Este es el aceite que Harvard y otros expertos no recomiendan utilizar: "Es veneno"

El aceite es una de las sustancias que más se utilizan en las comidas españolas. Ya sea para freír, para aliñar ensaladas o para acompañar con nuestras tostadas en el desayuno, lo cierto es que este líquido está muy interiorizado entre nosotros, ya que es casi primordial en nuestra alimentación. No obstante, no todos los tipos son beneficiosos para la salud, y médicos de Harvard y otros expertos recomiendan no utilizar una de las diferentes clases.

Las evidencias científicas señalan que una dieta saludable ha de tener un bajo contenido en grasas saturadas.No todos los aceites son iguales, pues depende de la clase, pueden ser más o menos sanos, más o menos aptos para cocinar y contener propiedades que lo hagan tener más o menos calorías o grasas. Por ello, debemos saber cuál elegir.

¿Qué tipo de aceite no es sano ni recomendable para cocinar o freír?

El aceite de oliva está considerado como el más sano, al estar compuesto por ácidos grasos monoinsaturados, hidrocarburos terpénicos o propiedades antioxidantes como sus tocoferoles o compuestos fenólicos. Entre sus beneficios, mejora la circulación y el flujo sanguíneo, reduce el colesterol, mejorar el nivel de azúcar en sangre y es bueno para la hipertensión, y está científicamente probado que las dietas con un alto aporte de aceite de oliva, como la dieta mediterránea, reducen la incidencia de patologías cardiovasculares. Entre los mejores aceites de oliva, está e virgen extra.

Otro caso es el del aceite de girasol. Es rico en grasas insaturadas, que han demostrado ser beneficiosas para la salud del corazón y ayudar a reducir el colesterol. Pero cuenta con una gran diferencia con el aceite de oliva, que hace a este último ser la primera opción para consumir.

¿Por qué el aceite de coco no es sano?

Pero el caso más controvertido es el del aceite de coco. Compuesto en más de un 50% por ácido láurico, tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas y antiinflamatorias, y aunque se considera como uno de los más saludables por su alto contenido en grasas saturadas, tiene algunas desventajas que hace que algunos expertos lo consideren "puro veneno". Es por ello por lo que no se recomienda sustituir el aceite de oliva por el de coco, ya que el primero tiene mejores componentes.

Entre sus beneficios, está la mejora de la digestión hasta la estimulación el sistema inmunológico. Pero la American Heart Association revisó la evidencia sobre el aceite de coco entre otros alimentos, y solo el 37% están de acuerdo en que sea recomendable su uso y que se trate de una variedad de aceite saludable. "Debido a que el aceite de coco aumenta el colesterol LDL, una causa de ECV, y no tiene efectos favorables compensatorios conocidos, desaconsejamos el uso de aceite de coco", explican en la investigación. Creen, asimismo, que los pocos beneficios que pueda tener no compensa el problema del aumento del colesterol malo a causa de las grasas saturadas que contiene. Además, contiene una alta proporción de ácidos grasos de cadena media, como el ácido láurico, que digieren y absorben de manera diferente en comparación con los ácidos grasos de cadena larga presentes en la mayoría de las grasas saturadas. Además, su consumo se ha vinculado con un mayor riesgo de resistencia a la insulina, diabetes tipos 2 y enfermedades cardíacas.