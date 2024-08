El emocionante vídeo en el que familiares de personas con leucemia se sinceran a través de una IA

«Un día, mi marido llega a casa del médico, de una revisión rutinaria, y me dice: "Fefa, tengo leucemia". Yo me quedé sin palabras». Este es el testimonio de una de las seis personas que han participado en un experimento sin precedentes. Mediante tecnología de reconocimiento facial y a través de la inteligencia artificial, se ha podido traducir las emociones de los familiares y amigos de pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC), que no podían verbalizar debido a la carga emocional que supone el cáncer. Es la primera vez que se emplea una IA de última generación para este fin.

La experiencia forma parte de 'Palabras que rompen fronteras', una campaña de la compañía dedicada a la oncología BeiGene, respaldada por la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL). Sus resultados se han materializado en emocionantes vídeos, en los que familiares de los pacientes son capaces de sincerarse a través de esta herramienta. El fin es concienciar sobre los problemas emocionales que atraviesan las personas con leucemia, así como su entorno más cercano.

La acción se ideó para ayudar a romper con la barrera afectiva y las fronteras emocionales que el cáncer genera en la red de apoyo del paciente y contribuir a su bienestar mental. «El objetivo de la campaña es conectar a los pacientes con sus seres queridos sirviéndose de la inteligencia artificial de última generación», apunta Cristina García Medinilla, directora general de BeiGene España y Portugal.

«Cuando un paciente es diagnosticado de LLC, la parte física está muy cubierta por sus profesionales sanitarios, quienes le van a acompañar en toda la fase de diagnóstico y tratamiento. Pero la parte emocional es la más olvidada y nosotros en BeiGene, que ponemos siempre al paciente primero en todo lo que hacemos, queremos abordar también esta vertiente que es muy importante para él y, también, para sus seres queridos», asegura.

Tres historias conmovedoras sobre los sentimientos que genera el diagnóstico de leucemia

Más del 20% de los afectados por LLC pueden llegar a presentar ansiedad y depresión. Sin embargo, a menudo la falta de información sobre los cánceres hematológicos invisibiliza a los pacientes y dificulta la expresión de emociones sobre la enfermedad por parte de su entorno. Esta realidad lleva a poner en marcha esta iniciativa.

«Promover campañas de conocimiento y sensibilización es importante para que la sociedad pueda concienciarse, en primer lugar, de lo que piensa el paciente. Y en segundo lugar, también muy importante, de lo que pueden pensar los cuidadores, quienes a veces no se atreven a hablar con el propio paciente», admite Marcos Martínez, director de AEAL. «Aunque en ocasiones no son necesarias las palabras, sí es importante la relación entre ellos, para que puedan expresar libremente lo que piensan y lo que sienten en cada momento de la enfermedad», afirma.

'Palabras que rompen fronteras' se centra en tres casos reales de LLC. Primero, se empleó un software de reconocimiento facial de última generación, capaz de analizar en tiempo real las expresiones de los seres queridos de tres pacientes de LLC al ser sometidos a estímulos de su vinculación con ellos, como vídeos, fotografías o recuerdos.

La esposa de un paciente de LLC lee la carta que ha generado para ella la IA 'Palabras que rompe fronteras'

La información recogida fue procesada por un experto en IA, quien utilizó un modelo para generar tres cartas personalizadas en las que quedan reflejados los sentimientos más profundos y sinceros que los seres queridos no son capaces de expresar. El cierre de la campaña corre a cargo de los protagonistas, compartiendo la lectura de estas cartas, que expresan lo que los familiares sienten por sus seres queridos con LLC, creando un momento especial y único entre ellos.

La campaña visibiliza que la innovación y la tecnología no solo contribuyen a salvar vidas, sino que también son capaces de mejorar la salud mental y el bienestar emocional de las personas. «Enfrentarse al diagnóstico de la leucemia linfocítica crónica puede resultar especialmente duro porque, normalmente, escuchar el término leucemia suele generar bastante miedo y, además, en este caso, se trata de una enfermedad que no tiene cura», explica Isabel López, psicooncóloga y coordinadora del departamento de psicooncología de GEPAC (Grupo Español de Pacientes Con Cáncer), quien ha colaborado en el proyecto.

«La comunicación entre paciente y familiar es esencial, ya que permite que ambos expresen sus necesidades, sus dificultades, sus emociones y cómo se están encontrando con respecto al proceso… pero es muy importante respetar el tiempo y los ritmos de cada uno a la hora de comunicarse», señala.

Cuando te diagnostica leucemia parece que el mundo se para

El Dr. Raúl Córdoba, coordinador de la Unidad de Linfomas del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, afirma que «cuando diagnosticamos una enfermedad como la LLC, el paciente cree que es la única persona en el mundo que la padece y, en ocasiones, parece que el mundo se para. Es importante hacerles ver que es una enfermedad que existe, que hay especialistas que están formados en tratar a los pacientes de una forma individual y, de esta manera, generar una sensación de comunidad».

La Dra. Lucrecia Yáñez, del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, añade que «desde el punto de vista médico, es importante la disponibilidad para poder resolver todas las dudas y ofrecer el apoyo de otras personas o asociaciones de pacientes en las que hay gente que ha pasado o tenga esta enfermedad y conoce perfectamente el proceso. Además, estas personas y asociaciones facilitan herramientas que pueden servir a los pacientes para llevar mucho mejor la carga emocional que conlleva esta enfermedad hematológica».

Estos dos hematólogos, reconocidos por su involucración con el paciente y quienes se han sumado a 'Palabras que rompen fronteras', comparten la importancia de mejorar el bienestar emocional de los pacientes y sus seres queridos. La Dra. Yáñez incide en que «impulsar campañas de información es esencial y primordial para poder conocer mejor estas enfermedades hematológicas; y, además de darles visibilidad, proporcionar herramientas útiles para el paciente hará que este pueda llevar mucho mejor la carga emocional».

Finalmente, el Dr. Córdoba señala que «no debemos tratar a todo el mundo por igual y debemos preguntarle al paciente cómo quiere que manejemos la información en la consulta, en el futuro, con él y con su entorno. El apoyo es importante, pero sobre todo si el paciente lo pide y lo necesita, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades». Todas las historias de la campaña están inspiradas en casos reales del programa CONECTADOS, de AEAL, a través de la que llevan más de siete años brindando apoyo integral a familiares, cuidadores y pacientes afectados por LLC, haciendo hincapié en la atención psicológica.

Qué es la leucemia linfocítica crónica (LLC)

La leucemia linfocítica crónica es una neoplasia hematológica que se caracteriza por la proliferación descontrolada de linfocitos B para después acumularse en la sangre, en los tejidos y los ganglios linfáticos. Aunque se trata de una enfermedad incurable; el avance de los tratamientos ha permitido grandes logros en poco tiempo.

Tan solo en España, cada año se diagnostican entre cuatro y cinco casos de LLC por cada 100.000 habitantes, lo que supone casi 3.000 nuevos anuales, siendo especialmente significativa la prevalencia en zonas donde la población está más envejecida, ya que se diagnostica alrededor de los 70 años. De hecho, actualmente, el 30% de las leucemias en nuestro país corresponden a casos de LLC, siendo la más común en los países de Occidente.

La campaña completa de 'Palabras que rompen fronteras' se lanzará en septiembre en la web de BeiGene y de AEAL; así como en distintas plataformas digitales y en las redes sociales, en el mes dedicado a la concienciación sobre los cánceres de la sangre, con el Día Mundial de la Leucemia Linfocítica Crónica (22 de septiembre) como pistoletazo de salida.