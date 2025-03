"En la dieta arcoíris no hay un color más importante que otro"

1. ¿En qué consiste la dieta arcoíris?

La dieta arcoíris consiste en ingerir cada día de la semana de un color diferente. Es decir, cada día comeríamos alimentos de esa tonalidad en todas las tomas.

2. ¿Siempre nos estamos refiriendo a verduras y frutas o también hay que fijarse en el color del resto de los alimentos?

No solo hace referencia a las frutas y verduras, sino al resto de alimentos, tanto proteicos, como carbohidratos y grasas tanto de origen animal como vegetal.

3. ¿Pero también caben en la dieta, o es solo de frutas y verduras?

Sí, caben en la dieta todos los alimentos, pero es una dieta muy restrictiva porque excluyes alimentos y nutrientes que son necesarios y no se encuentran en todas las variedades de colores.

Es importante tener en cuenta la flexibilidad metabólica y comer alimentos de distintos colores, independientemente de la categoría y del día de la semana.

4. ¿Y cada día de la dieta arcoíris, los alimentos tienen que ser de un color, alimentos amarillos, rojos, verdes, azules, blancos y beige y morados?

Sí, en esta dieta, según el día de la semana comes un color u otro, y no se repite el mismo color a lo largo de la semana. Cada día toca comer de un color distinto y todo lo que ingieras es de esa tonalidad. No te puedes salir del color que tengas asignado, por eso decimos que muy restrictiva ya que algunos colores no tienen alimentos con todos los aportes nutritivos necesarios para el día.

5. ¿Para qué sirve cada color?

Cada color en los diferentes alimentos nos proporcionan diferentes beneficios, sin que sea necesaria la dieta arcoíris. Estos son:

- Los tonos amarillos, naranjas y anaranjados, sirven para mejorar el aspecto de la piel y proporcionan más luminosidad. También fortalecen los anejos cutáneos y la vista.

- Los alimentos de color rojo, se emplean para reducir el riesgo de padecer cáncer, son antiinflamatorios, ayudan a mejorar la memoria y la concentración y reducen el colesterol LDL.

- Los de color verde, se emplean para “desintoxicar”, limpiar el organismo y como prevención y/o tratamiento nutricional a enfermedades cardiovasculares. También nos ayuda con el tránsito intestinal.

- Los de colores azul y morado, tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, también rejuvenecedoras, y proporcionan beneficios a las vías urinarias.

- Los alimentos blancos protegen los músculos y refuerzan el aparato locomotor y fortalecen el sistema inmunológico. Reducen la tensión arterial. También es un preventivo en caso de diabetes tipo II, además de ser excelentes antifúngicos y antibacterianos.

- Por último el beige, que proporciona la energía y glucosa necesaria para el funcionamiento óptimo del organismo.

6. ¿Qué se consigue eligiendo un color para cada día de la dieta, en vez de mezclarlos cuáles son sus beneficios?

Lo que se pretende conseguir comiendo cada día de un color, es potenciar unas propiedades u otras. Lo ideal y beneficioso es mezclar los colores en las diferentes ingestas y así potenciar los beneficios en todas las partes del cuerpo.

7. ¿Hay algún color que sea más importante que otro?

No, no hay un color más importante que otro, ya que cada uno nos aporta unas propiedades específicas, y se potencia su consumo si es necesario en las diferentes situaciones.

Por último, recordar la importancia de la riqueza que obtenemos de la mezcla de colores y variedades, metabólicamente hablando, en lugar de la dieta arco iris, que como ya hemos comentado es muy restrictiva.