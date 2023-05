El desconocido aceite que es tan saludable como el de oliva, según un estudio del CSIC

El Instituto de la Grasa (IG), centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha realizado una clasificación de los aceites y las grasas comestibles disponibles para los consumidores según su calidad nutricional. La investigación, que se ha publicado en la revista Nutrient, propone un nuevo sistema de puntuación que ayude a las personas a elegir las opciones más saludables entre la gran variedad de productos disponibles. "Durante años, las grasas y aceites comestibles han estado en el punto de mira por su alto contenido calórico e incluso por su relación con las enfermedades cardiovasculares, no siempre de forma acertada y con suficiente evidencia científica. En consecuencia, algunos aceites como los refinados o los altos en ácidos grasos omega-6 han recibido una mala prensa, no siempre justificada", explica el CSIC en una nota de prensa.

El nuevo modelo de clasificación parte de la evaluación de los compuestos de naturaleza lipídica en los diferentes aceites y grasas comestibles. Unos compuestos para los que las principales organizaciones internacionales ofrecen recomendaciones dietéticas y alegaciones en materia de salud. El algoritmo asignó una serie de puntos a cada compuesto recogido en el modelo, considerando su contenido en cada aceite o grasa particular. Al final del proceso, se sumaron los puntos y las grasas y aceites se clasificaron de acuerdo al percentil correspondiente.

El estudio evaluó 32 aceites comestibles. Como era de esperar, el aceite de oliva virgen ocupó el primer lugar con una puntuación de 100. Este aceite destaca por su alto contenido de ácido oleico (55-83 g/ del total) que se asocia con un riesgo reducido de enfermedad coronaria. Además, los investigadores del CSIC destacan que el aceite de oliva virgen es la única grasa que contiene hidroxitirosol en una concentración suficiente para sumar puntos a la clasificación. El hidroxitirosol es uno de los polifenoles más efectivos como antioxidante, lo que se traduce en una contrastada actividad en la prevención de enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, diabetes u osteoporosis. El estudio recuerda que los aceites de oliva comunes y de orujo se someten a un proceso de refinado que elimina algunos de los componentes beneficiosos presentes en en el aceite de oliva virgen.

El segundo puesto lo ocupa el aceite de lino o de linaza, por delante del aceite de oliva y el orujo de oliva. El aceite de lino se caracteriza por ser uno de los únicos alimentos de origen vegetal en poseer niveles muy elevados de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 -rondan el 50 a 60 %-. Además, es una excelente alternativa para quienes no consumen pescado, así como para los vegetarianos y veganos. Es un gran aliado a la hora de prevenir y reducir la enfermedad cardiovascular ya que ayuda a combatir la obstrucción de las arterias que se produce por acumulación de grasas, colesterol, etc. El consumo de este aceite también es muy beneficioso para prevenir y tratar enfermedades como la diabetes, el cáncer, la osteoporosis y la artritis, así como para trastornos autoinmunes y neurológicos. Además, es una excelente alternativa para quienes no consumen pescado, así como para los vegetarianos y veganos.

Todos los aceites vegetales, excepto la margarina y el aceite de coco, se clasificaron por encima de 50. De hecho, estas dos grasas mostraron la puntuación más baja, con 14 y 0 puntos. Por su parte, las grasas derivadas del pescado, es decir, del salmón, la sardina y del arenque, recibieron puntuaciones por encima de 68. El resto de grasas animales como sebo, manteca de cerdo y mantequilla, tuvieron puntuaciones por debajo de 50.

"En muchas ocasiones, a los científicos, pero también a los dietistas-nutricionistas, nos preguntan cuál es el aceite más saludable o si un aceite determinado es más saludable que otro. Hasta hoy, dábamos una respuesta, que, si bien estaba basada en nuestros conocimientos en la materia, no tenía un respaldo en un estudio concreto. Con el score que proponemos en este estudio, esperamos dar precisamente ese respaldo, dado que los criterios que hemos empleado son los de las recomendaciones dietéticas y alegaciones en salud de las principales organizaciones internacionales", indica el investigador principal del estudio Javier Sánchez Perona.