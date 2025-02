Estas son las cervezas que más y menos engordan

La cerveza es la bebida alcohólica que más se consume en nuestro país. Según el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la patronal Cerveceros de España, la media de su consumo fue de 56 litros por persona en el año 2023.

Sin embargo este hecho no es óbice para que, de igual forma, preocupe el cuánto engorda dado su contenido en alcohol. Pero lo cierto es que no todas engordan los mismo. No tienen ni la misma composición ni la misma cantidad de alcohol una pilsen que una cerveza negra, por poner solo dos ejemplos. Tampoco todas las "sin alcohol" son iguales.

Tal y como repasa Manuel Moñino, dietista-nutricionista y miembro del Centro de Análisis de la Evidencia Científica de la Academia Española de Nutrición y Dietética, en la revista "Nutriendo", hay especialidades más calóricas y otras que lo son menos.

Así explica que, teniendo en cuenta que una cerveza de las que se consumen habitualmente en España proporciona entre 4 y 6 gramos de alcohol por cada 100 mililitros, podemos calcular con facilidad cuántas son las calorías que ingerimos en un botellín o en una caña.

Para afinar más los cálculos, Moñino señala en dicho artículo las calorías por cada 100 mililitros de los distintos tipos de cerveza:

• Cerveza negra tipo Guinness: 43-36 kcal. Teniendo en cuenta que una cerveza de las que se consumen habitualmente en España proporciona entre 4 y 6 gramos de alcohol por cada 100 mililitros, podemos calcular con facilidad cuántas son las calorías que ingerimos en un botellín o en una caña.

• IPA: 66 kcal – 39 kcal, según su aporte de alcohol, que suele ser mayor que otras variedades con cantidades similares de azúcares.

• Pilsen: 38 kcal a partir de alcohol y azúcares.

• Cerveza sin alcohol: 35-37 kcal a partir de azúcares, aunque pueden tener pequeñas cantidades de alcohol (<1%).

• Cerveza 0.0: 18-26 kcal a partir de azúcares.

• Cerveza sin gluten: 47-49 kcal alcohol y azúcares.

• Cerveza light: 29 kcal por la reducción de alcohol (<3.2 gramos) y azúcares (<1 gramo).

En cualquier caso, y como insiste el experto, los alimentos no engordan o adelgazan por sí mismos, "es el patrón alimentario y el estilo de vida, además de otros factores como la edad o la genética, los que determinan el cambio en el peso y composición corporal”.