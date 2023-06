Los carritos del supermercado pueden ayudar a prevenir el ictus

La fibrilación auricular es el trastorno más común del ritmo cardiaco, que multiplica por cinco las posibilidades de sufrir un accidente cerebrovascular- ictus-.El ictus, primera causa de muerte en mujeres, segunda en hombres y primera causa de discapacidad en España, es una enfermedad cerebrovascular producida por la obstrucción de la circulación en un vaso sanguíneo (ictus isquémico) o bien por su ruptura (ictus hemorrágico).

Tomar anticoagulantes reduce el riesgo de tener fibrilación articular, pero el problema es que no existen programas de cribado para identificar a las personas con este problema que, habitualmente, se enteran de que lo padecen depués de haber sufrido un ictus.

Tampoco resulta sencillo reconocer los síntomas antes de que suceda- como la pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo (cara, brazo y pierna del mismo lado), la dificultad para hablar, la pérdida de sensibilidad u hormigueos en la mitad del cuerpo, entre otros- pese a los esfuerzos de las sociedades médicas por realizar campañas informativas y de concienciación para que la gente sepa identificarlos.

De hecho, en nuestro país, solo un 50% de la población sería capaz de hacerlo, según la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Control del ritmo cardiaco en el supermercado

Investigadores de la Universidad John Moores de Liverpool (Reino Unido) han descubierto una forma innovadora de realizar estos cribados: colocando sensores de electrocardiograma (ECG) en las asas de los carros de supermercado. Los resultados de su estudio, SHOPS-AF, fueron presentados hace unos días en el congreso científico de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC).

"Este estudio muestra el potencial de llevar los controles de salud a las masas sin alterar las rutinas diarias -afirma el autor del estudio, el profesor Ian Jones-. En el transcurso de dos meses, identificamos a 39 pacientes que desconocían que padecían fibrilación auricular. Son 39 personas con mayor riesgo de ictus que recibieron cita con el cardiólogo", informa Ep.

Se colocó un sensor en el asa de diez carros y se utilizaron en cuatro supermercados con farmacias de Liverpool durante los dos meses que duró el estudio. Se pidió a los compradores que utilizaran estos carritos modificados y sostuvieran el manillar durante al menos 60 segundos. Si el sensor no detectaba latidos irregulares, se iluminaba en verde. Un investigador comprobó manualmente el pulso de estos participantes para confirmar que no había fibrilación auricular. Si se detectaba un latido irregular, el sensor se iluminaba en rojo.

A continuación, el farmacéutico del establecimiento realizó una comprobación manual del pulso y otra lectura del sensor utilizando una barra independiente no sujeta a un carrito con el participante de pie. El cardiólogo del estudio revisó las grabaciones del ECG de los participantes con luz roja y/o pulso irregular.

Se informó a los participantes- total de 2.155 adultos- de los resultados, que fueron: o bien ausencia de fibrilación auricular; o un ECG poco claro e invitación a repetir la medición, o una fibrilación auricular confirmada y cita con el cardiólogo en un plazo de dos semanas. Se dispuso de datos de ECG de 220 participantes que tenían una luz roja en el sensor y/o un pulso irregular, lo que sugería fibrilación auricular.

Tras la revisión de los ECG por el cardiólogo del estudio, no había indicios de fibrilación auricular en 115 participantes, 46 registros no eran claros y se diagnosticó fibrilación auricular en 59 participantes. La edad media de los 59 participantes con fibrilación auricular era de 74 años y el 43% eran mujeres. De ellos, 20 ya sabían que padecían fibrilación auricular y 39 no habían sido diagnosticados previamente.

Para evaluar la precisión del cribado mediante este método, los investigadores realizaron tres análisis: el primero, excluyendo los 46 ECG poco claros; el segundo, asumiendo que todos los ECG poco claros eran fibrilación auricular; y el tercero asumiendo que todos los ECG poco claros no eran fibrilación auricular. Esto demostró que la sensibilidad del sensor oscilaba entre 0,70 y 0,93 y la especificidad entre 0,15 y 0,97.

Esto se tradujo en un valor predictivo positivo de 0,24 a 0,56, lo que significa que sólo entre una cuarta parte y la mitad de las personas que presentaban fibrilación auricular según el sensor y/o la comprobación manual del pulso tenían realmente la enfermedad (es decir, había un elevado número de falsos positivos).El valor predictivo negativo fue de 0,55 a 1,00, lo que significa que aproximadamente la mitad de los casos reales de fibrilación auricular no se detectarían con este método (es decir, falsos negativos).

"Casi dos tercios de los compradores con los que nos pusimos en contacto se mostraron dispuestos a utilizar un carrito, y la gran mayoría de los que se negaron tenían prisa y no temían ser controlados -según el Jones-. Esto demuestra que el concepto es aceptable para la mayoría de la gente y que merece la pena probarlo en un estudio más amplio".

Los investigadores tienen previsto llevar a cabo un segundo estudio, SHOPS-AF II, realizando algunos ajustes para mejorar la precisión del sistema. "Por ejemplo, tener una posición designada en la barra a la que agarrarse, ya que el movimiento de la mano interfería con las lecturas. Además, las directrices de la ESC exigen sólo un ECG de 30 segundos para diagnosticar la fibrilación auricular por lo que nuestro objetivo es encontrar un sensor que reduzca a la mitad el tiempo que los compradores deben sostener continuamente la barra".

"La comprobación de la fibrilación auricular mientras se hacen las compras promete prevenir accidentes cerebrovasculares y salvar vidas -concluye-. Un aspecto crucial es proporcionar acceso inmediato a un profesional sanitario que pueda explicar los resultados y remitir a los pacientes a pruebas de confirmación y medicación si es necesario".