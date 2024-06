El desconocido síntoma que puede alertar del Parkinson antes de que aparezca

Parkinson es una de las palabras que más se teme escuchar en consulta. Es el trastorno neurodegenerativo de más rápido crecimiento en el mundo. En la actualidad, afecta a casi 10 millones de personas el mundo. Se trata de un trastorno degenerativo que afecta principalmente a los nervios que controlan el movimiento, y puede resultar devastador para la calidad de vida de las personas que lo padecen.

Los síntomas avanzan de forma progresiva: primero aparece un temblor apenas perceptible en una sola mano que, con el tiempo, se agrava. Durante la primera fase de la enfermedad, la cara puede resultar inexpresiva de forma inintencionada. Otra señal sucede cuando vamos andando y sentimos que los brazos dejan de balancearse con tanta naturalidad. El habla también se ve afectada, salir demasiado baja y volverse incomprensible.

La enfermedad de Parkinson es, por desgracia, crónica y no tiene cura. Sin embargo, existen medicamentos para mejorar de forma significativa los síntomas e, incluso, los ralentizan. El problema es que no hay un modo sencillo de adelantarse a la aparición de la enfermedad. Por ello es importante conocer e identificar sus síntomas cuanto antes, para advertir a médico o médica de referencia y, potencialmente, comenzar el tratamiento cuanto antes.

Ahora, un estudio afirma haber hallado una de las claves para proporcionar un diagnóstico precoz del párkinson. Y no se trata de detectar uno de sus síntomas motores. El trabajo, publicado en el British Journal of General Practice, se centró en demostrar si existía una relación entre las personas mayores de 50 años que habían desarrollado ansiedad recientemente y un diagnóstico posterior de Parkinson. ¿El resultado? Así era. De hecho, el riesgo de desarrollar Parkinson es al menos el doble en las personas con ansiedad que en las que no la padecen.

Para demostrarlo, los investigadores del Colegio Universitario de Londres utilizaron datos de atención primaria del Reino Unido, entre 2008 y 2018. En total, evaluó a 109.435 pacientes que habían desarrollado ansiedad después de los 50 años y los comparó con 878.256 controles emparejados que no tenían ansiedad.

Luego rastrearon la presencia de características de Parkinson desde el momento de su diagnóstico de ansiedad hasta un año antes de recibir el diagnóstico de Parkinson. Entre las señales que buscaron los médicos se encuentran:

Problemas de sueño

Depresión

Temblor

Deterioro del equilibrio

Síntomas de Parkinson en personas con ansiedad

El equipo se aseguró de ajustar los resultados para tener en cuenta otros factores que pueden temer que ver con estos síntomas. Aun así, descubrieron que el riesgo de desarrollar Parkinson se multiplicaba por dos en las personas con ansiedad, en comparación con el grupo de control.

También confirmaron que síntomas como la depresión, los trastornos del sueño, la fatiga, el deterioro cognitivo, la hipotensión, el temblor, la rigidez, el deterioro del equilibrio y el estreñimiento, eran factores de riesgo para desarrollar Parkinson en personas con ansiedad.

«La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en todo el mundo y se estima que afectará a 14,2 millones de personas en 2040», advierte el coautor principal, el Dr. Juan Bazo Avarez. «Se sabe que la ansiedad es una característica de las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson, pero antes de nuestro estudio, se desconocía el riesgo prospectivo de Parkinson en los mayores de 50 años con ansiedad de nueva aparición», señala.

«Al entender que la ansiedad y las características menci

onadas están vinculadas a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson por encima de los 50 años, esperamos que podamos ser capaces de detectar la condición antes y ayudar a los pacientes a obtener el tratamiento que necesitan», propone Avarez.

La causa del Parkinson es la muerte progresiva de células nerviosas en la parte del cerebro llamada sustancia negra, que controla el movimiento. Estas células nerviosas se deterioran, perdiendo la capacidad de producir una importante sustancia química llamada dopamina, debido a la acumulación de una proteína llamada alfa-sinucleína.

El mismo equipo de investigadores, dirigido por científicos de la UCL y del Centro Médico Universitario de Goettingen (Alemania), también ha desarrollado recientemente un sencillo análisis de sangre que utiliza la inteligencia artificial para predecir el Parkinson hasta siete años antes de la aparición de los síntomas.

«La ansiedad no está tan bien investigada como otros indicadores tempranos de la enfermedad de Parkinson. Las investigaciones futuras deben explorar cómo la aparición temprana de la ansiedad se relaciona con otros síntomas tempranos y con la progresión subyacente del Parkinson en sus primeras etapas», declara la coautora principal, la catedrática Anette Schrag.

Y añade: «Esto podría conducir a un mejor tratamiento de la enfermedad en sus fases más tempranas». Los investigadores aconsejan que la investigación futura debe explorar por qué las personas mayores de 50 años con ansiedad de nueva aparición tienen más riesgo de Parkinson y si sus resultados se ven afectados por la gravedad de la ansiedad. Este estudio fue financiado por la Unión Europea.