comedia, con situaciones más dramáticas. Inma Cuevas, la directora, lo entendió perfectamente, y ella, junto a Javier Ruiz de Alegría (escenógrafo y diseño de luces) y Jordi Collet (diseño de sonido) crearon una atmósfera mágica y de fantasía que hacen que el mensaje final que te llevas es de «luz», de alivio.

¿Qué ha significado para usted involucrarse en este proyecto?

A nivel artístico ha sido muy enriquecedor, tanto como traductora, actriz o productora, junto a Niko Verona, cofundador de Varsovia Producciones. Nos encantaba el texto y la propuesta, y Kendosan Producciones nos ayudó a ponerlo en pie. Después, al incorporarse la Fundación Alzheimer España e iniciar este formato híbrido de teatro mas coloquio con expertos, la obra ha adquirido un poder de concienciación muy fuerte sobre esta enfermedad, por lo que nos encantaría que llegase a todas las provincias de España y al teatro público, porque hace una labor social y cultural muy necesaria.