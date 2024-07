¿De dónde viene la kombucha?

El origen de la kombucha se remonta a la antigua China y es conocida desde hace miles de años como el elixir de la inmortalidad. Posteriormente, empezó a coger fama en EE UU en la década de los 2000 y ahora en Europa está en plena ebullición.

¿Cómo se elabora?

Se trata de una bebida completamente natural con ingredientes orgánicos. Se elabora a partir de la fermentación del agua, té, azúcar (que se consume casi en su totalidad durante la fermentación) y Scoby (cultivo simbiótico de bacterias y levaduras). Posteriormente se hace una segunda fermentación con frutas para obtener diferentes sabores. En Víver producimos nuestra kombucha en Granada de manera tradicional, utilizando siempre frutas ecológicas y respetando los tiempos de fermentación con el objetivo de conseguir un producto que aporte sabor y salud.

¿Cómo y cuándo se toma?

La mejor manera de tomar kombucha es bien fría, lo cual es perfecto para este momento del año. Además puedes beberla en cualquier momento del día. Algunos ejemplos pueden ser en ayunas, para hidratarnos después de hacer ejercicio, durante el aperitivo o antes de las comidas mientras cocinamos.

¿Cuál es la cantidad diaria de consumo recomendado?

No existe un máximo ni un mínimo recomendado pero una botella al día sería genial. Lo más importante es escuchar a nuestro cuerpo y tomar la cantidad que mejor nos siente.

¿Hay diferentes kombuchas?

Sí, existen muchas diferencias entre las kombuchas elaboradas de manera tradicional y las que se elaboran a partir de concentrados. Esto va a depender tanto del proceso de elaboración como de los ingredientes seleccionados. En Víver respetamos todos los tiempos de fermentación, no utilizamos edulcorantes ni aditivos artificiales y no pasteurizamos para conservar así todas sus propiedades. De esta manera conseguimos la auténtica kombucha, con más de mil millones de probióticos por botella, baja en calorías y sin edulcorantes. Una forma de diferenciar este tipo de kombuchas de las elaboradas a partir de concentrados o pasteurizadas es ver si se encuentran en una zona refrigerada ya que deben mantenerse en frío para no alterar su sabor y propiedades.

¿Cuáles son los beneficios?

Al ser una bebida que lleva poco tiempo en el mercado aún quedan muchos aspectos por investigar, aunque cada mes vemos nuevos artículos científicos que defienden los numerosos beneficios potenciales. El más relevante es su efecto probiótico, que ayuda a cuidar nuestra microbiota, lo que está muy relacionado con nuestra salud digestiva e inmunológica. Además, se producen ácidos orgánicos durante la fermentación y al ser una bebida hecha a base de té verde tiene propiedades antioxidantes. Por último, es un excelente sustituto de los típicos refrescos azucarados.

¿Alguna contraindicación?

En principio no, pero debemos tener en cuenta que es un producto no pasteurizado y tiene una pequeña cantidad de alcohol residual (menos del 0,5% considerándose un producto sin alcohol) por lo que si tenemos algún tipo de patología relacionada con estos aspectos recomendamos consultarlo con el médico.