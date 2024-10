FAES Farma, Unifarco y Ozoaqua ganan los premios FEFE

El pasado martes tuvo lugar la quinta edición del FEFE One Day, organizado por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), que este año se centró en la digitalización de las farmacias, con especial énfasis en la receta electrónica como una herramienta esencial para la modernización y el avance del sector farmacéutico en España, y el uso de la inteligencia artificial (IA) para la gestión financiera y en las inspecciones fiscales de las farmacias.

El colofón a la jornada fue la celebración ya por la noche, por tercer año, de los premios FEFE, un reconocimiento a los laboratorios por su compromiso con la farmacia comunitaria. Y los galardonados este año fueron FAES Farma, Unifarco y Ozoaqua. La entrega de los reconocimientos tuvo lugar durante la cena de gala del evento FEFE One Day, celebrado con fines benéficos en favor del Instituto Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes.

El reconocimiento FEFE a la mejor iniciativa formativa fue otorgado a FAES Farma, Charo Fernández directora de colectivos profesionales, empresariales y banca asociada de Banco Sabadell, entregó el reconocimiento a Judith Flórez, directora de marketing de FAES Farma. La mejor iniciativa comercial recayó en Unifarco, fue entregado por Iwan Zwick, director general y fundador de Gollmann, recogido por Jordi Bellmunt, director general de Unifarco. Finalmente, el reconocimiento al apoyo al modelo farmacéutico español fue concedido a Ozoaqua, entregado por Mariano González, presidente de Fefcam y recogido por Fernando País, director general del Grupo Quatrium.

«Estamos hoy aquí para reconocer a aquellos laboratorios que, a lo largo del año, han demostrado un compromiso inquebrantable con el modelo español de farmacia. Es un modelo único que no posiciona como líderes en accesibilidad y en la atención directa al paciente. En esta tercera edición de los reconocimientos FEFE, no solo hemos triplicado la participación en las votaciones, sino que hemos logrado consolidar estos reconocimientos como un referente en el sector», dijo María José García, vicepresidenta de FEFE y presidenta de la Comisión de Reconocimientos, en la apertura de la ceremonia destacando la creciente relevancia de estos galardones en el sector farmacéutico.

Criterios

También resaltó la importancia de los criterios utilizados para la selección de los laboratorios galardonados: «Premiamos aquellas iniciativas que ponen en valor la capilaridad de las farmacias –más de 22.000 repartidas por toda España– y que promueven la venta física, respetan las políticas de compra justas, y sobre todo, se centran en la formación del farmacéutico para mejorar la atención al paciente. Cada día, más de tres millones de personas confían en nuestras farmacias, y estos laboratorios son parte fundamental en garantizar que esa confianza se traduzca en salud y bienestar».

Por último, subrayó el valor de la relación entre la oficina de farmacia y los laboratorios como un factor clave en el sistema sanitario español: «Estos reconocimientos no solo destacan el compromiso empresarial, sino que también son una llamada a la responsabilidad de todos aquellos que formamos parte de este ecosistema. La farmacia no es solo un punto de venta, es un centro de salud accesible, cercano y eficiente, y el apoyo de los laboratorios es fundamental para que podamos seguir mejorando día a día».

Luis de Palacio FEFE LA RAZÓN

La receta electrónica, protagonista

►La receta electrónica fue la protagonista del FEFE One Day. Durante el mismo Luis de Palacio, presidente de FEFE, destacó la necesidad urgente de digitalización en las farmacias para asegurar su futuro: «La digitalización no es una opción, es una necesidad para la farmacia del futuro». Subrayó la importancia de la receta electrónica, tanto pública como privada, como un paso clave para mejorar la atención sanitaria y la comunicación entre médicos, pacientes y farmacéuticos. De Palacio también habló sobre el convenio colectivo del sector, resaltando que las negociaciones con los sindicatos adquieren gran relevancia. Hizo un llamado a los farmacéuticos no asociados a unirse a la patronal, afirmó que «asociarse es fundamental para la supervivencia del sector».