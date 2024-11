Habrá manifestación contra el desmantelamiento de Muface: "Si no quieres hacer fuego por qué compras gasolina"

Habrá manifestación para defender Muface. El rechazo de los funcionarios a la propuesta del Ministerio de Sanidad para desmantelar la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado e incorporar a 1,5 millones de beneficiarios y a sus familiares en el sistema nacional de salud se canalizará en forma de protesta.

Así lo ha anunciado Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas. Habrá una "gran movilización" el próximo 14 de diciembre frente a la Dirección General de Muface en Madrid para exigir la continuidad del concierto sanitario y alertar sobre problemas similares en otras mutualidades como Mugeju, la mutualidad que proporciona asistencia sanitaria a jueces, fiscales y trabajadores de la Administración de Justicia.

Durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, Borra explicó que la nueva licitación de Muface que prepara el Gobierno podría retrasarse "a partir de enero o más allá", tras la consulta pública iniciada por el Ejecutivo para evaluar el precio por el que las aseguradoras estarían dispuestas a participar en un nuevo concurso. Esta acción surge después de que la primera licitación, que proponía un aumento del 17,12% en las primas para 2025 y 2026, quedara desierta al considerarse insuficiente por las aseguradoras actuales (Adeslas, Asisa y DKV).

Ahora, el proceso de consulta pública busca establecer una oferta económica "suficientemente atractiva" para garantizar la continuidad del sistema, según CSIF.

Preocupación por Mugeju e Isfas

Borra también mostró su inquietud por la situación de otras mutualidades, como Mugeju, que enfrenta la salida de tres aseguradoras, dejando solo dos grandes y una de menor tamaño para atender a los 35.000 funcionarios de justicia. "En estos momentos hay servidores públicos que tienen que cambiar de compañía", subrayó, mientras criticaba la falta de previsión por parte del Gobierno.

"Nos dicen que no habrá problemas, pero si no quieres hacer un fuego, no entiendo por qué compras gasolina y cerillas. Si quieres que el modelo continúe, haberte puesto a trabajar antes", expresó Borra.

En relación con el reciente informe del Ministerio de Sanidad que plantea el fin de Muface y el traspaso de los mutualistas al sistema nacional de salud, Borra cuestionó la viabilidad de este plan. Recordó que el 31% de los beneficiarios de Muface tiene más de 65 años y señaló la incertidumbre sobre el futuro del copago farmacéutico, actualmente limitado al 30% para los mutualistas.

"Ya estamos viendo comunidades autónomas como Andalucía, Madrid, Ceuta y Melilla diciendo que no podrán atenderles", advirtió.

Manifestación por Muface en Madrid

Por estos motivos, CSIF convocará a mutualistas de toda España para protestar el 14 de diciembre en Madrid. La exigencia principal será que el Gobierno proponga una licitación que permita la continuidad del sistema y evite un colapso en la atención sanitaria de los funcionarios.

Borra también criticó al Ejecutivo por haber rebajado la oferta inicial de la Dirección General de Muface del 24% al 17% en la primera licitación. Aunque evitó acusar directamente al Gobierno de querer eliminar las mutualidades, dejó entrever la posibilidad: "Quiero creer que no hay un plan para acabar con las mutualidades, pero estamos teniendo muchos signos de que a lo mejor sí que existen".

La movilización del 14 de diciembre será un termómetro para medir la presión del colectivo de funcionarios ante un posible cambio drástico en el modelo de aseguramiento sanitario en España.