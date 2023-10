"Las enfermedades que provoca la obesidad matan a 25.000 personas al año en España"

"Aproximadamente se calcula que, cada día en España, muere un número muy elevado de individuos con exceso de peso u obesidad. Esto contribuye a matar a una persona cada 20 minutos en España, lo cual desencadena más de 25.000 muertes en total cada año (70 al día) y representa un 15% del total de muertes en el país".

Esta es una de las principales reflexiones del profesor Francisco José Sánchez Muniz, académico de número de la Real Academia Nacional de Farmacia y director del "VII Curso Avanzado sobre Obesidad y Síndrome Metabólico. Abordaje Holístico", que comenzará en la citada real academia el próximo día 16 de octubre.

Las jornadas estarán acreditadas por la Universidad Complutense, que concederá 2 créditos a los alumnos de los Grados en Ciencias de la Salud que lo solicite. En el curso se estudiarán y analizarán los aspectos centrales de la obesidad, la "enfermedad metabólica más prevalente del siglo XXI", en palabras de Sánchez Muniz.

Otros aspectos relevantes que se estudiarán en las jornadas hacen referencia a la obesidad y el síndrome metabólico, con un acercamiento a los factores nutricionales, genéticos, de estilo de vida, metabólicos, hormonales y de la importancia de la atención farmacéutica en su prevención y tratamiento.

En esta línea, el también profesor emérito vitalicio de la Universidad Complutense de Madrid señala que hay muchos factores que relacionan la obesidad con otras patologías y su mortalidad, "por lo que no puede culparse solo al incremento de grasa de la causalidad". No obstante, sostiene al respecto que "se acepta claramente que la obesidad incrementa el riesgo relativo de sufrir diferentes patologías en individuos adultos y niños respecto a los individuos delgados".

Un 10% de los individuos obesos no sufren enfermedades conocidas con el nombre de "no transmisibles", como la diabetes o la hipertensión, "pero eso significa que un 90% sí las padecen", apunta. De hecho, se calcula aproximadamente que el riesgo de mortalidad por la obesidad "debe rondar alrededor de un 10 a un 15% de la mortalidad total, aunque esa cuota mortalidad no es constante para todas las situaciones", destaca el director del mencionado curso avanzado sobre obesidad.

De tal manera, añade el profesor Sánchez Muniz, "la obesidad que causa mortalidad por diabetes tipo 2 es mucho mayor que por enfermedad cardiovascular o por otras patología". Aunque, especifica en este punto, "nos debemos quedar con la idea de que tener obesidad y eso significaría tener adiposidad (incremento de grasa particularmente a nivel abdominal) y no incremento de peso, implica un incremento de riesgo cardiovascular y de patologías conocidas con el nombre de síndrome metabólico e incluso de diferentes tipos de cáncer".

La conclusión a la que llega es la necesidad de frenar todo lo relacionado con la obesidad, para, de esa forma, evitar enfermedades relacionadas directamente con la misma: "Si consideramos también que la obesidad es un factor de riesgo importantísimo para la diabetes tipo 2 y que en España aparecen cada año miles de nuevos casos de diabetes, tenemos que el puzle de información señala que a toda costa debe frenarse el incremento de la obesidad, siendo la mejor medida la prevención".