Descubren que el café puede reducir el riesgo de cáncer de cuello si se toma así

¿Es bueno tomar café todos los días? ¿Puede el consumo diario de esta bebida ayudar a prevenir el cáncer de cabeza y cuello? Según un metaanálisis de 14 estudios en los que se incluyeron más de 25.000 personas, el consumo de más de cuatro tazas de café al día se asoció con una menor incidencia de tumores de cabeza y cuello. También descubrieron lo que pasa por tomar entre cero y una taza de té. Los resultados son realmente interesantes.

«Aunque ya se han realizado investigaciones sobre el consumo de café y té y la reducción del riesgo de cáncer, la nuestra ha puesto de relieve sus efectos variables en los distintos subtipos de cáncer de cabeza y cuello, incluida la observación de que incluso el café descafeinado tiene cierto efecto positivo», afirma la autora principal, la doctora Yuan-Chin Amy Lee, del Instituto Oncológico Huntsman y la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah.

En su análisis, el consumo de café y té se relacionó con un menor riesgo de desarrollar cáncer de cabeza y cuello, incluidos los cánceres de boca y garganta. «Los hábitos de café y té son bastante complejos, y estos hallazgos apoyan la necesidad de más datos y estudios adicionales en torno al impacto que el café y el té pueden tener en la reducción del riesgo de cáncer», manifiesta Amy Lee.

En cuanto al té, descubrieron que tomar entre ninguna y una taza de té también se relacionó con una disminución leve del riesgo. Sin embargo, el consumo diario de más de una taza de té se asoció con un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de laringe. Los resultados se publican en la revista de estudios científicos Cancer, que revisan los expertos y las expertas de la Sociedad Americana del Cáncer.

El cáncer de cabeza y cuello es el séptimo más frecuente en todo el mundo, y sus tasas están aumentando en los países de ingresos bajos y medios. Numerosos estudios han evaluado si el consumo de café o té está relacionado con el cáncer de cabeza y cuello, con resultados contradictorios. Para obtener más información, los investigadores de este trabajo revisaron los estudios realizados por distintos científicos asociados al Consorcio Internacional de Epidemiología del Cáncer de Cabeza y Cuello.

Cuántas tazas de café se relacionaron con riesgo de cáncer

Cuando los investigadores agruparon la información de 9.548 pacientes con cáncer de cabeza y cuello y 15.783 controles sin cáncer, descubrieron que, en comparación con los no consumidores de café, los individuos que bebían más de 4 tazas de café con cafeína al día tenían un 17% menos de probabilidades de padecer cáncer de cabeza y cuello en general. También tenían un 30% menos de probabilidades de padecer cáncer de cavidad oral y un 22% menos de probabilidades de padecer cáncer de garganta. Beber entre 3 y 4 tazas de café con cafeína se relacionó con un riesgo un 41% menor de padecer cáncer de hipofaringe (un tipo de cáncer en la parte inferior de la garganta).

Beber café descafeinado se asoció con un 25% menos de probabilidades de padecer cáncer de cavidad oral. Beber té se relacionó con un 29% menos de probabilidades de padecer cáncer de hipofaringe. Asimismo, beber una taza o menos de té al día se asoció con un riesgo un 9% menor de cáncer de cabeza y cuello en general y un 27% menor de cáncer de hipofaringe, pero beber más de una taza se asoció con un 38% más de probabilidades de cáncer de laringe.

¿Debemos tomar café para prevenir el cáncer?

El experto español Josep Maria Borràs, coordinador científico de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud y director del Plan Catalán de Oncología, indica que «este metaanálisis está realizado con los mejores estándares de calidad y por expertos reconocidos en el campo». Por ello, confirma la «consistencia de la observación» de una relación inversa entre riesgo de cáncer de cabeza y cuello y consumo de café.

«Para mí, las conclusiones se deben quedar aquí. No creo que sea recomendable tomar café o té para protegerse de este tipo de tumores, sino claramente decir que no hay riesgo asociado a este consumo y que consumirlo puede tener algún efecto beneficioso, pero no ir más allá en la conclusión», señala Borràs.