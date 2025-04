Cómo duermes puede provocar alzhéimer y casi la mitad de la población en España tiene este problema

¿Necesitas otra razón para dar prioridad a tu sueño que no se reduca al descanso? Pues un trabajo liderado por la Universidad de Yale, en Estados Unidos, ha encontrado un buen argumento: esquivar el alzhéimer. Según un estudio reciente publicado por la institución, no pasar suficiente tiempo en las dos fases profundas del sueño puede acelerar el deterioro de partes del cerebro relacionadas con la aparición y la progresión de esta enfermedad. Y esto es una mala noticia para España.

Las personas adultas necesitan entre siete y ocho horas de sueño para estar sanos, mientras que los adolescentes y los niños pequeños necesitan mucho más. Sin embargo, la Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que el 48% de la población adulta española y que el 25% de la infantil no tiene un sueño de calidad. Una mala higiene del sueño está relacionada con problemas psicológicos y de salud, como enfermedades cardiovasculares.

Además, investigaciones anteriores han observado que las métricas del sueño profundo puedenpredecir un deterioro de la función cognitiva. El sueño profundo (o de ondas lentas) se alcanza después del sueño ligero y se considera la fase más importante del sueño porque determina la calidad de nuestro descanso. Después llega el sueño de movimientos oculares rápidos, conocido como "REM" por sus siglas en inglés. En esta fase, la actividad cerebral aumenta y solemos soñar.

Ahora, el nuevo trabajo lanzado por Yale asegura que los déficits en la fase de ondas lentas y la fase REM del sueño parecen 'reducir' partes del cerebro que se sabe que son indicadores tempranos del deterioro cognitivo y de la enfermedad de Alzheimer.

"Descubrimos que el volumen de una parte del cerebro llamada región parietal inferior se reducía en las personas con un sueño lento y un REM inadecuado", advierte la autora principal del estudio, Gawon Cho. La médica, que también es profesora asociada postdoctoral en medicina interna en la Facultad de Medicina, señala que "esa parte del cerebro sintetiza la información sensorial, incluida la visoespacial, por lo que tiene sentido que muestre neurodegeneración al principio de la enfermedad".

Pero, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra calidad de sueño, dormir mejor y reducir el riesgo relacionado de alzhéimer?

Qué ocurre en el cerebro durante el sueño REM

Durante el sueño profundo, el cerebro elimina toxinas y células muertas, al tiempo que repara y restaura el organismo para el día siguiente. Mientras soñamos durante la fase REM, el cerebro está ocupado procesando emociones, consolidando recuerdos y absorbiendo nueva información. Es lógico que un sueño profundo y REM de calidad sea clave para nuestra capacidad de funcionamiento.

Según los expertos, la mayoría de los adultos deberían pasar entre un 20% y un 25% de la noche en sueño profundo, y lo mismo ocurre con el sueño REM. Los adultos mayores necesitan menos, mientras que los bebés necesitan mucho más; de hecho, los bebés pueden pasar cerca del 50% de su sueño en fase REM. Por si fuera poco, las fases más profundas del sueño disminuyen con la edad, según Cho.

¿Se puede conseguir más sueño profundo?

El sueño profundo tiende a aparecer poco después de que nos quedemos dormidos, mientras que el sueño REM aparece más tarde por la noche, hacia la mañana. Por lo tanto, si te acuestas tarde y te levantas temprano, estás reduciendo tus posibilidades de pasar suficiente tiempo en una o ambas etapas. "Cuanto más tiempo se está en la cama, más se duerme y, en general, cuanto más tiempo duerme una persona, más sueño REM y profundo tendrá", señala Cho.

Sin embargo, no basta con estar más tiempo en la cama, también hay que tener un sueño ininterrumpido y reparador de forma regular, dicen los expertos. Un estudio realizado en febrero de 2023 reveló que los buenos hábitos de sueño añaden casi cinco años a la esperanza de vida de un hombre y casi 2,5 años a la de una mujer.

Para lograrlo, sin embargo, no puedes despertarte durante la noche o tener problemas para conciliar el sueño más de dos veces por semana, según el estudio. También tienes que sentirte bien descansado/a al menos cinco días a la semana cuando te despiertes. Y, por último, no puedes estar utilizando medicamentos para dormir para lograr tu buen sueño. No obstante, no es bueno obsesionarse. Especialmente si necesitas fármacos por prescripción médica o sueles dormir menos de 8 horas pero te sientes descansado.