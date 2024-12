Los farmacéuticos en la transformación eficiente del sistema sanitario

El modelo sanitario está en fase de evolución. El envejecimiento poblacional, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, la polimedicación, la dependencia y la soledad no deseada, que genera más riesgos de vulnerabilidad y fragilidad a nivel no solo de salud, sino también social, son factores que desde hace años están tensionando el sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad. Abordar todos estos factores con éxito implica asumir que hay que transformar el sistema sanitario en su conjunto, utilizando todos los recursos disponibles y aportando soluciones reales y eficientes a las necesidades de la población.

En una comunidad como Madrid, pionera en tantos ámbitos y motor del crecimiento económico en España, los farmacéuticos, en nuestras distintas modalidades de ejercicio (desde la red de farmacias hasta los hospitales, pasando por los laboratorios de investigación y la salud pública, entre otros) trabajamos para ayudar a esa transformación, que el modelo evolucione y, con más coordinación entre niveles asistenciales, anticiparnos a los problemas de salud, previniéndolos y ofreciendo un mejor seguimiento terapéutico cuando la enfermedad ya ha aparecido.

Con tres mil oficinas de farmacia abiertas en la región, la red farmacéutica madrileña es un recurso sanitario estratégico. El 99% de la población tiene acceso a una farmacia a pocos minutos de casa, sin necesidad de cita previa ni listas de espera. Esto convierte a las farmacias en el servicio esencial mejor valorado por los ciudadanos, según el CIS y, en esta línea, durante el último trimestre de 2024 hemos sacado a la calle los servicios que ofrecen las farmacias con la campaña «Aquí hay un farmacéutico… en marcha», para difundir mejor todo lo que hacemos por la salud de la población.

Aprovechar este potencial es fundamental. En España, más de 22 millones de personas tienen una enfermedad crónica, y un tercio de los mayores de 65 años toma cinco o más medicamentos al día. Esta realidad demográfica y sanitaria no solo aumenta la necesidad de garantizar el acceso a los tratamientos, sino también la de asegurar su uso seguro y eficaz. Desde el COFM, y con el apoyo de la Consejería de Sanidad, promovemos la campaña del uso seguro de los medicamentos, que, al cierre de 2024, ya ha registrado más de 9.000 intervenciones de más de un millar de farmacias. Estas intervenciones no solo han evitado problemas de salud a los pacientes (más de un 25% son intervenciones relacionadas con riesgos como alergias, duplicidades, errores…), sino que, además, mejoran la eficiencia (ya que también detectan medicamentos que el paciente ya no necesita) y la comunicación con los médicos (la aceptación de los prescriptores de las intervenciones farmacéuticas es muy elevada).

Además, estamos colaborando con la Administración regional en el desarrollo de servicios innovadores recogidos en la Ley de Farmacia y en distintos programas de salud que nos permitan promover una prevención activa y una atención farmacéutica adaptada a las necesidades de la población, así como hacer un uso eficiente de los recursos disponibles.

El uso extendido de los sistemas personalizados de dosificación, por ejemplo, va a ayudar a seguir los tratamientos correctamente, una de las grandes lagunas del sistema de salud, reduciendo las complicaciones asociadas a la medicación (el 50% de los pacientes crónicos no cumple bien con su tratamiento) y aliviando la presión asistencial en los centros de salud y hospitales.

Otro ejemplo de los proyectos en los que estamos trabajando, y que esperamos vean la luz en 2025, es la atención farmacéutica domiciliaria, dirigida a las personas en situación de dependencia o discapacidad que no pueden acceder a la farmacia. Se trata de un servicio que va a brindar una mayor autonomía, seguridad y calidad de vida a los pacientes, y nos va a permitir, como farmacéuticos, responder mejor al gran reto social de la dependencia.

Estos cambios sociodemográficos, como el aumento de la soledad no deseada y la fragilidad en personas mayores, son desafíos que trascienden lo sanitario. La red de farmacias es una «antena social» para detectar situaciones de vulnerabilidad. En la Comunidad de Madrid viven solos 276.000 mayores. Iniciativas como «Madrid te acompaña» o el proyecto «Antenas» del Ayuntamiento de la capital subrayan el papel de los farmacéuticos para abordar desafíos sociales desde una perspectiva sanitaria más cercana y humana.

Especialmente importantes son este tipo de servicios y la labor farmacéutica en el medio rural, donde la farmacia es prácticamente el único establecimiento sanitario accesible a la población 24 horas/365 días al año. Conviene recordar que de los siete millones de habitantes de la Comunidad de Madrid, apenas el 0,02% no dispone de farmacia en su municipio. Por eso, durante 2025 también realizaremos acciones destinadas a visibilizar aún más este pilar de nuestro modelo de farmacia.

En el ámbito de la colaboración, el proyecto con el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, para acercar los tratamientos a los pacientes con VIH, demuestra que la continuidad asistencial y la coordinación entre colegas farmacéuticos de distintos niveles asistenciales y otros profesionales sanitarios es un puente eficaz para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Seguir mejorando la comunicación entre niveles y agentes, aprovechando las ventajas de la digitalización, debe ser prioritario en 2025.

En definitiva, los farmacéuticos formamos parte de la solución a los grandes desafíos de una sanidad indisolublemente unida a los aspectos sociales, y que necesita de esa evolución para dar respuestas eficientes y de calidad a las necesidades reales que la población tiene en la actualidad.

Está en la mano de todos los agentes que formamos parte del sistema sumar esfuerzos e integrar todo el potencial profesional. La salud no puede esperar, y la profesión farmacéutica está aportando evidencias de su valor sanitario y social para superar con éxito los retos del futuro.

Manuel Martínez del Peral es presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid